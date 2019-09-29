КырВерхСуд раскулачил экс-преза Атамбаева на 600 тысяч сомов по трем гражданским искам

14:24 30.09.2019

Верховный суд постановил: Атамбаев и "Апрель" должны по 100 тысяч трем политикам



Верховный суд оставил в силе решение городского суда по иску Азимбека Бекназарова, Ахматбека Келдибекова и Кенешбека Дуйшебаева к Алмазбеку Атамбаеву и телеканалу "Апрель". Об этом 24.kg сообщил бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров.



Суд обязал Алмазбека Атамбаева и канал "Апрель" выплатить 600 тысяч сомов истцам

В Верховный суд с апелляционной жалобой обратились адвокаты бывшего президента.



Напомним, что по решению Бишкекского городского суда Алмазбек Атамбаев и "Апрель" должны каждому истцу по 100 тысяч сомов и дать опровержение в течение 10 дней.

Основанием для обращения в суд послужило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу "Апрель", в котором он высказался в адрес бывших высокопоставленных чиновников.

Ранее Азимбек Бекназаров заявил, что отказался от моральной компенсации.