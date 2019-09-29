Мир больше пяти: возможна ли реформа ООН, - К.Логинова

14:25 30.09.2019 Мир больше пяти: возможна ли реформа ООН

Крупнейшую международную организацию критикуют за бессистемность, хаотичность и следование двойным стандартам



Ксения Логинова



В Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Многие главы государств и правительств, а также министры иностранных дел, выступая с высокой трибуны, призывали реформировать ООН, поскольку она "превратилась в бессмысленную организацию", не отвечающую современным реалиям. Россия на словах поддерживает внесение изменений. Однако опасается, что любая модернизация может урезать роль Москвы в структурах организации. Возможны ли изменения в структуре ООН и как они скажутся на статусе России - в материале "Известий".



Со штаб-квартирой в Сочи



- Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей, - прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров российско-американский дипломатический скандал, разгоревшийся перед началом сессии Генассамблеи ООН: США не выдали визы членам российской делегации.



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Россия призвала международное сообщество задуматься о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в какой-нибудь другой город. В этом ее поддержал Иран.



- Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы, - заявил президент Ирана Хасан Рухани.



Визовый скандал между Россией и США в очередной раз поднял вопрос о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций, существующей уже три четверти века. Многие политики использовали трибуну Генассамблеи как раз для того, чтобы призвать внести изменения в работу ООН.



Так, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что "совершенно необходима" структурная реформа Совбеза ООН. По его словам, Токио будет участвовать в выборах 2022 года, чтобы получить место непостоянного члена.



- В дальнейшем Япония намерена стать постоянным членом Совбеза, расширив его состав, - пояснил он.



- Будущее человечества не должно зависеть от решений пяти государств – постоянных членов Совбеза ООН, - по традиции начал свое выступление президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Особенно активно лозунг турецкого лидера "мир гораздо больше пяти" звучал в мае 2018 года, когда американцы перенесли в Иерусалим посольство США. Призывая защитить интересы палестинцев, Эрдоган предлагал расширить полномочия Генеральной ассамблеи ООН.



На реформе ООН настаивают и африканские страны. Они мечтают получить право вето в Совбезе ООН. Однако сложность состоит в том, чтобы решить, какая из 53 африканских стран заслуживает этого самого права и как к этому отнесутся остальные 52 государства.



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За 74 года существования ООН постоянно возникали предложения о ее модернизации. Это вызвано объективной необходимостью: увеличилось количество государств-членов с 51 до 193 государств, выявились недостатки функционирования многих структур.



Миротворческие операции ООН постоянно ругают за бессистемность и хаотичность. При этом сама организация больше реагирует на кризисы, чем предотвращает их. Помимо этого, ООН достаточно избирательно проявляет интерес к конфликтам в разных регионах мира, за что ее упрекают в следовании двойным стандартам.



Всерьез о возможности оптимизации работы организации заговорили в 1997 году. Занимавший тогда пост генсека ООН Кофи Аннан предложил план реформ, а через пять лет представил второй пакет преобразований.



Провести их, к слову, будет непросто: для решения по всем вопросам реформы ООН при голосовании в Генассамблее необходима поддержка 2/3 государств-членов. Любое изменение Устава ООН возможно только при одобрении его всеми постоянными членами Совбеза.



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Основные разногласия вызывает вопрос о будущем самого Совета Безопасности - ключевого органа ООН, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности. В его составе 15 членов: пять постоянных - США, Великобритания, Россия, Франция и Китай, обладающих право вето, - и непостоянные члены, избирающиеся на два года.



Аннан предлагал увеличить число участников до 24 членов за счет шести новых постоянных членов и трех новых непостоянных. Однако этот план так и остался на бумаге.



Раздражение развитых стран, в частности Германии и Японии, вызывает то, что взносы, которые они платят, довольно большие, а соответствующего статуса им так и не предоставляют. Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов государств-членов. Для каждой страны он высчитывается по утвержденной Генассамблеей формуле. Так, самый большой взнос у США - 22, затем следует Япония - около 10%, Китай - около 8%, Россия вносит сумму, равную 3% бюджета ООН.



Тем временем американский президент Дональд Трамп призывает сократить финансирование организации, "чья миссия не продвигает внешнеполитические интересы США".



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"У Организации Объединенных Наций огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, в котором люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально", - написал в своем Twitter через полтора месяца после избрания на пост президента США Трамп.



Уже через год он выступил с планом по изменению работы ООН. В документе указываются десять пунктов реформы организации. По словам американского лидера, ему хотелось бы большей эффективности от ООН. Под этим Вашингтон подразумевает проведение решений, которые в Белом доме считают правильными. Из-за права вето президент США Джордж Буш – младший не смог добиться, чтобы другие страны поддержали американское вторжение в Ирак, а также санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Против этого обычно выступают Россия и Китай. Впрочем, США и сами довольно часто блокируют разные инициативы, в частности, осуждающие действия Израиля.



Трамп предлагает сократить расходы и получить больше отдачи за каждый вложенный доллар. Эту инициативу, к слову, поддержали около 140 стран (Россия с предложением американского лидера не согласилась), а также генсек ООН Антонио Гутерриш.



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Он неоднократно заявлял, что "для ООН настало время признать свои недостатки и исправиться", поскольку "вызовы превосходят возможности", "ООН должна быть больше ориентирована на результат, а не на процесс, действовать в интересах людей, а не бюрократии".



Эти же идеи высказывают и многие другие страны. Впрочем, для многих из них реформа ООН ограничивается модернизацией Совбеза и увеличением числа стран, обладающих правом вето. Активнее всех "постоянной прописки" в Совбезе добивается так называемая группа четырех - Германия, Япония, Бразилия и Индия. Они предлагают расширить состав совета до 25 государств, включая создание шести дополнительных постоянных мест - по два для Азии, Африки и по одному для Латинской Америки и Западной Европы.



Франция активно продвигает предложенный ею еще в 2013 году "Кодекс поведения", согласно которому пять постоянных членов Совбеза отказываются накладывать вето в ситуациях, когда совершаются преступления против человечности или массовые убийства. Против инициативы Парижа в этом вопросе единодушно выступают Москва, Вашингтон и Пекин.



Позиция России



Считается, что Россия категорически против реформы ООН. На самом деле это не так. Москва готова обсуждать вопросы эффективности основных институтов ООН: как развивать миротворческий потенциал, поскольку он не соответствует нынешним потребностям, а также вопросы о полномочиях аппарата генерального секретаря, целесообразности раздутой ооновской бюрократии и эффективности отдельных агентств ООН, дублирующих деятельность других.



Россия выступает за то, чтобы Совбез стал более представительным, число стран-членов, по мнению Москвы, не должно превышать планку в "двадцать плюс" (low twenties). Изначально Россия выступала за то, чтобы число стран, обладающих правом вето, оставалось неизменным.



В последнее время Москва перестала быть настолько категоричной. В мае 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "такие страны, как Индия и Бразилия, - серьезные претенденты на постоянное членство в Совбезе". Больше незападных стран или же западных, которые могут поддержать ее позицию, - России только на руку.



С одной стороны, Москва не может и не должна выступать как главный тормоз на пути реформ. С другой - учитывая нынешние экономические и финансовые ресурсы России, нельзя не признать, что столь привилегированный статус в рамках ООН уже не соответствует ее изменившимся возможностям. Главная задача Москвы - сохранить свое уникальное преимущество - право вето.



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Что касается перспектив реформирования ООН, то, по словам опрошенных "Известиями" экспертов, пока нет варианта, который устроил бы подавляющее большинство государств.



- Тема модернизации ООН так темой и останется, никакой реформы не будет, - рассказал "Известиям" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. По словам политолога, причины обсуждения этой темы понятны.



- Никто не спорит с аргументами сторонников реформ: мир изменился, должна быть другая композиция. Нынешний состав постоянных членов Совбеза был сформирован по понятным причинам - это победители во Второй мировой войне. Конечно, этот состав не вполне отражает мировую ситуацию, но невозможно найти принципа и критериев (по географическому, экономическому, численности населения), по которым Совбез нужно изменить. К тому же ни одна из пяти стран – постоянных членов не захочет поступиться своими привилегиями. При всех нареканиях Совбез очень компактный и дееспособный орган, он выполняет свою функцию - предотвращение крупной войны между странами, - считает политолог.



С ним согласен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



- Не стоит забывать, что в ООН, помимо Совбеза, много других вопросов, которые необходимо решить: дополнительное финансирование миротворческих операций, вопрос о полномочиях секретариата ООН и самого генсека, проблемы эффективности, коррупции, непотизма, ооновской бюрократии, роли специализированных агентств ООН. Например, США вышли из ЮНЕСКО и из Совета по правам человека - эти органы сразу стали не настолько полноценными. Сейчас реформу ООН будет провести гораздо сложнее, чем десять–двадцать лет назад, когда мир был более единым, но это не значит, что в этом направлении не надо работать, может быть, вначале необходимо обсуждать на уровне экспертов, а лишь потом переходить к каким-то шагам. Но не стоит забывать, что этот процесс реформирования будет долговременным, - уверен эксперт. Источник - Известия

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