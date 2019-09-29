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Война беспилотных боевых машин стоит на пороге
14:27 30.09.2019

Соревнование между Россией и США за скорейшее овладение новейшими технологиями и тактикой для ведения боевых действий в воздухе идет полным ходом. Та страна, которая первой сможет проводить масштабные воздушные операции с использованием беспилотных боевых машин, получит значительное преимущество перед своим противником.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Министерство обороны России сообщило о совместном полете беспилотного летательного аппарата "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57. Это произошло 27 сентября 2019 года. Длительность полета составила 30 минут.

По информации российского военного ведомства, в ходе полета отрабатывалось взаимодействие БПЛА "Охотник" с самолетом-лидером Су-57. Речь идет об использовании "Охотника" для того, чтобы расширить радиолокационное поле истребителя и тем самым создать возможность для дачи целеуказаний авиационным средствам поражения большой дальности, которые несет Су-57. Такой подход исключает необходимость истребителю заходить в зону действия ПВО условного противника.

Совместный полет БПЛА и истребителя обрисовал, как российские военные видят тактику применения этого тандема в боевых действиях. Война будущего будет войной беспилотных боевых машин. Работа в паре пилотируемого и беспилотного летательных аппаратов - это очередной шаг к новой реальности ведения боевых действий.

Истребитель будет управлять одним или несколькими беспилотниками. БПЛА будут заниматься не только разведкой и целеуказанием в интересах Су-57, но и самостоятельно наносить удары по целям.

С-70 "Охотник" создан с применением стелс-технологий, поэтому будет практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник несет на борту целевую аппаратуру для ведения оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Во внутренних отсеках БПЛА может быть размещено вооружение.

"Охотник" относится к тяжелым беспилотным летательным аппаратам. Технические характеристики аппарата засекречены, однако ряд параметров есть в открытой печати. Взлетная масса машины, по оценкам экспертов, составляет около 24?25 тонн. Масса полезной нагрузки составляет 2,8 тонны. Размах крыла равен 19 метрам, длина БПЛА - 14 метров.

Боевая машина сконструирована по схеме "летающее крыло". Она оснащена турбореактивным двигателем семейства АЛ-31Ф, такие же двигатели ставятся на истребители марки "Сухой". Что интересно, в макете БПЛА "Охотник", представленном на авиасалоне МАКС-2019, плоское сопло. Такая модернизация в перспективе позволит значительно снизить заметность аппарата в инфракрасном диапазоне.

Ряд экспертов высказывают мнение, что "Охотники" в будущем смогут сопровождать и российский перспективный стратегический бомбардировщик ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Это мнение пока ничем не подкреплено, т. к. подробных ТТХ БПЛА "Охотник" в открытом доступе нет. Чтобы сопровождать ПАК ДА, беспилотникам необходимо иметь сопоставимую с ним дальность полета.

ПАК ДА, как и "Охотник", конструируется по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий и будет иметь дозвуковую скорость. По некоторым данным, в техническом задании российских ВВС разработчикам ПАК ДА обозначена дальность полета 12?500 километров.

Первый полет "Охотника" прошел 3 августа 2019 года. По словам вице-премьера российского правительства Юрия Борисова, начало его серийного производства запланировано после 2024 года.

Военные эксперты ТГ-канала "Взгляд человека в лампасах" считают, что количество БПЛА "Охотник" будет на порядок больше количества истребителей пятого поколения Су-57. Истребители будут управлять стаями беспилотных аппаратов, находясь от противника на безопасном расстоянии. БПЛА будут в некотором роде расходным материалом.

Следует заметить, что Вооруженные силы России должны получить 76 истребителей Су-57 к 2028 году. Таким образом, потенциально число БПЛА "Охотник" будет измеряться сотнями.

Как же в этой сфере обстоят дела у нашего вероятного противника - США? По данному направлению стоит особо выделить следующий проект - многоцелевой беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie. Это совместная разработка компании Kratos Defense & Security Solutions и Исследовательской лаборатории ВВС США (US Air Force Research Laboratory).

XQ-58A Valkyrie планируется применять самостоятельно и в составе тактических групп под командованием истребителей пятого поколения F-35 или истребителей четвертого поколения F-18. Каждый истребитель сможет управлять как одним, так и несколькими беспилотниками.

При создании XQ-58A Valkyrie широко использовались технологии снижения заметности. Длина БПЛА - 9,14 метра. Он будет иметь внушительную дальность полета - более 4800 километров. Как сообщают конструкторы, БПЛА "может совершать длительный полет на высокой дозвуковой скорости".

Масса полезной нагрузки небольшая и составляет 272 килограмма. Сейчас идет разработка и адаптация внутреннего отсека беспилотника для размещения вооружений под требования американских военных. Ожидается, что БПЛА сможет нести четыре авиабомбы малого диаметра или две ракеты класса "воздух - воздух".

Первый полет этого БПЛА прошел 5 марта 2019 года. Интересная деталь, с момента заключения контракта на создание аппарата до первого полета прошло всего 2,5 года. Отличительной чертой XQ-58A являются низкие закупочные и эксплуатационные расходы.

На сегодняшний день в строю ВВС США находится один XQ-58A Valkyrie. Он в 2019 году выполнил два испытательных полета. Еще два беспилотника компания Kratos Defense & Security Solutions собирается довести до состояния летных испытаний до конца этого года.

По словам руководителя Kratos Defense & Security Solutions, после серии испытательных полетов компания ожидает до конца 2019 года получить заказы на 20?40 этих машин. Kratos настолько уверена в успехе, что уже заказала двигатели под объемы ожидаемого производства.

Таким образом, соревнование между Россией и США за скорейшее овладение новейшими технологиями и тактикой для ведения боевых действий в воздухе идет полным ходом. Надо констатировать, что в сфере беспилотной авиации Россия пока отстает.

Перед российским военно-промышленным комплексом и вооруженными силами поставлена грандиозная задача. Та страна, которая первой сможет проводить масштабные воздушные операции с использованием беспилотных боевых машин, получит значительное преимущество перед своим противником.

Недавний первый полет тяжелого БПЛА "Охотник" и его первый совместный полет в паре с истребителем пятого поколения Су-57 внушают надежду, что Россия не окажется проигравшей в данном соревновании. Здесь уместно вспомнить известную фразу Отто фон Бисмарка: "Русские медленно запрягают, но быстро ездят".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569842820
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