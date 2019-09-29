Футболисты сборной Казахстана побеждали и подверглись жестокому избиению грузинами. Видео

14:35 30.09.2019

В Тбилиси состоялся товарищеский матч национальных сборных Грузии и Казахстана по американскому футболу, сообщает Sports.kz.



Поединок транслировался в прямом эфире телеканала Setanta Sports Georgia.



В конце матча при счете 22:14 в пользу казахстанской дружины игроки грузинской сборной без видимых на то причин инициировали драку, за что судьи сняли с хозяев поля 2 очка.



В итоге сборная Казахстана победила негостеприимных хозяев со счетом 22:12.



По окончании матча принимающая сторона даже не включила государственный гимн Республики Казахстан, а все видеозаписи игры с грузинских сайтов были впоследствии удалены.





