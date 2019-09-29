 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Футболисты сборной Казахстана побеждали и подверглись жестокому избиению грузинами. Видео
14:35 30.09.2019

В Тбилиси состоялся товарищеский матч национальных сборных Грузии и Казахстана по американскому футболу, сообщает Sports.kz.

Поединок транслировался в прямом эфире телеканала Setanta Sports Georgia.

В конце матча при счете 22:14 в пользу казахстанской дружины игроки грузинской сборной без видимых на то причин инициировали драку, за что судьи сняли с хозяев поля 2 очка.

В итоге сборная Казахстана победила негостеприимных хозяев со счетом 22:12.

По окончании матча принимающая сторона даже не включила государственный гимн Республики Казахстан, а все видеозаписи игры с грузинских сайтов были впоследствии удалены.


Источник - Sports.kz
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