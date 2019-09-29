Гастарбайтерство отменяется – на пространстве ЕАЭС запускают портал вакансий

14:38 30.09.2019

Начало работы единой электронной биржи труда намечено на 2020 год.



Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до конца 2020 года запустит портал "Работа без границ". Новый ресурс предназначен для поиска работы на территории всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщила пресс-служба организации, "проект станет частью единой цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости".



По замыслу ЕЭК, проект позволит увеличить движение экономически активного населения по всей территории союза с минимальными издержками. Кроме того, позволит решить вопрос с защитой прав трудящихся.



"Электронная биржа труда позволит работодателям и людям, которые ищут работу, на одной площадке размещать и находить вакансии. И заключать трудовые контракты", – заявлял ранее председатель ЕЭК Тигран Саркисян.



Не изобретая велосипед



Основой для единой базы данных в сфере труда станут существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС. Они уже содержат информацию о вакансиях и соискателях. Планируется, что по итогам первого года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн, а количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тыс. и 10 тыс. соответственно.



Инициатива создания портала принадлежит России. Еще в начале года Федеральная служба по труду и занятости РФ направила в ЕЭК свои предложения по запуску проекта по аналогии с российским порталом "Работа в России".



Как пишет eurasianet.org, первая версия этого сайта появилась еще в 2009 году. Тогда это была база вакансий от служб занятости, не затрагивающая нишу высокооплачиваемых профессий. После перезапуска в июле 2015 года на сайте появился рейтинг регионов с данными о местном уровне цен, доступности жилья и показателях безработицы.



Несмотря на обновление, посещаемость "Работы в России" является низкой по сравнению с коммерческими базами резюме и вакансий. Так, по оценкам SimilarWeb, в среднем в 2018 году ежемесячная аудитория портала не превышала 5 млн человек, в то время как аудитория основных рекрутинговых сайтов в РФ hh.ru и superjob.ru, составляла 42,26 и 12,94 млн в месяц соответственно.



Объем единого рынка



Сейчас, по оценке ЕЭК, на территории ЕАЭС в совокупности к экономически активному населению относятся 94,1 млн человек, а численность занятых в экономике составляет 89 млн.



Уровень занятости населения в Беларуси и Казахстане - свыше 70%,

в России – 61,8%,

Кыргызстане – 59,1%,

Армении – 46,2%.



Во всех странах большинство занятых трудятся в сфере услуг (от 50,6% в Армении до 66,3% в России). В соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы в целом по ЕАЭС составил 5,4% численности экономически активного населения. Ее максимальный показатель зафиксирован в Армении (17,8%), самый низкий – в Казахстане (4,9%).



Затраты на рабочую силу в пересчете на доллары США в 2017 году составили в

Кыргызстане - $274,

Армении – $406,

Казахстане – $505,

Беларуси (в 2016 г.) – $544,

России – $1 027.



Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на доллары США в 2017 году составила:

в России - $671,

Казахстане – $463,

Беларуси – $426,

Армении – $368,

Кыргызстане – $228.