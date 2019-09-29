Жизнь в гареме. Как на самом деле становились наложницами

15:56 30.09.2019

Вокруг султанских гаремов существует множество мифов. Историки до сих пор спорят, как именно девушки попадали в гарем и каким был их быт. В последнее время специалисты, хорошо изучившие традиции Османской империи, проливают свет на эти вопросы. Рассмотрим, как именно женщины становились наложницами и как протекала их жизнь в дальнейшем.



В гарем попадал не абы кто. Девушек отбирали среди рабынь, которых привозили из разных уголков планеты: Европы, Азии. Кровь правящей династии была далеко не турецкой, ведь матерями султанов становились гречанки, украинки, черкески, албанки и так далее.



Девушек отбирали в возрасте 12-14 лет. Их подбором занимались либо приближенные султана, либо их матери – валиде. Они имели большой авторитет во дворце, фактически правили всем гаремом. Юных наложниц сначала обучали. Они должны были уметь писать и читать. Рабынь знакомили с Кораном, турецкими традициями.









Но самым главным было изучение танцев и науки угождения мужчине. Использовались изощренные упражнения: к примеру, во влагалище наложницы помещали камень с привязанной к нему нитью, и девушка усилием мышц должна была натянуть и порвать эту нить.



Не все девушки в гареме были привезены из мест, в которые совершались набеги. Родители в Османской империи были готовы и сами продать дочь в султанский гарем. Это было огромной честью: девушка получала сытую и безопасную жизнь, высокий доход и даже шанс стать матерью следующего султана. Когда молодая наложница проходила обучение, ее родителям тоже выплачивали немалое вознаграждение. Особенно большую награду выдавали, если девушка приглянулась султану.



Иерархия женщин



Гаремы имели сложную структуру. Без четкой иерархии в женском коллективе начался бы хаос, а ведь наложниц могло быть от 50 до 150. Далеко не все женщины служили для плотских утех правителя, многие выполняли простые работы. Существовала система рангов:



Джарийе. Девушка, только недавно попавшая в гарем. Выполняла подсобные работы, в основном прислуживала старшим по рангу наложницам. По сути это были обычные рабыни, но за свой труд они получали, если переводить на современные деньги, около 18 долларов в день. В интимные связи с султаном джарийе не вступали.



Одалык. На этот ранг переходили особенно привлекательные девушки либо те наложницы, которые приглянулись султану. Они не должны были работать, но тоже получали жалование. Они уже могли вступать в связь с правителем.



Икбал. Постоянные любовницы султана. Фаворитки могли родить императору ребенка, и, если это был сын, он становился полноправным наследником. Жениться при этом было не обязательно.



Султан. Официальные жены султана. Их можно было взять до 8. Изначально правители не брали себе жен, оставляя фавориток в статусе икбал. Но, начиная с Сулеймана Великолепного, правители стали все чаще заключать браки.



На высшей ступени находилась валиде – мать текущего правителя. Она существенно влияла на политику, так как помогала своему сыну принимать решения. Также валиде управляла гаремом, следила за порядком в нем, отбирала новых наложниц. Ее можно сравнить с королевой-регентшей, только с более ограниченными политическими правами.



Жизнь при султане и после его смерти



Девушки из гарема получали достойное питание и наряды, постоянно осматривались придворными врачами на предмет болезни. Они могли выезжать за пределы дворца, для этого лишь нужна была карета, закрытая от посторонних взглядов. Многие фаворитки султанов даже отправлялись с ними в другие страны во время военных походов.



Особым почетом пользовались фаворитки, которые родили султану сына. Сыновья становились законными наследниками. После смерти отца престол обычно получал самый старший, но иногда из-за психических, физических болезней или заговоров править начинал не первый по старшинству сын.



Новый правитель мог убить всех своих братьев, это было разрешено законом как способ избежать междоусобицы. Мать новоиспеченного императора становилась валиде, что было высшей наградой для женщины из гарема.



Не стоит думать, что после смерти старого правителя его наложниц оставляли на улице. Их просто переводили в Старый дворец. Он был окружен фруктовыми садами и фонтанами, а слуги заботились о роскоши и довольстве обитательниц.



Деньги на содержание выдавал новый султан. Был и еще один способ покинуть гарем. Если в течение 9 лет девушка одалык не приглянулась султану, она вместе с приданым в виде роскошного дома могла выйти замуж за чиновника.



Еще один важный момент – наложниц не могли строго наказывать. Существует миф, что один из правителей Османской империи, Ибрагим, в один момент убил 280 девушек своего гарема, так как приревновал одну из них. Но это лишь сказки, придуманные уже в двадцатом веке. Если бы султан поступил так, он окончил бы свою жизнь в темнице. Если девушка провинилась, то ее могли оставить на некоторое время в подвале или наказать ударами палки по пяткам.



В крайней случае ее выдавали замуж за одного из чиновников, чтобы исключить из гарема, и даже после удаления платили ей пенсию. Так что быть в гареме означало действительно оставаться в безопасности.



Бонус



Все вышесказанное можно изложить в следующих тезисах:

- Должность наложницы не была для девушки постыдной, напротив, для рабыни это был лучший исход событий.

- В гарем попадали только юные девушки, которые несколько лет обучались, прежде чем попасть на глаза султану.

- Даже после смерти султана наложницы жили в достатке, а те, кто покидал гарем, пожизненно получали пенсию.