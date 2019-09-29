Как Русь принимала ислам (стародавняя история)

15:58 30.09.2019

По арабским источникам известно, что после 912 года какая-то часть русов (или все сразу) приняли ислам. Тогдашний правитель руси носил титул (или имя) Буладмир, созвучное с именем кагана Владимира Святославича. В арабских текстах буладмир - это именно титул, такой же как каган у тюрок.



На данный момент сложно сказать, почему этот титул так похож на имя Владимира Святого. Но несомненно, что обозначенный факт принятия русами ислама, не мог быть связан со знаменитым рассказом из "Повести временных лет" о выборе веры. Ибо этот книжный рассказ был полностью заимствован из более ранней литературы (хазарской или византийской). Точно также "выбирал веру" каган Хазарии - он спрашивал, какая вера лучше у мусульманских, христианских и иудейских мудрецов.



Соответственно, рассказ о принятии русами ислама есть оригинальная, а не заимствованная информация.



Также интересно сообщение о крещении русов в 912 году. Как известно, впервые русь крестилась в 860 годах после похода на Константинополь (возможно под руководством Аскольда и Дира). В связи с этим к началу X века уже значительная часть русов могла исповедовать христианство, как об этом пишет Мухаммад Ауфи. Но неизвестно, какие русы стали христианами в 912 году.



Мухаммад Ауфи



Русы живут на одном острове среди моря; как в длину, так и в ширину остров простирается на три дня пути. На том острове есть деревья и леса; он со всех сторон окружен морем. Они постоянно занимаются разбоем и знают только одно средство добывать себе пропитание - меч. Если кто-нибудь из них умрет и после него останутся сын и дочь, то все имущество отдают дочери, а сыну не дают ничего, кроме одного меча, и говорят ему: "Твой отец добыл себе имущество мечом".



[Так было до тех пор,] пока они не сделались христианами в 300/912-13 г.; приняв христианство, они вложили те мечи в ножны. Так как они не знали другого способа добывать себе пропитание, а прежний был [теперь] для них закрыт, то их дела пришли в расстройство, и жить им стало трудно. Поэтому они почувствовали склонность к религии ислама и сделались мусульманами; их побуждало к этому желание получить право вести войну за веру. Они отправили послов к хорезмшаху; послов было четверо, из родственников царя, правившего вполне самостоятельно и носившего титул буладмира, как туркестанский царь носит титул хакана, болгарский - титул владаваца. Когда послы пришли к хорезмшаху, он очень обрадовался их желанию принять ислам, пожаловал им почетные подарки и отправил одного из имамов, чтобы научить их правилам ислама. После этого они все сделались мусульманами.



Древняя Русь в свете зарубежных источников. Том III. Восточные источники Хрестоматия / Под ред.: Татьяны Джаксон, Ирины Коноваловой, Александра Подосинова



Так как в рассказе присутствует сюжет об "Острове русов", можно предположить, что речь идет о какой-то группе руси, не связанной с Киевом. Наиболее вероятно, что упоминаются русы Арсании, обосновавшиеся в IX веке на территории нынешней Рязанской области. Этот район Средней Оки был наиболее приближен к территориям государств, где была распространена исламская религия (Волжская Булгария, Хорезм).



В середине X века после походов Святослава на Хазарию началась активная экспансия исламских газиев (араб. "газа" - воевать) на территорию Руси. Ранее продвижение исламских войск на земли заселенные славянами столетиями сдерживал Хазарский каганат. После разорения Хазарии воинами Святослава в 960-х годах, исламские армии стали без особых проблем проникать за Волгу и видимо далее по Оке. Об этих походах за рабами (сакалиба) на Русь писал Ибн Хаукал. Он уточнял, что наиболее активное участие в нападениях на славян принимали воины из Хорасана - Северного Ирана и Средней Азии. Они нападали на восточных сакалиба (славян) со стороны Волжской Булгарии, т.е. со Средней Волги.



Ибн Хаукал



Славяне - род из потомков Яфета, страна их - обширный прямоугольник. У воинов Хорасана, со стороны булгар, с ними связь. Но когда их (славян) уводят в плен там, их мужское достоинство еще сохраняется, не отражаясь на их здоровье.



Часть их страны по длине берут в плен хорасанцы и смежные [народы], а северную часть полонят андалусийцы, со стороны Галисии, [страны] франков и Ломбардии (...).



Можно предположить, что русы Арсании приняли ислам под влиянием внешних обстоятельств. Несомненно, что постоянное давление со стороны Киевского государства Рюриковичей заставляло русов Волжского торгового пути искать каких-то союзников. До своего краха в 960-х годах таким союзником руси мог быть Хазарский каганат. Русы служили в хазарских армиях и принимали активное участие в нападениях на территорию Халифата. После разгрома Хазарии и постоянных походов киевлян на Арсанию (походы Святослава на вятичей 965 г.), русы могли попробовать заручиться поддержкой в исламском мире. Поэтому направили своих послов в Хорезм с целью не только объявить о своем желании принять ислам, но и получить военную помощь. Видимо, нападения хорасанских армий на восточных сакалиба (славян) зафиксированные Ибн Хаукалем и стали иллюстрацией военного союза между Арсанией и исламским миром.



С другой стороны, ни одна мировая религия не могла утвердиться где-либо в одночасье. Как правило, и христианство, и ислам постепенно вливались в местные культуры. Хорошо известно, что ислам стал очень популярен в Хазарском каганате в последний век его существования. И вполне возможно, что на Русь ислам попал существенно раньше краха Хазарии. Ибн Фадлан, посетивший Волжскую Булгарию в 922 году, оставил сообщение о том, что какая-то часть русов исповедовала ислам уже в его время. Это сообщение сохранилось в текстах персидских историков Амина Рази и Ахмеда ат-Туси.



Амин Рази



Мясо свиньи они(русы) чрезвычайно любят. Некоторая группа из них, которая украсилась одеянием ислама, также проявляет страстное желание предаваться свиному мясу.



Вероятность того, что уже в 922 году какие-то русы были мусульманами очень велика. В это же время ислам стал официальной религией Волжской Болгарии. Но оснований думать, что ислам попал на Русь из нее, скорее всего нет, так как болгары для этой цели строили отношения с Багдадом, в то время как русы отправили послов в Хорезм. Проще предположить, что ислам приникал к русам постепенно в течении IX-X вв. Русь воевавшая в армиях Хазарского каганата, а также русские торговцы, вполне могли перенимать ислам у местных жителей и купцов из арабского мира. Пока правитель русов Буладмир не отправил уже официальное посольство в Хорезм.



В 1255 году Гийом де Рубрук упомянул распространение ислама среди мордвы-эрзи. Считается, что мусульманство пришло к мордве из Волжской Булгарии, но подтверждения этому нет. Вполне возможно допустить, что эрзяне, будучи основным этносом в Арсании, стали мусульманами вместе с местными русами еще в X веке. Что может быть еще одним подтверждением предположения о том, что ислам приняли именно в Арсе (Арсании, ал-Арсанийа) на Средней Оке.



Гийом де Рубрук



"Эта страна за Танаисом очень красива и имеет реки и леса. К северу находятся огромные леса, в которых живут два рода людей, именно : Моксель, не имеющие никакого закона, чистые язычники. Города у них нет, а живут они в маленьких хижинах.



В изобилии имеются у них свиньи, мед и воск, драгоценные меха и соколы. Среди них живут другие, именуемые Мердас, которых латины называют Мердинис, и они - сарацины (мусульмане). За ними находится Этилия (Волга)."