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Никто не запретит платки в Узбекистане, - Ш.Мирзиеев
22:44 30.09.2019

Президент: Никто не запретит платки в Узбекистане
Никто никогда не будет против платков в Узбекистане, заявил президент. Узбекскую женщину красят платки и национальная одежда, отметил он. Ранее хоким Ферганской области выразил недовольство одеждой журналистки и ношением платков женщинами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник отреагировал на продолжающуюся дискуссию вокруг темы ношения платков женщинами.
Выступая на церемонии вручения наград тренерам и боксерам, успешно выступившим на недавнем чемпионате мира в Екатеринбурге, глава государства показал осведомленность обсуждениями в интернете, вызванные некорректными высказываниями хокима Ферганской области и сенатора Шухрата Ганиева.
"В социальных сетях поднимается много вопросов, - сказал он, обращаясь к матери спортсмена Миразизбека Мирзахалилова, на которой был платок. - Как узбекской женщине идут платки, как ей идет узбекская одежда!"
"Ваш образ для меня - образ священной узбекской матери. Никто и никогда в Узбекистане не будет против того, чтобы наши добрые матери, сестры так одевались", - заявил президент.

"Мы все восхищаемся, глядя на одежду наших покойных бабушек, наших здравствующих матерей. Я тоже счастлив оттого, что искренне говорю с вами, воспитавшей такого сына. Вы - счастливая мать, я - счастливый президент, благодаря вам", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Последние дни в интернете обсуждается аудиозапись, на которой хоким Ферганской области выступает против ношения мужчинами "несуразных" бород, ношения женщинами платков и совершения намаза на рабочих местах, угрожая арестом тем, кто не подчинится этому.
В выступлении Шухрат Ганиев говорит о выявлении "851 женщины, которая следует культуре ношения платка, хиджаба, с ними проведены профилактические беседы". "Удалось добиться изменения внешности и культуры одежды у 300 женщин", - добавляет он.
Глава областной администрации также выражает недовольство тем, что журналистка областного телевидения вышла в аэропорт на встречу со специальным докладчиком ООН по независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяном в платке и цветном платье.
В понедельник в Сенате Олий Мажлиса состоялось заседание Комиссии по регламенту и этике, на котором члены комиссии раскритиковали действия Шухрата Ганиева. По предложению главы Сената Танзилы Нарбаевой комиссия вынесла ему строгое предупреждение и дала трехмесячный испытательный срок.

"Шухрат Ганиев использовал фразы, ущемляющие законные права и интересы граждан, унижающие их честь и достоинство, что вызвало справедливую отрицательную реакцию населения в социальных сетях, - сказала на заседании сенатор Максуда Варисова (цитата по УзА). - Я как сенатор строго осуждаю такие действия. Ведь когда речь идет о платке, надо понимать, что наши матери, дочери и невестки всегда носили платок. В пору, когда в стране обеспечиваются права и свободы человека, такие слова не поддаются никаким оправданиям".
Сенатор сенатор Гавхар Алимова сказала, что также потрясена словами хокима. "Я никак не могу оправдать действия сенатора, который сказал такие слова", - отметила она.

Сам Шухрат Ганиев на заседании сказал: "Я признаю свою вину. Мои родители, сестры и дети также ходят в национальных костюмах. Я тоже хожу дома в национальной одежде. Признаю, что на заседании я вышел за рамки дозволенного. Если позволите, сделаю правильные выводы и буду добросовестно трудиться".

Источник - gazeta.uz
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