 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Карточный домик-2019. Импичмент Трампу не грозит, - Л.Радзиховский
00:08 01.10.2019

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)

Импичмент грянул среди ясного неба, откуда не ждали! Со дня избрания Трампа демократы бредили импичментом по поводу "русского следа". Но расследование независимого прокурора Мюллера "след не взяло". Оснований для импичмента не найдено. И вот нашлись все-таки! 24 сентября председатель палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента президента США.
Напомню фабулу. В конце июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Особого интереса он тогда не вызвал. Но недавно один "неназванный сотрудник" Белого дома сообщил, что в этой беседе (проведенной по американской инициативе) Трамп дал понять, что США предоставят помощь (в том числе военную) Украине, если Зеленский активирует в нужном для Трампа отношении расследование против сына Байдена. Джо Байден - вице-президент США при Обаме (2009-16), в 2014-16 курировал отношения США с Украиной. Тогда же сын Байдена работал на Украине в газовой компании. Байден, в числе прочего, ставил одним из условий выделения помощи Украине увольнение генерального прокурора страны. Ходят слухи, что причиной стало то, что прокурор вел расследование о коррупции в отношении сына Байдена. И вот колесо развернулось: "неназванный источник" сообщил, что якобы сейчас уже Трамп ставит условием американской военной помощи - расследование против Байденов, младшего, а особенно старшего. Дело в том, что 76-летний Джо Байден сегодня считается самым популярным и вероятным кандидатом от демократов на выборах-2020, может стать главным соперником 73-летнего Трампа.

Сообщение "источника" вызвало, понятно, грандиозный скандал. Белый дом был вынужден опубликовать "вариант записи" (точная запись не ведется). В публикации нет ни слова про "военную помощь", но вот ускорить "антикоррупционное расследование" против Байденов Трамп и правда просит и обещает прислать "для связи" к Зеленскому своего личного адвоката Руди Джулиани. Демократы обвинили президента в госизмене - и "процесс пошел".

Все эксперты согласны, что шансов довести импичмент до победного конца у демократов нет. Если даже импичмент пройдет юридический комитет палаты представителей, если (что далеко не факт!) за него проголосует вся палата представителей, то уж на последнем этапе, в сенате дело точно завянет: там твердое большинство у республиканцев.
Все эксперты согласны, что шансов довести импичмент до победного конца у демократов нет

Тем не менее "не догоню - хоть согреюсь", грязи на Трампа выльют столько, что Потомак из берегов выйдет. Но Трамп только рад: пиар-война - ему мать родна! Его бизнес, хобби, среда обитания. Атака "ослов" автоматически вызвала сплочение "слонов", избиратель Трампа грудью бросился на "спасение СВОЕГО", лучшего способа мобилизации не придумать, рейтинг президента бодро пошел вверх. Больше того. Есть версия, что "анонимное разоблачение" было организовано самим Трампом: спровоцировать "ослов" и перейти в контратаку. У Трампа есть союзники: остальные кандидаты-демократы! Ритуально проклиная президента, каждый из них реально станет рвать на куски Байдена, самого опасного своего соперника на праймериз, повторяя против него все те же обвинения. Только это и нужно Трампу: если Байдена выбьют с дистанции, то кандидатом в президенты от демократов станет какой-нибудь "левак", а его Трамп уверенно сомнет.
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При этом все обвинения против Байдена - просто слова. Сам Байден, естественно, говорит, что, как куратор отношений с Украиной, он был ОБЯЗАН ставить перед Порошенко вопрос об увольнении прокурора, т.к. помощь США элементарно разворовывалась, прокуратура с этим не боролась и в таких условиях выбрасывать деньги в карманы коррумпированных украинских чиновников США просто не могли, ну а "бизнес сына" тут вообще ни при чем. Есть "намеки", но нет ФАКТОВ против младшего Байдена - обвинение ему вообще не предъявлено! Да и кто же тот "комиссар Каттани" с Украины, который ПОСМЕЛ БЫ вести дела против сына вице-президента США! Вот СЕЙЧАС независимая и кристально чистая прокуратура Украины "по просьбе" Дяди Сэма может "открыть дело" против сына бывшего вице-президента... Дело, которое, "сделав свое дело", тихо умрет на следующий день после выборов в США, как умерло обещанное "дело" против Хиллари Клинтон...

Но Трамп только рад: пиар-война - ему мать родна! Его бизнес, хобби, среда обитания
Теперь с дистанции посмотрим на Сияющие Джунгли на Холме... Президент США договаривается с иностранным лидером против своего соперника на выборах, на тех или иных условиях втягивает иностранное государство в важнейшее ВНУТРИАМЕРИКАНСКОЕ дело, пытается бросить Украину как гирьку на ВНУТРИАМЕРИКАНСКИЕ весы. Организует на Украине то, в чем его обвиняли в связи с РФ...

Президент и Верховный главнокомандующий любой страны ОБЯЗАН быть эталоном Патриотизма, ОБЯЗАН выступать лидером и ЗАЩИТНИКОМ всех граждан своей страны - а не сговариваться против кого-то из них с иностранным государством...
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При этом Американская Скрепа, Миф США состоит в том, что они - Лидер (в том числе Моральный!) Свободного Мира, а их президент - Первый Джентльмен, опять же не только США, но всего Запада. Это - Моральный капитал США. Внутри своей страны и в Мире.

Да, Трампа называют "первый не-джентльмен" США. Но по-видимому, доброй половине американцев это или все равно, или же они считают его поведение как раз абсолютно НОРМАЛЬНЫМ (эталонным?) в этическом отношении. Как и "доказательства" в виде ТВ-намеков в отношении Байдена - вполне убеждают большинство граждан США, с их вековым опытом Состязательного Правосудия.

"Демократия - самый худший вид правления. Не считая всех остальных". Черчилль.

Источник - rg.ru
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