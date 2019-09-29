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За кулисами митингов в Казахстане: внешний след или внутренние конфликты? - Р.Бурнашев
00:13 01.10.2019

За кулисами митингов в Казахстане: внешний след или внутренние конфликты?

"...В Казахстане накаляется внутриэлитная борьба за сферы влияния"

ЕВГЕНИЯ КИМ

"В Казахстане … чтобы предложить китайским компаниям дополнительно вложить деньги в социальные проекты для нейтрализации синофобии", - профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев дал оценку серии антикитайских митингов в Казахстане в интервью ИА REGNUM.

ИА REGNUM: Как сказываются митинги в Казахстане на отношения Нур-Султана и Пекина?

В Пекине точно отслеживается митинги в Казахстане, особенно по антикитайской теме. Но не думаю, что прошедшие акции серьезно повлияют на китайские инвестиции и двусторонние отношения. Это нереально. Прошедшие мероприятия, скорее, наоборот, хороший аргумент в диалоге.

ИА REGNUM: Для кого?

Не для Китая.

ИА REGNUM: Есть ли иностранный след в прошедших акциях?

Судить очень сложно. Но если принять во внимание то, что акции практически одновременно охватили несколько регионов, и, самое главное - отсутствие реакции со стороны силовых структур, можно сделать некоторые выводы. Например, что след антикитайских протестов в Казахстане скорее внутренний - ведь сложно предположить, что казахстанские силовые структуры сразу в нескольких регионах будут своеобразными "пособниками" внешнего влияния. Это нереально.

Тут сказался целый комплекс факторов. Например, есть фактор демонстрации Китаю сложностей с реализацией китайских инициатив. Причем эта демонстрация выгодна и одновременно невыгодна действующей власти в Казахстане.

Событие произошло накануне визита президента Касым-Жомарт Токаева в Китай. С одной стороны, фон визита якобы усложнился. Президент посетил КНР не на фоне укрепления дружественных связей, а на фоне проблем.

С другой стороны, эти акции дают Токаеву возможность претендовать на дополнительные бонусы от Китая. Для этого можно объяснить Пекину, что в Казахстане есть некоторые сложности в реализации совместных проектов. Вроде как "население не очень довольно, давайте этот проект корректировать".

Это очень похоже на то, что происходило в Киргизии по некоторых проектам в горнорудной отрасли. В Казахстане, конечно, не оказывают столь наглого давления, но при этом получили хорошее основание, чтобы предложить китайским компаниям дополнительно вложить деньги в социальные проекты для нейтрализации синофобии. Если подобное предложение в подобной формулировке находит понимание, Казахстан получает дополнительные ресурсы.

Заметьте, ресурсы не кредитного характера, а чисто бонусами, которые будут оплачивать китайская сторона. Это чисто гипотетическая модель, но она вполне рабочая.

ИА REGNUM: Можно ли что-то понять по требованиям, под которыми прошли акции против китайских инвесторов?

Конечно. Характер прошедших протестов говорит о том, что в Казахстане накаляется внутриэлитная борьба за сферы влияния в связи с последними событиями в стране.

ИА REGNUM: Какие события вы имеете в виду? Транзит власти?

Да, этот якобы транзит. Несмотря на кажущуюся формальность этих перемен, все равно произошло некоторые перестановки, и группы интересов снова размечают для себя границы.

Таким образом, мне кажется, что в прошедших митингах просматривается клубок интересов и игроков, который имеет внутреннее казахстанское происхождение.

Источник - REGNUM
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