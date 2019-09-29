Эдуард Лимонов: Стриптиз Зеленского. С Трампом стало опасно общаться

00:16 01.10.2019

Эдуард Лимонов



Опубликованный разговор с Трампом раздел Зеленского догола, стало беспощадно ясно who is Mister Zelenski.



Пришедший в апреле к власти на Украине, Зеленский все не ясно проявлялся, о нем пытались судить по назначениям, по людям, избранным им в его правительство министрами, но это плохо работало. И назначений было немного, и своих целей Зеленский не разглашал.



Но никто его не проинструктировал, никакой Коломойский, или кто там, что держи парень язык за зубами, молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты твои. И в разговорах с лидерами планеты, и особенно с Великим Ханом.



А тут позвонил сам Великий Хан и открытым текстом ляпнул "Не поможешь ли, дорогой Владимир выяснить, что там у вас на Украине с сыном Джо Байдена происходило?"



Не должен был такого говорить, ведь Джо Байден вероятнее всего будет соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. По-американски получается, что Трамп незаконно ищет компромат на соперника. Куда он думал, Трамп, почему не умен оказался? Оказался не умен.



Хряп, и слуга народа Зеленский на другом конце провода принял предложение о расследовании иностранной державой деятельности американского гражданина, да не абы какого, но сына соперника Трампа на выборах.



Запинаясь от радости, Зеланский угодливо сообщил, что как же могем-с, о, Великий Хан, у нас такой сейчас прокурор назначится мною, в доску свой, что нужный результат в клюве принесет.



"Вот и ладушки", мог бы выразиться Трамп, если бы был русским или украинцем. Но будучи американцем, Трамп посоветовал украинскому прокурору, который будет назначен, связаться с американским прокурором.



Оба президента вели себя, грубо говоря, как последние лохи. Зеленский глубоко верил в то, что у Великого Хана все схвачено и что его разговор с Великим Ханом на глаза не попадется ни одной живой душе. Ни в одни чужие уши не проникнет.



А американский президент, - Великий Хан, имея опыт предательства множества своих подчиненных, включая прокуроров и глав секретных служб, тоже не позаботился о том, что же он такое несет по международному телефону. Беззаботный простофиля оказался.



Американский президент весь окружен стукачами. Это самый предаваемый президент в мире. Ему следовало бы сообщать что-либо самым примитивным способом, показывать записочки например, встречаясь с ним в коридорах власти, причем записочки показав, сразу уничтожать. Может быть съедать сразу. Показал текст - и съел. И американский президент должен бы показывать свое сообщение, и тотчас уничтожать. А как иначе, если Великий Хан живет в окружении стукачей. и на него стучит даже его, казалось бы, родное CIA…



Трамп не общался с Зеленским при помощи записочек. Вот и результат: Трампу хотят устроить импичмент, уже начали устраивать, выступила спикер нижней палаты Парламента - Нэнси Пелоси.



А Зеленский неумно обнажился перед всем миром. Да еще и соврал, нажаловался Трампу, что Меркель (Германия) и Макрон (Франция) Украине не помогают. А те обиделись теперь, ведь помогают же на самом деле, по крайней мере, до сих пор помогали, миллиарды кредитов дали.



Трамп, наблюдатели утверждают, что выкрутится, у него в Сенате 53 сенатора из ста. Не проголосуют за импичмент. Хотя еще бабушка надвое сказала, могут появиться дезертиры из трамповского лагеря.



Слугу народа также не вышвырнут из президентского дворца завтра. Однако репутационно он все потерял. Это как женщина слывет порядочной леди, но вдруг появляются видео с ней, валяющейся в грязной канаве, да еще в плохой компании, и все летит насмарку.



Теперь ясно, что Зеленский вовсе не слуга украинского народа, но слуга Великого Хана, готовый совершить для кажущейся ему могучей державы США и ее Хана, любую подлость.



К тому же, он жестоко обидел Германию и Францию. Журнал "Шпигель" уже написал, что Зеленский оскорбил правительство Германии, ну и макроновскую Францию.



Россия? Россия может довольно потирать руки руки и бормотать: "Ну на такой стриптиз мы даже не надеялись. Однако мы же предупреждали вас…" В российском Министерстве иностранных дел уже заявили об опасности общения мировых лидеров с Трампом.



И действительно, предупреждали ведь о Зеленском. И действительно, стало опасно общаться с Трампом.