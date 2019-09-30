КНР и США обменялись перед переговорами залпами разной степени миролюбия, - А.Комраков

00:30 01.10.2019

Китай подвела любовь к пельменям



Анатолий Комраков



30.09.2019



Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн пообещал нарастить импорт свинины и сои из США.

Накануне 13-го раунда американо-китайских торговых переговоров, которые запланированы на 10 октября в Вашингтоне, стороны демонстрируют готовность к компромиссам. Китай объявил о новых закупках американской свинины. А президент США Дональд Трамп объявил, что соглашение между двумя странами будет подписано быстрее, чем все ожидают. Правда, к торговому перемирию глобальных соперников толкают обстоятельства. Китай столкнулся с угрозой дефицита свинины из-за чумы свиней. А Трамп опасается, что его жесткость по отношению к КНР ухудшит состояние американской экономики прямо перед президентскими выборами.

Причиной смягчения позиции Поднебесной стала распространившаяся как пожар по всей стране эпидемия африканской чумы свиней. В условиях эмбарго на импорт американского мяса сокращение собственного производства свинины привело к росту внутренних цен на 50%. Власти КНР объявили на прошлой неделе о готовности закупить в США "существенные объемы" свинины и сои. Одновременно находящаяся под американским прессингом Huawei предложила фирме из США лицензию на портфель 5G-технологий.

При этом в самих США приоткрыли информацию о новых механизмах давления на Поднебесную. Агентство Bloomberg сообщило, что в Белом доме склоняются к сценарию исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж. Хотя пресс-секретарь Минфина Моника Кроули заявила, что на данном этапе США ничего такого не планируют, этот аргумент можно считать предъявленным, а его значимость даже измерена математически: на новости Bloomberg котировки таких китайских IT-гигантов, как Alibaba Group, Baidu JD.com и Pinduoduo упали на различных американских биржах от 4 до 6%. После всего этого стали понятны анонсы президента Дональда Трампа, заявившего недавно, что соглашение между двумя странами будет подписано быстрее, чем все ожидают.

Huawei готова предоставить фирме из США полный портфель беспроводных технологий 5G, включая устройство чипов, аппаратное обеспечение и программный код, производственные ноу-хау, заявил основатель китайского телекоммуникационного гиганта Жэнь Чжэнфэй. Еще в начале сентября Huawei обвиняла власти США в организации против нее кибератак. США, в свою очередь, обвиняли крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования в связях с китайским правительством и заявляли, что те могут использовать компанию для скрытого шпионажа по всему миру. С мая Минторг США внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Также на прошлой неделе в канадском Ванкувере открылись предварительные слушания по делу главного финансового директора Huawei Сабрины Мэн Ваньчжоу, задержанной в декабре прошлого года по подозрению в мошенничестве путем сокрытия платежей от продажи оборудования Ирану в нарушений санкций США. Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью CBS, что арест его дочери был "политически мотивирован".

США продолжают давление на китайскую сторону. В четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США вводят новые санкции против двух китайских компаний и пяти их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки американским санкциям.

На этом фоне заявления китайской стороны о снятии некоторых ограничений в рамках горящей уже более года торговой войны выглядят вынужденным отступлением. В четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн сообщил, что китайские компании закупили значительные объемы свинины и соевых бобов из США, добавив, что эти закупки были освобождены от пошлин.

В 2018 году в Китае началась эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), которая, по данным Минсельхоза страны, привела к сокращению поголовья свиней в июле на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падеж местных свиней привел к резкому росту цен на мясо, на 46,7% в августе. Чтобы сдержать рост цен накануне празднования 70-летия образования КНР, власти страны уже во второй раз в этом месяце решили использовать свинину из стратегических запасов, выставив на аукцион 10 тыс. т мяса. Однако это скорее психологическая мера, так как это всего лишь около 0,2% месячного потребления страны. По оценкам аналитиков, запасы свинины в Китае составляют 3–5 млн т, и это слишком мало, чтобы оказать влияние на предложение на рынке. Радикально решить проблему может только массированный импорт.

С июля прошлого года по июль 2019-го экспорт сельхозпродукции и продовольственных товаров из США в Китай сократился почти на 10 млрд долл., падение составило более 50%. Более 7 млрд долл. из этой суммы приходится на масличные культуры, включая сою, экспорт которых сократился на 65%. Ограничение импорта сои выглядит как политическое оружие, ведь от этой меры страдают американские сельхозпроизводители, одна из основных электоральных групп Трампа. Чтобы успокоить их, американский президент даже обещал многомиллиардные субсидии.

Население КНР ежегодно потребляет около 553,4 млн т свинины – в основном в виде пельменей, фрикаделек и блюд из жареного мяса. Раньше основная часть этого объема производилась внутри страны. Теперь Китай резко стал импортозависимым.

"Свинина и соя на текущий момент болезненные для Китая вопросы. Сокращение внутреннего производства свинины и потеря главного поставщика сои грозят полноценным пищевым кризисом. Поэтому КНР готова решить свои проблемы за счет уступок США", – сказал "НГ" президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Однако эксперты не готовы утверждать, что полномасштабное торговое соглашение будет быстро подписано под давлением китайских любителей пельменей.

"Я бы не рассматривал закупку свинины и либерализацию импорта продуктов питания из США в качестве жеста доброй воли для ускорения заключения "сделки" между КНР и США", – сказал "НГ" профессор программы "EMBA для Евразии" бизнес-школы "Сколково" Олег Ремыга. По его мнению, Китай стремится удовлетворить внутренние потребности, и в условиях ограниченных возможностей торговых партнеров из других стран (в том числе из России) КНР вынуждена закупать свинину у США. "Продовольственная безопасность КНР – важный, но не единственный фактор торговый войны США и КНР. Ставки здесь намного выше – США через санкции пытаются сдержать экономический рост в КНР, изменить экономическую модель в стране. Готов ли на это Китай – вопрос открытый. Поэтому ожидать резкого улучшения переговорного процесса между США и КНР не приходится. Стороны обмениваются выстрелами, но война все же позиционная, вялотекущая", – говорит Ремыга.

"Свинина – важный для китайцев продукт питания, поэтому ограничить рост цен за счет поставок из США – вполне логичное решение. Но торговое соглашение – вопрос на порядок более важный. Поэтому закупка американской свинины – только один ход в долгой игре, – говорит доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. – Торговое соглашение США–Китай имеет стратегическое значение для Китая (торговая война вредит Китаю намного больше, чем США), но заключить его сложно, так как очень уж велика цена вопроса. И только свинина тут не поможет". В качестве тактического хода закупка американской свинины и сои – хорошая мера, считает он. "Кроме того, это понравится избирателям, ведь предвыборная компания в США уже идет", – говорит Хестанов.

"Торговое противостояние КНР и США развивается волнообразно. Отмена пошлин или смягчения риторики не означают окончания торгового противостояния", - считает Манкевич.

"Уступки Пекин совершает не под давлением Вашингтона, – считает Манкевич. – Заменить американскую сою Китай может за счет увеличения объема закупок в Бразилии, а в перспективе диверсифицировать импорт за счет России, которая готова активно наращивать производство сои как раз для КНР. Свинина также не является дефицитным товаром на мировом рынке, и закрыть свои острые потребности Китай вполне способен и без США. А в перспективе по данному вопросу КНР также может рассчитывать на взаимодействие с Россией".

По мнению эксперта, закупки Китаем сои и свинины в США – это не результат давления, а результат переговорного процесса, который ведут стороны. "С этой же точки зрения необходимо оценивать и ситуацию с Huawei – переговорный процесс между США и КНР, несмотря на волнообразное развитие ситуации, не прекращается. Результатом чего являются определенные позитивные сдвиги в сторону разращения торгового конфликта. Но это не означает, что конфликт будет разрешен в ближайшее время", – говорит Манкевич.



"Торговое противостояние КНР и США развивается волнообразно. Резкое поднятие торговых пошлин с обеих сторон не ведет к окончательному разрыву отношений. Точно так же и обратные процессы в виде отмены пошлин или смягчения риторики не означают окончания торгового противостояния, – считает Манкевич. – Поэтому далеко не обязательно, что прогресс по вопросам поставок свинины и сои станет основой для заключения торгового соглашения. Точно так же и готовность Huawei продать лицензию на технологии 5G – это локальный вопрос, который необязательно выльется в глобальное торговое соглашение".