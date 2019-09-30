Лукашенко в поставках нефти надеется на Нур-Султан, - "НГ"

00:33 01.10.2019

Казахстан и Россия могут договориться о взаимных уступках по транзиту топлива



Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



30.09.2019



Казахстанская нефть может пойти по трубопроводу "Дружба". Фото РИА Новости

Белоруссия планирует покупать нефть в Казахстане. Подписать соответствующее соглашение стороны намерены уже в октябре во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Нур-Султан. По мнению экспертов, этот проект будет носить скорее ритуальный характер до тех пор, пока Россия не закончит свой налоговый маневр в нефтяной сфере.

О предстоящем официальном визите в Казахстан Александр Лукашенко говорил в августе. Затем в середине сентября посол этой страны в Минске Аскар Бейсенбаев подтвердил, что визит запланирован на октябрь. Он также сообщил, что готовится и подписание Соглашения о поставках нефти в Казахстан.

На днях эти планы подтвердил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, общаясь с журналистами в кулуарах международной отраслевой конференции. "Соглашение отработано. Планируется, что оно должно быть подписано в октябре во время визита главы государства в Казахстан", – сказал он.

Владимир Сизов пояснил, что сейчас отрабатываются возможные маршруты доставки казахстанской нефти. По его словам, это может быть как железнодорожный, так и трубопроводный транспорт. "Казахстанская нефть на сегодняшний день поставляется в порт Усть-Луга. То есть нефть доходит до границы Беларуси и потом по трубопроводу идет на север. Ничего не мешает пропустить ее дальше до Мозырского НПЗ или "Нафтана". Технически такая возможность есть", – рассказал зампред "Белнефтехима". Он напомнил, что уже был опыт поставки казахстанской нефти по железной дороге в Белоруссию. Также она прокачивалась транзитом через Белоруссию по нефтепроводу "Дружба". "Объемы доставки казахстанской нефти зависят от договоренностей субъектов хозяйствования и экономической целесообразности", – заявил Владимир Сизов.

Об обсуждаемых объемах рассказала казахстанская сторона. По словам заместителя министра энергетики Казахстана Асета Магауова, речь идет о поставках 3,5 млн т в год. Причем не только нефти, но и нефтепродуктов. "Сейчас мы речь ведем именно о механизме: индикативные балансы, графики поставки, обязательства сторон. То есть регулятивный механизм, чтобы эти поставки были произведены. А коммерческие детали – кто будет продавать, по какой цене – это вопрос следующего этапа", – цитирует замминистра энергетики Казахстана ТАСС. Он также сообщил, что принципиальным условием для Казахстана является гарантия Белоруссии о том, что она не будет заниматься реэкспортом казахстанской нефти и экспортировать произведенные из нее нефтепродукты. Не определились стороны и со сроками вступления соглашения в силу.

Напомним, что поиск поставщиков нефти, альтернативных российским, Белоруссия начала из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который проводит Россия. Для Белоруссии это означает увеличение стоимости российской нефти до уровня мировых цен. Так, Минфин Белоруссии подсчитывал, что при мировой цене нефти в 70 долл. за баррель для Белоруссии российская нефть будет дорожать ежегодно на 16,4 долл. за тонну. По данным Владимира Сизова, по итогам девяти месяцев нынешнего года потери Белоруссии от российского налогового маневра составили около 240 млн долл. В следующем году они могут приблизиться к 500 млн долл., а по окончании налогового маневра могут превысить 10 млрд долл.

Белорусские чиновники признаются, что пока, до окончания налогового маневра, поставки российской нефти все равно остаются экономически выгодными. "Сегодня экономика пока не складывается. Она сложится, когда российская нефть для нас вырастет в цене. Это произойдет в течение двух-трех лет, но мы должны быть к этому готовы", – говорил по этому поводу первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.



О "ритуальном" характере соглашения о поставках нефти с Белоруссией говорят и в Казахстане. "Для Белоруссии казахстанская нефть стоить будет недешево", – заявил "НГ" политолог, директор Группы оценки рисков (Алма-Ата) Досым Сатпаев. Ссылаясь на данные белорусской стороны, он сообщил, что предыдущие тестовые поставки казахстанской нефти в Белоруссию в 2016–2017 годах стоили Белоруссии 4,8 млн долл. Главная проблема – необходимость транзита через Россию. "Лукашенко надеется на создание единого энергетического рынка в рамках ЕЭАС. В рамках единого нефтегазового пространства он рассчитывал получить нефть из Казахстана по выгодным ценовым предложениям. Но энергетический союз не создан, и понятно, что Лукашенко придется работать с Казахстаном до его создания, а это значит, что ценовые предложения будут некомфортны для Белоруссии", – говорит Досым Сатпаев.

Впрочем, дело не только в экономике. Ранее белорусские эксперты предполагали, что Россия в принципе не даст добро на этот проект. Однако, по словам Досыма Сатпаева, это возможно в том случае, если Казахстан и Россия договорятся о взаимных уступках в вопросах транзита. "Нельзя забывать, что у российских нефтегазовых компаний и трубопроводных компаний, например у "Транснефти", тоже есть свои интересы в Казахстане. Например, поставки сырья в сторону Китая через территорию Казахстана. Можно предположить, что определенные соглашения и переговоры были в этой плоскости. Россия не будет препятствовать казахстанской нефти в Белоруссию, а Казахстан создаст оптимальные условия транзита российской нефти в сторону Китая через казахстанские нефтепроводы. Это один из вариантов компромисса", – считает эксперт.



По его словам, в Казахстане к подписанию соглашения относятся очень серьезно, хотя и понимают его "ритуальный характер", как шага в поддержку Белоруссии. "С экономической точки зрения этот проект не является ключевым, который бы существенно повлиял на казахстанский экспорт. Основной покупатель казахстанской сырой нефти – Европа", – резюмировал Досым Сатпаев.

Минск