 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израильтяне советуют Эр-Рияду использовать российские "Панцири", - Р.Мустафин
00:36 01.10.2019

Правительство Йемена недовольно работой экспертов ООН

Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.
30.09.19

Мятежники-хуситы ликуют по случаю локальной победы на войсками саудовской коалиции. Фото Reuters
По словам бригадного генерала Яхьи Сари, который представляет вооруженные формирования мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", им удалось одержать крупнейшую за последнее время победу над войсками саудовской коалиции в пограничной провинции Нажран. Между тем саудовцы, как сообщает контролируемый хуситами информационный портал Al-Masira Media Network, не отказались от бомбардировок некоторых районов страны, в том числе густонаселенных городов.
Если верить хуситам, в ходе широкомасштабной наступательной операции под названием "Победа от Аллаха", продолжавшейся в течение нескольких месяцев, полностью разгромлены три саудовские бригады, захвачены сотни единиц транспортных средств и бронетехники, пленены несколько тысяч солдат и офицеров противника, в том числе ополченцы, лояльные изгнанному президенту Абд Раббо Хади. Сотни других были ранены или убиты.

Являются ли потери саудовской коалиции действительно настолько впечатляющими, сказать трудно. Стороны обычно склонны преувеличивать свои ратные успехи и принижать собственные неудачи. По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН РФ Виктора Надеина-Раевского, скорее всего хуситы перестарались в оценке своих результатов.

В то же время войска саудовской коалиции продолжают наносить ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям хуситов и ряду населенных пунктов, находящихся под контролем мятежников из движения "Ансар Аллах", в частности по Сане и к северу от города-порта Ходейде. Об этом передает телеканал Al-Masira, опровергая распространенные некоторое время назад сообщения агентства Bloomberg о том, что Эр-Рияд якобы пошел навстречу хуситам, которые обещали прекратить обстрелы Саудовской Аравии с использованием беспилотников и ракет, если саудовцы предпримут аналогичные шаги.
Хуситы действительно объявили примерно неделю назад о готовности отказаться от обстрелов территории королевства после того, как взяли на себя ответственность за атаку на крупнейшие саудовские нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке и Хурейсе. Эр-Рияд эти предложения проигнорировал, никаких примиряющих заявлений не делал и почти сразу предпринял серию ударов возмездия. По идее, трудно было ожидать другой реакции со стороны наследного принца Мухаммеда бин Сальмана.

Кстати, "проколы" саудовских, да и американских зенитчиков, проморгавших нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября, израильтяне объяснили очень просто. По мнению бывшего директора государственной организации противоракетной обороны Израиля Узи Рубина, которым он поделился на страницах издания Defense News, комплексы Patriot были ориентированы только на надгоризонтные цели. Низколетящие объекты радары игнорировали, не замечали их. Во-вторых, успешной атаке ракет и дронов способствовала большая территория Саудовской Аравии, что значительно усложнило защиту ее воздушного пространства.
"Вам не нужно ничего необычного, – пишет Рубин, – вполне подойдет российская система SA-22 "Панцирь-С1", имеющая 30-миллиметровые пушки, ракеты и инфракрасные пеленгаторы".

Боевые действия в Йемене продолжаются на фоне растущего недовольства в адрес ООН со стороны саудовской коалиции и ее йеменских союзников. По сообщению саудовского издания Ashark al-Awsat, йеменский министр по вопросам прав человека Мухаммед Аскарт обвинил группу работающих в этой стране экспертов ООН в предвзятости и заявил, что правительство Абд Раббо Хади не станет продлевать им срок пребывания в Йемене. Министр считает, что эта авторитетная международная организация, которую уже не раз ловили на том, что ее представители в Йемене часто "подсуживали" в пользу саудовцев, не замечая творимых ими нарушений правил ведения войны, теперь не справляется со своими задачами, отказываясь сообщать в своих отчетах о "зверствах, которые совершают хуситы".

Аскарт также обвинил хуситов в присвоении гуманитарной помощи, поступающей в страну от международных организаций, что лишает пищи десятки семей, живущих в крайней бедности, а также в использовании жилых кварталов для организации складов с оружием и боеприпасами. О том, что продукты питания и лекарства или вовсе не поступают в страну, или поставляются в недостаточном количестве, из-за того что морские порты блокируются саудовцами, и о том, что коалиция давно ведет войну против детей, нанося удары по школам и школьным автобусам, министр промолчал.

Между тем, по данным ЮНИСЕФ, 2 млн детей в Йемене не посещают школу. Образование еще 3,7 млн детей находится под угрозой, так как зарплата учителям не выплачивается уже более двух лет. Примерно 1,8 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от голода и недоедания. Каждая пятая школа не может использоваться в образовательном процессе. Дети вне школы сталкиваются с риском, что их силой привлекут к участию в боевых действиях.

После всего, что натворила саудовская коалиция в Йемене, лицемерно звучат слова госминистра иностранных дел Адиля аль-Джубейра о том, что его страна полна решимости сотрудничать с Йеменом в деле восстановления его хозяйства и инфраструктуры. Не надо было их разрушать, не было бы нужды потом все восстанавливать.
Разумеется, хуситы тоже далеко не ангелы. Идет гражданская война, усугубленная внешней агрессией, и преступления совершают все.

Источник - ng.ru
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