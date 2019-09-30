КазСкандал. МВД неуклюже отрицает свое участие в "деле врачей"

10:45 01.10.2019

Глава МВД: Кудебаев к арестам врачей не имеет отношения

Следствие проводилось третьим органом - службой экономических расследований.



Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал громкие аресты врачей в городе Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.



- Уже об этом говорили. Во-первых, ни министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводили. Следствие проводил третий орган - служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны министерства, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал решение, вы знаете, санкции выдает только суд, - сказал он в кулуарах правительства.



Главу ведомства попросили уточнить, какое отношение имеет к аресту врачей Кудебаев.

- Кудебаев к этому отношения не имеет? - спросили его.

- Да, - ответил Тургумбаев.

При этом министр пояснил, при каких обстоятельствах граждане могут быть арестованы.



- Дело не в том, что будут арестовывать всегда. У нас есть принцип презумпции невиновности. Никто не может быть обвинен в совершении преступления, только по приговору суда. Задержан по подозрению может быть, если у органа расследования есть достаточно основания полагать, что этот человек может скрыться от следствия, либо может помешать расследованию в следствии своих должностных полномочий, что у нас прописано в законе. Почему было принято в данном случае такое решение, я вам сказать не могу, потому что это дело МВД не расследовало, это дело расследовала служба экономических расследований, - указал он.



Также глава МВД объяснил, почему расследование вела служба экономических расследований.



- Всегда, когда есть заинтересованные, либо данные сотрудники имеют родственные отношения с теми, кто руководит в других органах, принимается решение о передаче в третий правоохранительный орган. Здесь третьим решением было принято - службе экономических решений передать. Прокуратура приняла такое решение, - заключил Тургумбаев.



24 сентября казахстанские СМИ сообщили, что в Алматы арестован главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев. Ему инкриминировали статью 317, часть третью УК РК

"Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", за которую грозило лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



25 сентября появилась новость об аресте еще одного врача больницы № 4 - анестезиолога-реаниматолога Аскара Тунгушбаева, которого также подозревали в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 УК РК.

Совпадение или нет, но аресты начались сразу после смерти сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева - Нурсултана Кудебаева. Он был заместителем прокурора Алатауского района города, попал в ДТП в Алматинской области, в больницах Алматы его прооперировали, затем по инициативе близких перевезли в Германию, где он скончался.



Узнав о задержании врачей, находившийся в это время в США Президент Токаев написал в своем Twitter: "Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога Алматинской четвертой горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству. Администрация Президента, Минздрав, аким Алматы держат на контроле".

По поручению Президента министр здравоохранения Елжан Биртанов взял этот вопрос под личный контроль и попросил "своих коллег сохранять спокойствие и продолжать выполнять нашу общую миссию".

Оксана Скибан, Нур-Султан



----------------------------



Стали известны обстоятельства гибели Нурсултана Кудебаева

Опубликовано: 30 Сентября 2019 Автор: Александр КАМИНСКИЙ | Алматы



© Sputnik

В Алматы прошла пресс-конференция, посвященная фактам ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

В центре внимания оказалась ситуация с уголовным делом, возбужденным по факту смерти сына начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева –заместителя прокурора Алатауского района южной столицы Нурсултана Кудебаева.



Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с арестом главврача и анестезиолога алматинской больницы

читать подробнее

Как рассказал двоюродный брат погибшего Бахтияр Абдраимов, 28 июля Нурсултан упал с квадроцикла и получил оскольчатый перелом ключицы, лопатки и четырех ребер. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Пациент был доставлен в 7-ю городскую клиническую больницу, где началась подготовка к операции. Но 30 июля его не смогли заинтубировать (вес 29-летнего пациента составлял около 130 кг). Он был переведен в 4-ю ГКБ. Там Кудебаев находился до операции полтора дня. Во время операции произошла остановка сердца. По версии родственников больного, Нурсултана Кудебаева оперировал сам главный врач Канат Тезекбаев. Перед окончанием операции он вышел к родителям больного, сказав, что все нормально и дальше закончат без него. В это время Тезекбаева позвали обратно, и он вернулся только через час, сообщив, что у Нурсултана Кудебаева остановилось сердце, но его снова "завели", а больного погрузили в медикаментозную кому.

В течение последующих трех недель помимо казахстанских врачей больного осматривали невролог из США, заведующий реанимацией российского института имени Бурденко, приезжали два немецких специалиста и врачи из Турции. По их совету пациента отправили в Германию.

В Германии Нурсултан Кудебаев находился около недели. Родственники привезли его в среду, встречу с врачами назначили на четверг вечером, перенесли на пятницу, затем на утро понедельника. И во вторник родственникам пришла SMS, извещающая о том, что Нурсултан Кудебаев скончался.

Вскрытие не проводилось.

Во время операции произошла внезапная остановка сердца. Мы предполагаем, что были ошибки при анестезии, – говорит Бахтияр Абдраимов. – Мы предполагаем, что его не подготовили к операции. Это косвенно подтверждается мнением немецких врачей, которые приезжали до нашей транспортировки в Германию.

Мы предполагаем, что речь идет о халатности врачей, – заявила адвокат потерпевшей стороны Айман Умарова. – И поэтому добиваемся направления дела в суд.



Экспресс-К

https://express-k.kz/news/na_mestakh/stali_izvestny_obstoyatelstva_gibeli_nursultana_kudebaeva-148073