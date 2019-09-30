Глобальное совместное патрулирование. Россия – Китай: стратегическое взаимодействие или военно-политический союз? - ВПК

10:48 01.10.2019 Винокуров Владимир

30 сентября 2019



В связи с 70-летием образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между нашими странами на Западе идет дискуссия по поводу будущего Поднебесной, в частности перспектив ее военно-политического сотрудничества с Россией.

Американская New York Times (NYT) 23 июля прогнозирует: "Мировая система и американское влияние в ней встанут с ног на голову, если Москва и Пекин сблизятся еще больше". Это угроза Вашингтону, заявляет издание, продолжая: "Сейчас Китай и Россия сближаются еще больше, а это говорит о том, что постоянная система их взаимоотношений может создать сложные проблемы для Соединенных Штатов". В долгосрочной перспективе обе страны будут представлять еще более серьезную опасность, подчеркивает NYT

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Причины беспокойства Запада



Озабоченность западных "друзей" можно понять. Сегодня Китай и Россия подняли двусторонние связи до уровня отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это в полной мере подтвердили результаты состоявшегося 5–7 июня государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и подписанные документы: "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху". Они еще раз доказали, что китайско-российские отношения переживают лучший период в истории с заделом на будущее. В условиях полной неопределенности и нестабильности нынешней международной обстановки Китай и Россия укрепили всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, которое не только придало новый импульс развитию двух стран, но и служит укреплению глобальной стабильности, придает миру дополнительную энергию в этом вопросе.

"

Китай, который пока не имеет паритета с США по стратегическому ядерному оружию, крайне заинтересован военной мощи Росси

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Стороны подтвердили, что будут и впредь придерживаться основополагающих принципов: взаимное уважение, равноправие, взаимодоверие, взаимопомощь, добрососедство и дружба, взаимная поддержка и стратегическое взаимодействие, взаимопонимание и согласие, взаимовыгодное сотрудничество, неприсоединение к блокам, отсутствие конфронтации и направленности против третьих стран.

Владимир Путин и Си Цзиньпин единодушно решили продолжать следовать основной цели Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией и духу других документов о двусторонних отношениях, всеми силами стремясь к реализации на практике идей взаимопомощи и поддержки, глубокой интеграции ради новаторства, всеобщего блага и совместной выгоды, чтобы развивать всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху. Что касается политического сотрудничества, стороны будут и впредь использовать высокую степень доверия в качестве краеугольного камня.

Национальную безопасность Москва и Пекин понимают как общее дело, поэтому намерены создавать благоприятные условия для собственного стабильного развития и эффективно реагировать на традиционные и новые угрозы и вызовы.



В сфере международного взаимодействия Китай и Россия будут всеми силами защищать мир и стабильность, содействовать уважению к нормам международного права, продвигать демократизацию международных отношений и способствовать развитию мирового порядка в более справедливом и рациональном направлении.

Крепить ВТС



Особое беспокойство коллективного Запада вызывает ВТС России и Китая. Следующие факты и цифры показывают, что наши страны последовательно укрепляют двусторонние связи в этой области.

В начале сентября заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и министр обороны России Сергей Шойгу подписали Соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества. По информации Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ, договоренности могут касаться обмена технологиями и использования Китаем элементов систем ПВО РФ на Дальнем Востоке, что свидетельствует о высокой степени взаимного доверия.



В Белой книге по обороне, опубликованной Пекином 24 июля, говорится, что сотрудничество с Россией в военной области развивается на высоком уровне и играет значительную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности. При этом подчеркивается, что военное сотрудничество не направлено против третьих стран и будет нарастать на суше, в воздухе и на море. Начиная с 2012 года офицеры двух армий провели семь раундов стратегических консультаций. В 2017-м Россия и Китай организовали первые совместные военно-морские маневры в Балтийском море. В 2018-м формирования НОАК приняли участие в стратегических учениях "Восток". В апреле-мае этого года "Военно-морское взаимодействие" проходило в районе Циндао.



Для участия в крупномасштабных российских военных учениях "Центр-2019", состоявшихся 16–21 сентября ("Аэромобильное приложение"), Китай направил 3500 военнослужащих, 900 единиц тяжелого вооружения и 30 самолетов Северного объединенного командования НОАК. В ходе розыгрыша основного этапа КШУ российские ракетоносцы Ту-22М3 и китайские бомбардировщики дальней авиации "Хун-6" сбросили более 150 250-килограммовых бомб, поразив скопления автомобильной и бронированной техники условного противника.

23 июля ВВС НОАК и ВВС России провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, вызвавшее бурную реакцию военных союзников США на Дальнем Востоке и в других регионах мира. Западные эксперты расценили эти действия не только как обычные совместные учения, а как некую демонстрацию готовности России и Китая к еще большему взаимодействию в военной сфере.



Выступая на форуме по безопасности в американском городе Аспене, командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Дэвидсон заявил: в последнее время наблюдается значительное усиление военного сотрудничества России и Китая, что подтверждается примером состоявшегося в середине июля 2019 года полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вокруг Тайваня. Китай не выразил протеста по этому поводу, хотя делает это по отношению ко всем остальным странам, которые совершают подобные действия. Это обстоятельство, по мнению адмирала, означает, что все было сделано с молчаливого одобрения Китая.



По словам адмирала, Россия на Дальнем Востоке со своими баллистическими ракетами и подводными лодками представляет угрозу для самого существования США, а военное усиление Китая может привести к тому, что в середине следующего десятилетия Соединенные Штаты потеряют свое преимущество. По его мнению, США не хотели бы такого развития событий, чтобы Россия и Китай вместе противостояли международному порядку, предполагающему свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, а также мировому порядку в целом.

Одно из важнейших направлений в отношениях России и Китая – военно-техническое сотрудничество. Ныне Китай наряду с Индией является одним из ключевых партнеров Российской Федерации в данной сфере. "Сегодня портфель заказов с КНР превышает семь миллиардов долларов. Думаю, что более важной для оценки объемов нашего сотрудничества является устойчивая положительная динамика доли Китая в общем портфеле заказов на российскую продукцию военного назначения, которая начиная с 2013 года выросла с пяти до 14–15 процентов", – сообщил в ходе выставки Airshow China 2018 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Китай первым из зарубежных стран получил на вооружение российские ЗРС С-400 "Триумф" и многоцелевые истребители поколения "4++" Су-35, за что поплатился санкциями, объявленными Соединенными Штатами 20 сентября 2018 года.

То есть налицо планомерное поступательное наращивание военного взаимодействия между РФ и КНР. Чтобы не допустить их дальнейшего укрепления, американское издание The Hill призывает приложить все силы для создания конфликта между ними. Такие действия будут выгодны не только США, но и всем западным "демократичным" странам, пишет издание.

Возможен ли военный альянс?



На Западе в последнее время бьют в набат: цель всех вышеуказанных акций Москвы и Пекина выходит за рамки обычного военного сотрудничества и состоит в том, чтобы не только продемонстрировать готовность бросить вызов Соединенным Штатам и их военно-политическим союзникам, но и в конечном счете создать нечто вроде военного союза. Но насколько эти предположения соответствуют реальности?



Если опираться на официальные заявления китайских высших руководителей, они придерживаются внеблоковой политики, исключают военные союзы с кем бы то ни было, выступают против применения силы, за мирное разрешение спорных вопросов. Так, выступая в конце 2014 года перед членами постоянного комитета политбюро ЦК КПК и чиновниками высокого ранга с пространной речью о внешней политике страны, Си Цзиньпин заявил, что КНР не станет вступать в военный блок ни с Россией, ни с кем-либо еще. Это лишь связало бы Пекину руки. Китай будет укреплять влияние в мире, формируя сеть друзей на всех континентах, опираясь на свою "мягкую силу". Лидер КНР подчеркнул необходимость держаться в стороне от военных блоков, иными словами, проводить курс неприсоединения. Блоки не нужны, вместо них Китай будет формировать по всему миру сеть партнерств.



В то же время Китай ничуть не ухудшил отношения с Западом, несмотря на проблемы в области торговли, он продолжает линию на укрепление отношений с США с тем, чтобы обе державы могли сосуществовать в условиях международной стабильности. В упомянутой Белой книге – "Национальная оборона Китая в новую эпоху" Пекин пытается развеять опасения Запада. Подтверждается приоритет отношений с Россией, но в то же время к широкому военному взаимодействию приглашаются США и их союзники.



Словом, КНР исходит из того, что внеблоковая политика для нее оптимальна. Нужно также иметь в виду, что и Москва, и Пекин желают сохранять гибкость во внешней политике, чему в определенной степени будет препятствовать вступление в более тесные военно-политические отношения.



И все же Запад в очередной раз сильно забеспокоился: не выйдут ли Москва и Пекин за привычные рамки военного и военно-технического сотрудничества. Ведь военный союз столь мощных военных держав изменил бы весь стратегический расклад. Беспокойство вызвано не только упомянутыми действиями в военной и военно-технической сферах, но и тем, что две страны по большинству международных проблем имеют одинаковую или схожую позицию, совместно выступают на международных площадках. Российский специалист в области стратегической культуры эксперт Лиги военных дипломатов, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош отмечает близость многих составляющих стратегической культуры России и Китая, которая проявляется в оборонительном характере военных доктрин, в неприятии гегемонизма в международных делах, в отношении к применению военной силы, а также в направленности патриотического воспитания молодежи в духе самоотверженности и преданности Родине. Эти и некоторые другие факторы создают предпосылки для развития взаимовыгодных отношений двух стран в интересах совместного противостояния угрозам и вызовам современности, укрепления миропорядка. То есть вопрос о военном союзе действительно не выглядит совершенно нереальным.



Однако разговоры о создании официального военно-политического союза преждевременны. Это вполне понятно и разумно. Такие союзы, тем более государств, никому исторически не угрожающих, заключаются лишь в крайнем случае, исходя из оборонительных соображений. Говоря иными словами, действия Пекина и Москвы в этом направлении в решающей степени будут зависеть от политики Запада и его союзников. Если администрация Трампа в своей внешней политике и политике безопасности продолжит курс, направленный против национальных интересов России и КНР, в том числе реализует планы размещения в Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионах ударных ракетных и военно-морских сил, то дальнейшее военное сближение Пекина и Москвы станет неизбежным. Китай, который пока еще не имеет паритета с США по стратегическому ядерному оружию, будет крайне заинтересован в привлечении на свою сторону военной мощи России. Как, впрочем, и Россия будет всячески использовать экономическую мощь соседнего Китая.

Пока рано говорить о том, что уже в ближайшее время Пекин и Москва заключат военный союз и даже примут взаимные обязательства о взаимопомощи в случае военного нападения. Возможно, этого не произойдет вообще, если внешние факторы будут благоприятны.

В заключение можно сказать, что российско-китайские отношения выдержали испытания, связанные с претерпевающей серьезные изменения международной обстановкой. Они день ото дня становятся все более зрелыми, стабилизируются и крепнут, превратившись в отношения между двумя великими державами, которые обладают высочайшей степенью взаимодоверия, наивысшим уровнем взаимодействия и максимальной стратегической ценностью, что не только является ускорителем развития и возрождения двух стран в новую эпоху, но более того, превращается в механизм, который может сбалансировать международный мир и стабильность.



Владимир Винокуров,

профессор Дипломатической академии МИДа РФ, вице-президент Лиги военных дипломатов, доктор исторических наук

№ 38 (801) за 1 октября 2019 года Источник - vpk-news.ru

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