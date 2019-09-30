 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воевать с Ираном Западу страшно. Почему? - К.Сивков
10:50 01.10.2019

Воевать с Ираном теперь страшно
Отношение Пентагона к Тегерану изменили зенитные ракетные комплексы

Вопрос об ударе США по Ирану еще несколько лет назад ставился куда более остро, причем без попыток американских политиков сконструировать какую-либо коалицию. Бить готовились сами, рассчитывая на абсолютное военно-техническое превосходство, прежде всего в воздушной сфере.

После удара хоуситов по нефтяным предприятиям Саудовской Аравии снова заговорили о возможной атаке со стороны США и их союзников по Ирану. К счастью, против военной авантюры выступил Пентагон. Это понятно: ведь не политикам с Потомака придется расхлебывать кровавую кашу, которую жаждут заварить известные силы в США, Израиле и, конечно, обиженной Саудовской Аравии.
Нынешний Иран гораздо активнее во внешней политике, нежели 10–12 лет назад, когда США планировали удар, причем по очевидно менее веским основаниям, чем сегодня. Что изменилось с тех пор?
Похоже, причина "стеснительности" американских элит в том, что за эти годы Ирану удалось перевооружить свою армию с существенным повышением ее боевого потенциала. И пожалуй, самые заметные успехи достигнуты в области создания современных зенитных ракетных комплексов.

Стабилизации ситуации вокруг Ирана, безусловно, посодействовала Россия, в том числе поставкой ЗРС С-300-ПМУ2. В итоге боевые возможности ПВО Ирана качественно возросли и, по мнению ряда российских и иностранных военных специалистов, теперь при попытке нанести удар агрессор может понести серьезные потери. А как хорошо известно, для американской армии, особенно ВВС, жертвы совершенно неприемлемы.
Продолжение темы – "Вдогонку за "трехсоткой" и "Иран признали сверхдержавой беспилотников".
Константин Сивков,
заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук
Опубликовано в выпуске № 38 (801) за 1 октября 2019 года

Источник - vpk-news.ru
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