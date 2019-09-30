Джихадист Абдирахманов. Гражданина Кыргызстана приговорили в Хакасии к семи годам тюрьмы за терроризм

11:00 01.10.2019

30 сентября 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Гражданин Кыргызстана Нуригин Абдирахманов приговорен к семи годам лишения свободы за создание террористической ячейки в Хакасии, которая планировала нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным СМИ, Нуригин Абдирахманов сформировал ячейку из четырех человек и планировал совершение преступлений террористического характера, в том числе путем нападения на сотрудников правоохранительных органов на территории Хакасии.



После совершения преступлений мужчина хотел уехать в Сирию.



Сообщается, что Абдирахманов создал ячейку террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) и склонял жителей Хакасии к участию в деятельности бандформирований на сирийской территории. По информации ФСБ, он регулярно общался с одним из главарей этой международной экстремистской группировки.