Восстание лесбиян. Греки не могут справиться с наплывом мигрантов

11:55 01.10.2019

После беспорядков на Лесбосе Греция заявила о планах выслать 10 тыс. нелегалов в Турцию



Греция намерена ускорить высылку нелегалов в Турцию после того, как воскресный пожар в переполненном лагере для беженцев "Мория" на греческом острове Лесбос вызвал беспорядки, сообщили западные СМИ со ссылкой на министерство защиты граждан Греции.



"Мы собираемся постепенно вывезти мигрантов, чтобы освободить лагерь "Мория", - заявил заместитель министра защиты граждан Греции Лефтерис Эконому.



Согласно договоренностям между Афинами и Анкарой, Греция и ранее высылала нелегалов в Турцию, однако теперь намерена сделать этот процесс более интенсивным. В заявлении греческого правительства уточняется, что Афины хотят вернуть 10 тыс. нелегальных иммигрантов в Турцию до конца 2020 года.



Решение было принято на экстренном заседании кабинета министров.



Накануне в лагере для беженцев "Мория" произошел пожар, который спровоцировал беспорядки с участием жителей лагеря. В результате полиция применила против толпы слезоточивый газ.



По данным местной полиции, в результате пожара погибли двое - мать и ребенок, а затем еще 17 человек были ранены.



Всего в Греции проживает около 70 тыс. беженцев, в основном из Сирии.



За последние три месяца на Лесбос высадились примерно 10 тыс. нелегалов. СМИ отмечают, что это стало самым большим количеством прибывших на Лесбос иммигрантов с момента вступления в силу договора между ЕС и Турцией о беженцах в 2016 году.



Соглашение было заключено с целью сдерживать наплыв беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.



1 Октября 2019