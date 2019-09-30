Казах-олигарх Б.Утемуратов избрался "вице-президентом Совета директоров Международной федерации тенниса"

12:19 01.10.2019

Булат Утемуратов избран вице-президентом Совета директоров Международной федерации тенниса

Успешный бизнес-лидер Булат Утемуратов дополнительно привносит огромные знания как из самого мира тенниса, так и извне - Дэвид Хаггерти.



Международная федерация тенниса произвела ряд назначений. Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF) единогласно переизбрал Мари Пьерс (Франция) и Марка Вудфорда (Австралия) в качестве двух представителей спортсменов в Совете директоров на срок полномочий с 2019 по 2023 гг.



- Мэри и Марк внесли значительный вклад в Совет директоров за последние четыре года, и мы рады тому, что они пробудут с нами еще столько же. Благодаря им на заседаниях Совета всегда присутствует "голос" самих спортсменов, что помогает нам принимать обоснованные решения во благо тенниса и стран-участниц Международной федерации тенниса, - заявил президент ITF Дэвид Хаггерти.



Совет ITF также единогласно произвел четыре назначения на старшие руководящие роли в организации. Главным казначеем назначен г-н Рене Штаммбах (Швейцария), который также продолжит выполнять обязанности председателя Финансового комитета.



Были также избраны три вице-президента: бывший президент Ассоциации тенниса Соединенных Штатов г-жа Катрина Адамс, президент Французской федерации тенниса г-н Бернард Джудичелли и президент Федерации тенниса Казахстана г-н Булат Утемуратов.



- Все четыре старших руководителя активно вносят свой опыт в работу Совета ITF. Рене Штаммбах и Катрина Адамс задействуют свои компетенции, полученные в течение предыдущих четырех лет в качестве вице-президентов ITF, а председатель Большого шлема Бернард Джудичелли и успешный бизнес-лидер Булат Утемуратов дополнительно привносят огромные знания как из самого мира тенниса, так и извне. Эти четыре человека получили наибольшее количество голосов по результатам голосования Ежегодного генерального собрания. Они будут помогать мне как Президенту в реализации нашей стратегии ITF-2024 и в продолжении трансформации тенниса, - добавил Дэвид Хаггерти.