В гостницие Нур-Султана найден застрелившимся командировочный старший офицер ГУИС МВД А.Глазко

12:39 01.10.2019

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал факт смерти заместителя начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Александра Глазко, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Там проводится проверка. Это было самоубийство", - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах заседания правительства. Напомним, ранее сообщалось о том, что заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Александр Глазко скончался, когда находился в командировке в Нур-Султане. В то же время в социальных сетях появились сообщения о том, что Глазко совершил суицид в номере гостиницы, однако в пресс-службе КУИС информацию о самоубийстве не подтвердили. "26 сентября заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался, находясь в рабочей командировке в Нур-Султане. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы", - говорилось в сообщении ведомства.



Александр Глазко начинал службу в 2002 году в отделе учреждения УК-161/3 по Костанайской области. В 2005-2006 годах занимал должность старшего специалиста старшего оперуполномоченного оперативного отдела учреждения УК-161/3 УКУИС по Костанайской области. С 2006 по 2008 годы был специалистом оперуполномоченного оперативного отделения управления Комитета УИС по Костанайской области.Фото: Костанайские НовостиС 2008 по 2013 годы работал заместителем начальника колонии по режиму и оперативной работе учреждения УК-161/3 ДУИС по Костанайской области, а с 2013 по 2017 годы - начальником учреждения УК-161/2 ДУИС по Костанайской области.С 7 февраля 2017 года работал заместителем начальника Департамента УИС по Костанайской области.