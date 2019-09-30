Америке придется выбирать между Трампом и социализмом, - Д.Бавырин

12:42 01.10.2019 Попытка отстранить Трампа от власти привела к тому, что финал президентской гонки в США грозит стать совсем не таким, каким его запланировали. Политический скандал вокруг Украины обрушил рейтинги бывшего "зама" Обамы Джо Байдена, и в лидеры демократов выбился очень необычный кандидат − сенатор Элизабет Уоррен с довольно радикальными взглядами. Что это означает для Трампа и для России?



Тем, кто интересуется внутренней политикой США хотя бы на поверхностном уровне, нужно запомнить новое имя – Элизабет Уоррен. Судя по всему, именно она станет кандидатом в президенты от Демократической партии и сразится с Дональдом Трампом в финале выборов чуть больше чем через год.

Как и предсказывала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг Украины и попытка отстранить Трампа от власти обернулись проблемами не для него, а для Джо Байдена, лидирующие позиции которого среди демократов еще недавно казались незыблемыми. Учитывая, что бывший вице-президент однозначно ассоциирован с управленческой верхушкой Демпартии, ситуация дает значительное пространство для теории заговора.

Судите сами. Никаких шансов на то, что импичмент достигнет результата, не было – для этого необходимы две трети голосов Сената, который контролируют республиканцы. При этом происходящее неизбежно будет воспринято избирателями как попытка прикрыть спину коррупционеру Байдену и еще больше его дискредитирует. Параллельно это принесет проблемы тем конгрессменам, кто должен переизбираться в следующем году из тех округов, где Трамп популярен, а их порядка 30 – при том, что большинство демократов в палате представителей незначительно, им достаточно потерять всего 18 кресел.

Отсюда версия, что попытку импичмента коварно продавило левое – прогрессивное крыло демократов, воспринимающее центриста Байдена как помеху для своих идей.



В прогрессивных избирательных округах идея отстранения президента от власти популярна, в период "Рашагейта" (так назывались попытки обвинить Трампа в сговоре с Россией) на этом делались политические карьеры. Но прогрессивные округа – это еще не вся страна. Когда "Рашагейт" рассыпался, а социология показала, что в среднем по стране идея импичмента у избирателей понимания не находит, руководство демократов попыталось сдать назад – но прогрессивные сделать этого не дали. Так заведомо провальная идея попала в ловушку инерции, утопила Байдена и вывела на первое место Уоррен, которую воспринимают как неформального лидера того самого прогрессивного крыла.

Из скандала с Байденом она выжала максимум. Например, заявила, что при ней подобный скандал будет невозможен, поскольку она запретит детям своего вице-президента, кем бы он ни был, работать в руководстве иностранных компаний.



Альтернативная версия, что партийный аппарат демократов сам решил сделать ставку на Уоррен и "кинуть" Байдена, как когда-то "кинул" Берни Сандерса в пользу Хиллари Клинтон, не выдерживает критики. Дело в том, что Уоррен давно находится в режиме атаки на финансистов с Уолл-стрит. В американской политической системе республиканцы обычно опираются на промышленные круги, а демократы на финансовые, но Уоррен грозит разрушить эту идиллию.



Как сообщает CNBC, доноры Демпартии из числа банкиров уже пригрозили, что в случае выхода "прогрессивного кандидата" в финал откажутся от поддержки "ослов" (это не ругательство, а партийный символ) или даже переметнутся к Трампу, которого, конечно, не любят, но бизнес все-таки важнее. Терять настолько жирные источники финансирования партийные бонзы не просто не хотят – не имеют права.

Кстати, у самого Трампа в этом смысле дела обстоят лучше некуда не только потому, что он сам мультимиллионер: пожертвования в президентский избирательный фонд стекаются чуть ли не вдвое быстрее, чем четыре года назад, когда на переизбрание шел "народный любимец" Обама.



Зато на избрание Уоррен охотно скидывается молодежь и те, кто озабочен проблемами экологии. Судя по всему, истерика вокруг Греты Тунберг тоже сыграла роль в том, что на первый план президентской гонки неожиданно вышла "зеленая" Уоррен. На протяжении вот уже недели публикуются результаты соцопросов, по которым она либо идет почти вровень с Байденом, либо незначительно опережает его, хотя недавно отставала почти вдвое.

Речь в том числе идет о штатах Айова и Нью-Гэмпшир, с которых традиционно начинаются праймериз. Следом идет Невада, где Байден уступает и Уоррен, и Сандерсу. При таких раскладах многие политические комментаторы в США уже похоронили бывшего вице-президента досрочно, потому что "тенденция". Байден не оправдал возложенных на него ожиданий, и после эффектного старта кампании начал катился вниз – как из-за коррупционных и сексуальных скандалов, так и потому, что не может позволить себе прежней бодрости духа.

Через две недели после выборов бывшему вице-президенту стукнет 78 лет. Сандерс еще старше – в 2021-м он отметит восьмидесятилетний юбилей. Трамп тоже не мальчик, но на три с половиной года (считай – на президентский срок) моложе Байдена. Вот такая "гонка на лафетах".



Элизабет Уоррен сейчас 70 лет, но отнести ее к ветеранам сцены нельзя. Фактически ее политическая карьера началась только в 2012 году, зато резко – Уоррен избралась сразу в Сенат (от штата Массачусетс, который иногда называют самым либеральным в США), а до того занималась преподавательской деятельностью как профессор права и специалист по банкротствам.

Прежде эта дама в политику особо не вмешивалась, а на частном уровне даже поддерживала республиканцев. И тут вдруг стала лидером "прогрессивного крыла" демократов, растущая популярность которого (как и избрание президентом Трампа) наглядно демонстрирует кризис американской политической традиции.



Нужно понимать, что Уоррен почти такая же социалистка, как Сандерс, хотя и не называет себя иначе. Для Америки это нетипично: долгие годы слово "социалист" было там вполне ругательным, а еще 20 лет назад Уоррен с ее программой вообще записали бы в коммунистки и "пятую колонну". Если кандидатом от демократов станет именно она, можно будет назвать это историческим переломом – еще никогда на президентство от одной из ведущих партий не претендовал настолько левый кандидат.

Ее платформа – это не только поддержка меньшинств и политика "открытых дверей" для мигрантов (пускай и не настолько радикальная, как у Бето О"Рурка), но и широкомасштабное вмешательство государства в экономику ради расширения социальных программ.



Например, Уоррен манит Америку невиданным здесь бесплатным высшим образованием и обещает покрыть все образовательные кредиты американцев за счет государства.



Для США это действительно актуальная проблема: колледжи нынче дороги, но далеко не все их выпускники могут найти достаточно хорошую работу, чтобы погасить долг, и попадают в финансовый капкан.

Параллельно Уоррен анонсирует реализацию "зеленой программы" с переоснащением производств под нужды природы на полтора триллиона долларов. Еще полмиллиона уйдут на новые разработки в этой сфере, а не менее 100 миллиардов – на "зеленую помощь" другим странам, то есть США заявят о глобальном экологическом лидерстве и попытаются "вернуть детство" Грете Тунберг.

Это колоссальные даже по американским меркам средства. Чтобы их изыскать, придется поднимать налоги и буквально трясти Уолл-стрит. По меркам Америки двадцатилетней давности, это грабеж среди белого дня. Но сегодня такие перспективы находят понимание во все большем количестве штатов, особенно среди молодежи.

С настолько радикальной программой Уоррен выглядит неизбираемой, так что поклонники Трампа заранее потирают руки. Впрочем, неизбираемым многие считали и самого Трампа, а до него – чернокожего Обаму. Популярность того же Сандерса наглядно свидетельствует, что электорат США дрейфует влево, становясь похожим на европейский.



При этом лично Уоррен – не самый удобный для Трампа оппонент ввиду того, что на нее нельзя будет повесить грехи предыдущих демократических администраций, как в случае с Клинтон и Байденом. Она человек относительно новый, и попросту не успела наследить в политике, хотя одно пятно на ее биографии все же есть.

На протяжении своей жизни Уоррен позиционировала себя как представитель угнетенных меньшинств, конкретно – индейцев, ввиду чего пользовалась некоторой протекцией по линии мультикультурности и борьбы за большее представительство. В конце концов дело дошло до генетического теста, показавшего, что массачусетский сенатор на 95% обычная белая американка. Проще говоря – самозванка.



Трамп уверен, что этот факт уже похоронил политическую карьеру Уоррен, которую он любит в шутку называть Покахонтас. Но Трамп может и просчитаться.



Что же касается России, с некоторых ракурсов эта Покахонтас может показаться более выгодным для нас кандидатом, чем Трамп. Например, Уоррен выступает категорически против выхода США из ДРСМД и новой гонки вооружений.

Но в настоящее время значительно большее значение для американо-российских отношений имеют не практические, а идеологические вопросы. Наглядный пример такого вопроса – Украина. Если Трампу на Украину просто плевать, поскольку он не ассоциирует ее с американскими интересами (в отличие от выхода из ДРСМД, за которым хорошо просматривается лоббизм оружейников), то при Уоррен мессианская составляющая вашингтонской политики резко усилится, будь то Украина, Сирия или тема "демократии и прав человека".

Проще говоря, Трамп – прагматик, а демократы как бы идейные, и Уоррен особенно. Если в Белый дом вопреки всем обоснованным сомнениям переедет именно она, идеологический конфликт между Москвой и Вашингтоном рискует превзойти по накалу даже времена холодной войны.



Текст: Дмитрий Бавырин Источник - vz.ru

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