На какие территории России претендует Казахстан?

13:53 01.10.2019

Если посмотреть на карту, видно, что Россия братскими объятиями "обнимает" Казахстан с севера, востока и запада. Граница между нашими странами – самая длинная сухопутная граница в мире. В целом, она досталась нам со времен СССР. Правда, некоторые уточнения были сделаны уже в наше время, договор об этом был подписан в 2005-м году.



Это реальное положение



Ни РФ, ни Казахстан не имеют друг к другу никаких официальных претензий. Но другое дело – политика. Мы прошли вместе долгий исторический путь, и некоторые противоречия за это время накопились.



Так на какую же часть земельки русской негласно претендуют казахи? Какие части России они не против присоединить?



Тут нужно сразу сказать, что на востоке нашей общей границы, на ее российской стороне, находятся регионы РФ, образованные по национальному признаку. Это Тува, родина Сергея Шойгу, Хакасия, Алтай. Несмотря на то, что это регионы горные, там живут родственные казахам тюркские народы. Живут давно и родину свою не отдадут.



Т.е., в этой стороне Казахстану искать нечего. Никаких претензий там нет.



Зато есть они на севере и на западе. Это южная часть Сибири и Поволжье – Астраханская, Волгоградская и Саратовская области.



Известно, что когда при Иване Грозном уже была взята и Казань, и Астрахань, казахские кочевья продвинулись на запад, к Волге. Так вышло, потому что русским степь не сильно была нужна, а враждебных кочевников царские рати повыбили. Правда, вскоре тут поселились пришельцы из Азии – калмыки. Но в конце 18-о века многие из них сбежали в Китай.



Тут "предъявы" не только к России, но и к другим соседям. Напоминаю, что карта - дело рук исключительно националистов



С разрешения императора Павла на свободные земли переселилась орда хана Букея. Казахи уже перешли под российский протекторат, но власть над ними была еще не полной. Именно поэтому новое ханство считалось полунезависимым, хоть и было основано на землях империи. Было оно не маленьким – от реки Урал до Волги.



Позже эта территория вошла в состав современных российских областей, но люди из них никуда не делись. В астраханской области живет 150 тысяч казахов, в Саратовской – 76 тысяч, в Волгоградской – 46 тысяч.



Живут дружно, но некоторым националистам из самого Казахстана это дает основание говорить, что Кемскую волость неплохо бы и вернуть.



Теперь Сибирь.



Омская, Оренбургская, Челябинская и Курганская области – историческая территория уральского казачества. Они или принадлежали казакам непосредственно, или осваивались с их помощью. Пришедшие сюда с Дону станичники были более умелыми в военном плане, и за столетия своего присутствия оттеснили казахов сильно на юг. Более того, им принадлежал весь север современного Казахстана. В этих регионах страны и в наше время русское большинство.



Оттенками красного изображены регионы Казахстана с большинством "европейского" населения



Правда, при осуществлении политики национального размежевания большую часть земель уральских казаков передали в состав КазССР. Это делалось для того, чтобы повысить там процент славянского населения. Оренбург даже некоторое время был столицей Казахстана, пока ее не перенесли в Кызыл-Орду, а потом в Алма-Ату.



Ясное дело, претензии на современные российские территории – удел только националистически настроенных граждан Казахстана. Собственное правительство их в этом не поддерживает. Да и казахи в каждом из указанных регионах РФ в меньшинстве. И отделяться они вовсе не желают.



Но разговоры идут, а пример Крыма для многих оказался заразительным.