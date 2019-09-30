Излучение. Убийство пчел или самоубийство цивилизации? - Н.Кухальская

13:57 01.10.2019 В глобальной войне мобильного телефона против пчел победителей не будет. Незнание или заведомое игнорирование законов физики и биологии не освобождает от ответственности. Что победит – стремление к сиюмитуному цифровому комфорту или ответственность перед будущим – покажет время. Которого, судя по темпам обострения проблемы, у планеты остается все меньше.



НАДЕЖДА КУХАЛЬСКАЯ



Если бы не обвинения в огульной конспирологии, то осенний всплеск активной поддержки "всем цивилизованным миром" климатических истерик звездной прогульщицы Греты Тунберг можно было бы определить как спецоперацию по отвлечению на негодный объект. Возможно, и не было умысла, но эффект достигнут.



Мировое сообщество активно не заметило итогов кропотливой работы "гессенской пятерки" - немецких школьников, которые, вместо креативного прогула занятий на демонстрациях, провели уникальный научный эксперимент. Никлас Биндер (Niklas Binder), Максимилиан Герлиц (Maximilian Gorlitz), Якоб Рукель (Jakob Ruckel), Карл-Мориц Кепп (Carl-Moritz Kopp) и Александр Попов (Alexander Popov) подвергли улей местного пчеловода электромагнитному излучению своих мобильных телефонов. Поводом стали жалобы пчеловода на проблемы его пасеки, расположенной вблизи вышки телефонного ретранслятора. Школьники фиксировали результаты воздействия на пчел своих мобильников с помощью инфракрасной камеры и простейшего набора измерительных приборов. Выводы оказались ошеломительными. Излучение телефонов привело к частичной потере пчелами ориентации в пространстве, сделало их малоподвижными и более агрессивными.



Немецкие подростки ударили в нервный узел глобальной проблемы. Повсеместно в мире регистрируют катастрофическое сокращение популяции пчел. Альберту Эйнштейну приписывают пророчество, согласно которому через четыре года после вымирания пчел придет конец человечеству. Так ли далек был гениальный ученый в своем алармизме от истины? И почему этой проблемой озаботился именно физик?



Пчелы опыляют до 90% коммерческих сельскохозяйственных посевов. Их ежегодный экономический эффект только в США оценивается в 12 млрд долларов. Только за минувший год количество пчел там сократилось на 30%. Но это - только очевидная часть проблемного айсберга. Словно сговорившись, сельскохозяйственные министерства ряда стран, в частности - США, Великобритании и России называют основные причины катастрофы в стиле Греты Тунберг: климатические изменения, паразиты и бесконтрольное использование агрохимикатов. Но эти выводы не выдерживают простейшего анализа.



Во-первых, катастрофическое сокращение популяций отмечено не только среди пчел. Насекомые, не участвующие в опылении сельскохозяйственных растений и не подверженные агротоксинам, также критически сократили свою численность. Швейцарская природоохранная организация ProNatura опубликовала исследование, согласно которому в Швейцарии за минувшие три десятилетия уничтожено 75% насекомых. В настоящее время под угрозой вымирания - 163 вида насекомых, среди которых пчелы, жуки и бабочки. Эти насекомые необходимы для опыления высших цветковых растений. Помимо этого, они являются пищевой базой для других животных. Согласно сообщению издания Scientific Reports, выпадение этого звена пищевой цепочки, по мнению ProNatura, полностью разрушит экосистему планеты. Швейцарские ученые впрямую называют причину этой катастрофы: развитие мобильной телефонии:



"Частоты излучения 5G могут достигать 120 Гц, что существенно превышает 6-герцевый порог, официально считающийся безопасным для насекомых. Уже за порогом 10 Гц отмечается критическое повышение температуры тела насекомых".



Легко представить, что произойдет, когда мобильная телефонная связь в скором времени, как ожидается, начнет оперировать в миллиметровом диапазоне от 30 до 300 Гц. В этой глобальной микроволновой печи насекомым не выжить. Вслед за ними падет царство растений. И когда станет ясно, что не климатические изменения влияют на гибель пчел и других насекомых, а наоборот, будет поздно.



Пчелы существуют на планете минимум 50 миллионов лет. Они пережили все катастрофические изменения климата включая оледенение. Не стало для них и других видов насекомых фатальным и последнее, так называемое "малое оледенение", которое началось в XVI веке и только завершается сейчас (жаль, что кураторы Греты Тунберг не вложили в ее не обремененную знаниями голову простейшую мысль о глобальных климатических флуктуациях, никак не связанных с индустриальным СО2). За столь долгую историю существования биологического вида медоносной пчелы на Земле не раз происходили природные катаклизмы, в числе которых процессы циклической смены магнитных полюсов, вызывающих повышение радиационного фона в десятки раз. Выдержали пчелы и облучение повышенными дозами солнечной радиации в периоды солнечной активности. Пережили пчелы и последствия агрохимической революции 50-х годов XX века. Значит, причина лежит за рамками внимания официальной политики. Причину надо искать в принципиально новых факторах, которые привели к единомоментному вымиранию пчел и других насекомых в различных странах.



Ученые из Пенджабского университета в Индии поместили мобильные телефоны в улей и активировали их дважды в день по пятнадцать минут. Через три месяца эксперимента выяснилось, что пчелы прекратили вырабатывать мед, пчелиная матка вдвое сократила количество откладываемых яиц, а поголовье улья резко сократилось. Эдрю Голдсуорси (Andrew Goldsworthy), биолог из лондонского Imperial College, приводит еще один фактор уязвимости пчел и других видов насекомых для современной телефонии. CNN приводит слова ученого о фатальности для них используемых диапазонов связи:



"Многие животные, включая пчел, используют для навигации молекулы криптохрома. Криптохром необходим для определения направления силовых линий земного магнитного поля, а излучение мобильных телефонов и базовых станций мобильной телефонии разрушают молекулы криптохрома. Из-за этого пчела просто не может найти дорогу домой".



Одним их аргументов в пользу этой версии является также зафиксированная массовая гибель бабочек вида Монарх. Эти уникальные насекомые семейства прямокрылых - неофициальный символ США. Они совершают сезонные миграции на тысячи километров, ориентируясь по линиям естественных электромагнитных полей. Это - крайне тревожный сигнал, созвучный пророчеству Эйнштейна. Ведь утрата экосистемой планеты опылителей цветковых растений приведет к их гибели с легко предсказуемыми последствиями для человечества в целом.



Неужели мобильные операторы способны воздействовать на глобальную политику так, что она вслед за пчелами потеряла способность ориентироваться в смысловом пространстве глобальной проблемы? В 2016 году количество проданных мобильных телефонов в мире преодолело миллиардную отметку. Учитывая астрономический оборот глобального рынка мобильной связи и производства ее средств, это более чем вероятно. Иначе как объяснить, что тревогу ученых старательно не замечают уже на протяжении ряда лет.



Еще в 2010 году "Агентство Франс Пресс" (AFP) опубликовало данные исследования, согласно которому искусственная электромагнитная радиация может быть причиной сокращения популяций ряда видов насекомых и даже млекопитающих.



Еще в 1926 году советский ученый Александр Чижевский установил влияние на пчел электростатического поля, а в 1932 году советский биолог Григорий Кожевников доказал, что сильная ионизация воздуха негативно влияет на половые органы трутней и маток.



Депутат Государственной думы, член комитета по экологии Александр Фокин обращает внимание на парадоксальный факт:



"Масштаб проблемы привел к тому, что в США вообще планируют создать искусственную пчелу для опыления сельскохозяйственных растений. Это - не прогресс, а деградация".



Российский парламентарий в эксклюзивном интервью ИА REGNUM констатирует:



"К настоящему моменту зафиксирована гибель 10 тысяч пчелиных семей. "Чемпионами" в этом процессе стали Липецкая, Пензенская области и Башкирия - традиционная медовая житница страны. Одной из причин несомненно стала погоня за "быстрым урожаем" - бесконтрольное использование сельскохозяйственных ядохимикатов и генно-модифицированных растений. Такую продукцию небезопасно потреблять не только пчелам, но и человеку.



Но это - только часть проблемы. Важнейший фактор - искусственное электромагнитное излучение. Если поместить перед экраном обычного компьютера эмбриональные клетки, через три-четыре часа 85 процентов из них погибнет. Бесконтрольное развитие мобильной связи угрожает не только насекомым, но и человеку непосредственно. Клетки человеческого организма, как магнитный компас, настраиваются по силовым линиям магнитного поля Земли в системе "Север - Юг". Их дезориентация под влиянием искусственного электромагнитного излучения чревата серьезными сбоями в работе организма.



Система навигации у пчел также настроена на естественное магнитное поле Земли. Это доказано давно, и здесь нет повода для пустых дискуссий. Сбой внутреннего компаса пчелы под влиянием бесконтрольно развивающейся сети все более мощных ретрансляторов мобильной связи - это не просто неспособность медоносного насекомого найти дорогу домой и последующая гибель улья от голода. Россия традиционно была одним из ведущих мировых экспортеров меда и пчелиного воска. Сейчас проблема гораздо шире медового голода: темпы массовой гибели пчел в ближайшей перспективе могут привести к потере 65 процентов растений. Это, в свою очередь, форсирует дальнейшую гибель фауны. Уже сейчас тревожным симптомом является то, что от 50 до 70 процентов импортируемого из Юго-Восточной Азии меда не содержат цветочной пыльцы, то есть являются имитацией натурального продукта. Это требует пристального внимания государства и непредвзятого научного исследования".



Александр Фокин считает, что перед лицом этих угроз необходимы экстренные государственные меры:



"На мой взгляд, правительство должно принять решение о создании специальной отрасли - пчеловодства. Это входит в компетенцию и совместную зону ответственности Министерства сельского хозяйства и Минприроды. Сейчас пчеловодство в основном находится на уровне загородного хобби. Для пенсионеров - дополнительный приработок, для просто увлеченных - отдушина. Но в данной ситуации для развития экономики государства, а значит, и социальной стабильности не использованы мощные резервы. А они могли бы исчисляться 10 миллиардами рублей в бюджет страны.



В глобальной войне мобильного телефона против пчел победителей не будет. Незнание или заведомое игнорирование законов физики и биологии не освобождает от ответственности. Что победит - стремление к сиюмитуному цифровому комфорту или ответственность перед будущим - покажет время. Которого, судя по темпам обострения проблемы, у планеты остается все меньше". Источник - REGNUM

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