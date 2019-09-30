Протестные построения: каталонцы напомнят Мадриду о независимости, - Д.Писицына

13:59 01.10.2019

В автономии состоится митинг сторонников отделения региона от испанского королевства



Дарья Писицына



В годовщину референдума о независимости Каталонии - 1 октября - в регионе снова пройдут митинги. Два года назад Мадрид признал незаконным голосование, на котором 90% его участников высказались за отделение региона от Испании. Впрочем, сегодня в кругах сепаратистов наблюдается раскол. Более того, как рассказали "Известиям" в госсекретариате по вопросам Испании в мире при МИД страны, каталонские лидеры теряют доверие на международной арене. Но ожидать, что протесты в скором времени сойдут на нет, не приходится, считают эксперты.



Раскол у сепаратистов



Активисты и простые жители Каталонии, поддерживающие отделение региона от Испании, 1 октября вновь выйдут на улицы. Именно в этот день два года назад состоялся референдум о независимости от королевства автономного сообщества, находящегося на северо-востоке Пиренейского полуострова.



В 2017 году в нем приняли участие более 2 млн человек, 90% из которых утвердительно ответили на единственный вопрос в бюллетене. Он звучал так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?".



Спустя два года после этих событий сторонники независимости все еще продолжают устраивать манифестации, чтобы напомнить о своих целях и требованиях, однако количество приверженцев идеи отделения неминуемо уменьшается, сообщили "Известиям" в государственном секретариате по вопросам Испании в мире при МИД страны.



Сторонников независимости Каталонии оказалось меньше противников



По мнению представителей секретариата, движение за независимость Каталонии разделилось между теми, кто готов всевозможными способами добиваться отделения региона, и теми, кто намерен действовать строго в рамках существующего закона - то есть через диалог с официальными властями в Мадриде.



- Число последних увеличивается с каждым днем, - объяснили в секретариате.



Там подчеркнули, что такое разделение вредит сепаратистам, "особенно в контексте заметной потери доверия на международной арене".



В ведомстве не стали давать свои прогнозы относительно того, сколько участников ожидается на манифестациях в этот вторник, но напомнили, что количество пришедших на недавний митинг в Барселоне, состоявшийся в национальный день Каталонии, было самым низким с 2012 года.



Агентство Associated Press ранее сообщало, что приблизительно 600 тыс. сторонников отделения региона от Испании вышли на улицы 11 сентября. В то время как в прошлом году на это мероприятие пришло около миллиона человек.



В свою очередь, исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес недавно заявил, что сторонникам отделения автономии следует публично признать, что их движение провалилось и загнало каталонцев в тупик.



На запрос "Известий" в каталонском правительстве не смогли предоставить оперативного комментария.



Еще не конец



Но не стоит ожидать, что в ближайшее время сепаратистские настроения в каталонском обществе пойдут на спад, рассказала "Известиям" профессор НИУ ВШЭ Татьяна Коваль.



- Сторонники отделения Каталонии от Испании будут и далее последовательно проводить эту линию, и в ближайшие годы этот конфликт не будет разрешен, - сказала эксперт.



Профессор также напомнила, что движение за независимость автономного сообщества - не тенденция последних лет. Оно представляет собой конфликт, который развивается на протяжении как минимум десятилетия, и Каталонии в целом свойственно противопоставление себя остальной части испанского королевства.



Те жители автономии, которые сегодня выйдут на улицы, продолжат выступать с протестными движениями и голосовать за сторонников независимости, сказала "Известиям" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова. По ее мнению, они не изменят свою позицию ни при каких обстоятельствах.



Впрочем, несмотря на то что общество в автономии расколото, а сторонники независимости смогли одержать победу на досрочных парламентских выборах в Каталонии, а также во время голосования в Европарламенте, отделение неспокойного региона от Испании в обозримом будущем невозможно. Это связано прежде всего с тем, что такое развитие событий не предусмотрено испанской конституцией, объяснила эксперт.



Татьяна Коваль также выразила опасение относительно формирования группы экстремистов среди сторонников независимости Каталонии, в то время как местные СМИ сообщают об усилении полицейского присутствия в регионе.



26 августа Национальный суд Испании вынес решение о предварительном тюремном заключении семерых членов радикальной каталонской организации "Комитеты защиты республики", которые занимались разработкой акций неповиновения. Им, в частности, были предъявлены обвинения в подготовке восстания, терроризме и владении взрывчатыми веществами.



В целом в том, как сложилась ситуация в Испании, виновны как Мадрид, так и Барселона, считает Екатерина Черкасова. На сегодняшний день взаимоприемлемое решение можно найти только при проведении полномасштабных переговоров между сторонами по всему комплексу накопившихся проблем, в том числе экономических, политических, финансовых, культурных и лингвистических.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



После того, как 1 октября 2017 года на референдуме большинство проголосовало за отделение Каталонии от Испании, 27 октября местный парламент утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид применил 155-ю статью конституции, которая фактически ввела его прямое управление автономией, а бывшему председателю правительства, Карлесу Пучдемону и 13 отстраненным главам каталонского правительства, были предъявлены обвинения в бунте, мятеже, а также растрате. Пучдемон бежал из Испании и на данный момент находится в Брюсселе. Против него до сих пор возбуждено уголовное дело, по которому уже в октябре вынесут решение.