Террористы в тюрьмах Кыргызстана: сколько их, какого они пола, возраста, и где сидят?

14:04 01.10.2019

При оказании сопротивления спецназ Кыргызстана не церемониться с фанатиками, ликвидируя их на месте…



Управление ООН по наркотикам и преступности и Госслужба исполнения наказаний при правительстве КР всерьез рассматривают проблему роста заключенных, отбывающих срок по статьям "экстремизм" и "терроризм".



Самым непредсказуемым для силовиков стало появление в КР доморощенной группировки "Жайшуль Махди", совершившей целую серию терактов….



Специфическая статистика по этой проблеме не радует. Количество осужденных за радикальную деятельность выросло за последние пять лет в три раза!



В ночь на 11 декабря 2015 года в бишкекском микрорайоне "Восток-5" были уничтожены два вооруженных боевика т.н. "Исламского государства".



По данным на январь 2018 года в местах отбытия наказания насчитывается 520 экстремистов и террористов из общего количества в 10574 осужденных в уголовно-исполнительной системе КР. Осужденных за преступления террористического характера 131 человек, за экстремизм – 389. Это наглядно отображено на нижеследующих инфографиках.



В целом такие криминальные проявления наиболее характерны для мужчин, коих среди осужденных по вышеуказанным статьям абсолютное большинство. И среди них лидируют не просто мужчины, а те, что называется, "в рассвете сил и лет" - от 30 до 49 лет – их зафиксировано 112 человек. Молодежи от 18 до 29 лет – 89 человек. Радикалов старшего поколения насчитывается 55.



Тем не менее каждый пятый, получивший срок за экстремизм и терроризм, это женщины. Всего их 43.



Нерадостная тенденция и по увеличению количества осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений более чем на треть за последние три года.



Автор: Марс Абаев