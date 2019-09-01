Американцы убийственно глупы в отношении России, - Оливер Стоун

14:27 01.10.2019

Оливер Стоун: "Мы живем в шекспировские времена" (Die Welt, Германия)



Режиссер Оливер Стоун рассказал в интервью "Вельт", почему до сих пор не снял фильм о Дональде Трампе, а предпочитает проводить время с Владимиром Путиным, за что его многие критикуют. Но Стоун гордится фильмом о Путине: история более многогранна, чем ее пытается представить западная пропаганда.



Казалось бы, они просто созданы друг для друга: Оливер Стоун, коренной житель Нью-Йорка, снявший три фильма об американских президентах, и Дональд Трамп, прошедший в Нью-Йорке путь от мелкого финансового мошенника до президента. Мы поговорили с режиссером о том, почему еще нет фильма о Дональде Трампе, что демократы делают неправильно и почему он предпочитает проводить время с приятелем Трампа Путиным.

"Вельт": Нет ли у вас ощущения, что ваши интересы больше не совпадают с интересами современной публики? Ваш последний фильм "Сноуден" снят уже три года назад, и он явно не пользовался таким же успехом, как, например, "Джон Ф. Кеннеди".



Оливер Стоун: В Германии и Франции он был популярен. Там поняли тему. К сожалению, наш американский прокатчик сделал большую ошибку. У нас было предложение показать фильм в Каннах, это здорово продвинуло бы фильм. Но менеджеры отказались от предложения, потому что решили показать фильм в Штатах только осенью. Ненавижу такое мышление. Ведь сегодня ужасно трудно вообще привлечь внимание к какому-нибудь фильму. Их просто слишком много. Но со "Сноуденом" мы хотя бы вернули затраты.



- Некоторые ваши коллеги видят спасение в проектах для интернет-телевидения…



- Но одним только этим внимания к себе не привлечешь. Каждый день на рынок закачиваются бесчисленные новые продукты. В результате телевидения становится слишком много. Мы наблюдаем переизбыток визуальной продукции.



- Наверное, вы обеспечили бы себе внимание, если бы сняли фильм о Трампе, что кстати вписалось бы в вашу серию фильмов-биографий американских президентов. Или это для вас не обсуждается?



- Нет, я рассмотрел бы подобный проект. Но у меня сейчас нет вдохновения на написание сценария.



- У вас нет доступа к этой фигуре?



- Нет, его история мне известна в достаточной степени. О нем так много писали. Я вырос в Нью-Йорке, а он - классический тип нью-йоркского финансового мошенника, крупного торговца недвижимостью, самопиарщика, постоянно распространяющего вымыслы. Что меня в нем поражает больше всего, так это степень его самоуверенности. Это невероятно! Многие считают, что в глубине души он - нарцисс. А нарцисс всегда должен побеждать. Это опасно. Мы живем сейчас в прямо-таки шекспировские времена.



- Это же отличный материал для фильма.



- Да, но он меня просто не вдохновляет. Наверное, я слишком стар. Но посмотрим, что будет дальше.



- С приятелем Трампа Путиным вы провели много времени…



- Я очень горжусь этими интервью - четыре часа, и их посмотрели люди, которым было не все равно. Конечно, таких было не большинство.



- Вам пришлось из-за этого выслушать немало критики.



- Да, на меня смотрят, так сказать, как на путинскую марионетку. Но на меня нападали и по другим поводам. Американцы могут быть очень глупыми в отношении других стран, а в случае с Россией их глупость убийственна.



- Влияние России на последние президентские выборы недооценивалось?



- Я ни секунды не верю, что русские оказывали влияние на этот процесс. Бред. При этом я никогда не думал, что Трамп победит.



- Планируете ли вы в дальнейшем делать политические документальные фильмы?



- Да, я кое-что готовлю, в то время как для игровых фильмов у меня нет нужного вдохновения.



- В последний раз вы заставили о себе говорить после выхода в свет фильма "Открывая Украину", в котором сделана попытка воссоздать историю Украины после развала Советского Союза. Как у вас возникла подобная идея?



- Ответ на этот вопрос, вероятно, проще, чем вы думаете. Я связался с режиссером Игорем Лопатонком, выпустившим в 2016 году документальный фильм "Украина в огне". Целью было осветить ситуацию после прихода к власти последнего украинского правительства и сообщить информацию, которая накопилась с того времени. Важно, чтобы члены Европейского Сообщества посмотрели этот фильм. Они должны понять, что вся история носит более многогранный характер, чем ее пытается представить американо-британская пропаганда.



- Фильм вызывал подчас негативную реакцию. Один украинский телеканал отменил премьеру. Чего ожидали вы?



- Я никогда не думаю о реакции, когда делаю что-нибудь.

Единственное, что меня интересует, это поиск истины.



- Возможно, однажды дело дойдет и до Дональда Трампа? Вы не думаете, что американскому населению он надоел?



- На этот вопрос я не могу дать ответа. Следующие выборы могут закончиться и так, и эдак. Демократы ведут себе как полные идиоты, продолжая педалировать свои расследования. Общественность давно устала от всей этой истории. Демократы могут навредить самим себе. Они настраивают людей против себя, и Трамп от этого только выиграет.



- Какой стратегический совет вы дали бы демократам?



- Они должны конкретно и позитивно заняться вопросами будущего. Необходимо показать альтернативные пути для американской экономики. Так, как это делают Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Берни Сандерс (Bernie Sanders), вот это правильный подход. Нам нужен нормальный диалог. Только так мы можем выйти из этой комичной ситуации. Но, к сожалению, мы живем в такое время, когда главное - это не суть, а сенсация.



- Похоже, что сейчас появился новый тренд - с помощью компьютерных программ для редактирования видеоматериалов делать и выпускать на рынок отреставрированные версии известных фильмов. Почему вы с фильмом "Дорз" (только что вышел на Studiocanal) тоже запрыгнули в этот поезд?



- Инициатива исходила от прокатчиков. Сначала я не мог на это повлиять, потому что не контролирую авторские права Но когда я принялся за реставрацию, то увидел, что фильм "работает" и в таком виде. Только трехминутная сцена в конце показалась мне лишней, поэтому я ее вырезал.



- Есть еще целый ряд созданных вами фильмов, которые можно было бы выпустить в новой редакции.



- Верно, но это зависит от менеджмента прокатных компаний. Как правило, за старыми фильмами там не следят должным образом. Это относится даже к ленте "Джон Ф.Кеннеди". Ели ты не Стивен Спилберг или Клинт Иствуд, то студии на тебя наплевать. А у меня самого нет персонала, чтобы содержать мои старые фильмы в порядке. В этом отношении я завишу от помощи извне. Компания "Лорбер" (Lorber), например, выпустила новую редакцию фильма "Никсон". Для меня это все еще великолепный фильм, хотя остальной мир им ни черта не интересуется.



Рюдигер Штурм (Rüdiger Sturm)

Die Welt, Германия

Оригинал публикации: Oliver Stone "Wir leben in shakespearischen Zeiten"

Опубликовано 01/09/2019