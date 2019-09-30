О первом хане Казахской Орды - Керее (история), - Е.Сарсенбаев

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14:55 01.10.2019
Точное происхождение первого хана Казахской Орды - Керея и соответственно всех казахских ханов не известно.
Известно что они были действительно чингизидами-джучидами.
Но после того как был убит хан Барак - настоящий потомок первого властителя Ак-Орды Орда-Ежена династия прервалась. Были ли у Барака сыновья или нет неизвестно. Но официально казахские ханы ведут свою родословную от хана Орыса - правителя Ак-Орды и потомка Орда-Ежена.
По другой версии казахские ханы происходят от самого младшего сына Джучи (13 по счету) - Тука-Темира, который был принцем без своего улуса. К 1360 году Тука-Тимуриды ушли в присырдарьинские степи и оставили навсегда Золотую Орду, присоединившись к Ак-Орде.
Как бы там не было, но власть ханов Казахской Орды была легитимной и ею были облечены только чингизиды.
Хан Керей вместе со своим родственником Жанибеком одними из первых почувствовали что в государстве кочевых узбеков (кому они тогда подчинялись) назревают системные изменения.
Большинство кочевников уже не желало платить бессмысленные налоги государству, которое не обеспечивало их защитой и работой. К тому времени ойраты разграбили много сырдарьинских городов и хан государства кочевых узбеков Абулхайр трусливо сбежал от них в свою столицу Сыгнак под защиту стен.
Стены Сыгнака в современный период. На тот период Сыгнак был столицей государства кочевых узбеков
Кочевники были людьми второго сорта в государстве, где правили мусульманские улемы и торговцы, приносившие основной доход. В армию их также не брали, так как там служили только ногайцы-узбеки.
Поэтому казак-узбеки (поддатное население государства) начало уходить в другие улусы. Ханы Керей и Жанибек смогли собрать вокруг себя 200 000 казаков, с которыми ушли в Могулистан (территория современного Семиречья) и в долине реки Чу основали Казахское ханство.
В 1459 году Керей был поднят на белой комшме как старший по возрасту султан и провозглашен первым ханом Казахского ханства.
Так началась история казахского народа и казахского государства.