Актуальной версии Китая сегодня 70 лет, - ИА REX

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15:33 01.10.2019

Разглядеть, что ждет Китай, за недалекой для него точкой больших перемен, невозможно



Конец одной эпохи, говорил один замечательный писатель - всегда середина другой и начало третьей. Треть века назад перспективы японского экономического лидерства, если не гегемонии, выглядели радужнее некуда. По факту весь этот отчетный период у Японии ушел коту под хвост. И Китаем этот урок обязан осмысляться тщательнейшим образом, сообщает ТГ-канал "АДЕКВАТ".



Китайские успехи за тот же срок огромны, как огромна, хотя бы в силу масштаба, и накопленная инерция развития. Но сама по себе она не отменит ни вызова пределов роста в целом, ни любого из частных аспектов этого вызова, от экологии до демографии.



Главная характеристика китайского рывка - экстенсивность, понимаемая как вовлечение в модернизацию новых и новых изымаемых из архаики слоев населения. У нас этот период, когда казалось, что темпы роста будут упираться в небеса всегда и сами собой, занял примерно то же время - с начала тридцатых по начало-середину семидесятых. А потом доля сельского населения стабилизировалась, потому что уменьшаться дальше ей оказалось уже в общем некуда, и роль этого фактора в исчерпании привычной модели роста переоценить невозможно. В это ограничение Китай еще не уперся, но оно уже совсем на пороге.



Практически то же самое имеем с китайским долговым рынком, проблема убывающей предельной полезности там в полный рост. Каждая следующая единица прироста дается все большей кровью, то есть требует все больших вложений и генерирует все большие долги, которые невозможно заметать под ковер бесконечно. Потому что их относительный объем уже сейчас хорошо сопоставим с американским или японским, то есть является серьезнейшей проблемой сам по себе.



При этом (снова вспоминаем японский пример, да и наш тоже) равновесие быстрого роста по определению может быть только динамическим. Остановился, потерял темп ниже некоторой точки сваливания - и в лучшем случае получил потерянные десятилетия, а в худшем добро пожаловать в девяностые.



Значит ли это, что впереди у Китая все гарантированно плохо? Не значит. Вот что гарантированно по-другому - несомненно. Ревизия каких-то базовых основ модели развития неизбежна. Вопрос в том, каких именно, в какой форме и с каким результатом.



Вызовы такого масштаба не осознаваться, причем давно, не могут. Вот какой окажется реакция и что она принесет Китаю и миру - большая загадка. "И миру" - потому, что внешняя экспансия уже давно стала неотъемлемой частью поддержания того самого динамического равновесия. И еще потому, что Америка вполне обоснованно видит в этой экспансии стратегическую угрозу для своих позиций и будет ей противодействовать всеми средствами, вплоть до самой грани фола.



Разглядеть, что ждет Китай за недалекой для него точкой больших перемен, невозможно. С вопросом, каковы следствия из китайского завтра – любого завтра – для нашей политики на этом направлении, все значительно яснее, но об этом - в следующей части.



1 окт. 2019