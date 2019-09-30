Киргизия объявила в розыск Интерпола экс-главу ГКНБ генерал-полковника Табалдиева

20:44 01.10.2019

Экс-главу ГКНБ Б. Табалдиева теперь будут разыскивать через Интерпол



Баракелде - Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск по линии Интерпола. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе МВД.

Бусурманкул Табалдиев был объявлен в розыск 15 июля 2019 года в рамках досудебного производства по делу о незаконном освобождении из тюрьмы так называемого вора в закона Азиза Батукаева, на основе статьи 319 ("Коррупция") УК КР.



В прошлом Б. Табалдиев занимал должности главы ГКНБ, секретаря Совета обороны, руководителя отдела обороны и безопасности аппарата президента.



Источник: Баракелде