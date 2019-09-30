Кто настоящие потомки Золотой Орды?

20:45 01.10.2019

Из всех народов, которые сформировались на территории этого средневекового государства, пожалуй, только одни узбеки не претендуют на историческую преемственность от него. Да и то, лишь потому, что слишком увлеклись империей Тамерлана.



Зато все остальные народы, и большие и маленькие, привыкли считать, что вот уж они-то самые что ни на есть настоящие наследники великих ханов. И готовы прямо сейчас отправлять соседям послов за данью.



Причем, такая точка зрения распространена в том числе среди тех, кто больше всего пострадал и от самого монгольского нашествия, и от державы, которая возникла после его окончания. Даже у русских. Даже у народов Поволжья, которые до середины 13-о века имели свое очень развитое и самобытное государство, а после стали очередным безликим татарским ханством.



Но это я уже очень отклонился от темы статьи.



В России привыкли считать, что Золотая Орда – это нечто достаточно европейское. У нас помнят только о той части ее истории, что касается одних русских княжеств. В крайнем случае – еще Польши и Литвы.



Мы забываем, что это государство также имело обширные владения на востоке – казахские степи, юг Сибири и большой кусок Средней Азии. Именно поэтому, кстати, ордынские ханы сделали государственной религией ислам, а не православие. В 13-м веке мусульманская цивилизация была куда более развитой и могла предложить больше, чем разоренная войной Русь.



Но восточные территории улуса Джучи (Синяя Орда или улус Орда Ежена) достаточно быстро стали сами по себе. Вроде, и дань платят, и торговые караваны пропускают, но управляются сами и ханской воли особо не слушаются.



По крайней мере, во всех бурных событиях 14-о столетия, что случились с Золотой Ордой, кочевники нынешних Казахстана и Узбекистана участвовали мало. Казахи даже ислам приняли не все и не сразу.



А когда за ханский престол начались вечные усобицы, улус Орда Ежена и вовсе стал независимым. Т.е., считать казахов потомками Золотой Орды не стоит. Они – тоже орда, да не та.



А что насчет казанских татар?



Завоеванная Волжская Булгария первоначально стала таким же вассальным государством сарайских ханов, как и Русь. Население там ничуть не изменилось, крупного переселения кочевых народов не было. Даже князья остались свои собственные. Но земля их была меньше и беднее и сохранить свою независимость не имела сил. А потому правители Орды использовали ее как источник ресурсов – денежных и человеческих.



Только в 1437-м году (через 200 лет после нашествия!) изгнанный из Сарая хан Улуг-Мухаммед пришел со своими сторонниками на Волгу и основал Казанское ханство. Лишь тогда началось слияние местных булгар и пришлых татар в единую нацию.



Остался только один народ, что может претендовать на преемственность от Золотой Орды – ногайцы. Да, в наше время они очень немногочисленны и живут в отдаленных друг от друга частях Северного Кавказа. Но это лишь потому, что в последние столетия их сильно потрепали войны с казаками, калмыками и русскими.



В 13-15-х веках именно они составляли основную военную силу улуса Джучи. Именно они ходили в походы на европейские государства и собирали с них дань. Именно они несли основное бремя противостояния с Тамерланом. Именно на их землях стояли самые важные города Золотой Орды.



Да, позже они потерпели много крупных поражений от более успешных противников. Но в годы их величия ногайцы кочевали от Дуная до Иртыша. Их власть признавала и Русь, и Булгария, и кочевники из казахских степей.



Сразу скажу, лично мое мнение - каждый из народов Золотой Орды может претендовать на ее наследие. Мы все очень много от нее взяли.