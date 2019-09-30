Bloomberg: США действительно грозит гражданская война?

20:54 01.10.2019

Bloomberg: США действительно грозит гражданская война?



Нельзя сместить Трампа с занимаемой должности при отсутствии чрезвычайно широкого национального консенсуса, согласно которому он должен уйти.



МАКСИМ ИСАЕВ



Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что отстранение его от занимаемой должности в конечном итоге приведет к "гражданской войне и расколу нации, от которого наша страна никогда не исцелится". Глава Белого дома процитировал своего видного евангелистского сторонника Роберта Джеймса Джеффресса, который также заявил о том, что представители Демократической партии стремятся сместить Трампа с поста президента, потому что они хорошо понимают, что не смогут победить его на предстоящих выборах. Все усилия демократов, как предсказывает Джеффресс и утверждает Трамп, обречены на провал, пишет Рамеш Поннуру в статье для издания Bloomberg.



Шторм, который Трамп устроил в Twitter, основывается на одной простой истине: весьма маловероятно, что он покинет Белый дом в результате процедуры импичмента. Можно с этим согласиться, однако во всем остальном Джеффресс и Трамп глубоко ошибаются.



Для того чтобы запустить процедуру импичмента и положить конец президентству Трампа, нужно, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. Это очень высокая планка, поэтому ни один президент США не был отстранен от занимаемой должности в результате импичмента. Лишь один американский президент подал в отставку, но он не подвергся процедуре импичмента. Для того чтобы впервые в американской истории импичмент оказался успешным, нужно, чтобы против Трампа проголосовали все демократы и независимые члены сената, а также еще 20 республиканцев.



Чтобы более детально проиллюстрировать существующую проблему, предположим, что самые умеренные представители Республиканской партии выступили против Трампа, а самые консервативные из них остались на его стороне. В этом случае 67-й голос в поддержку импичмента мы могли бы получить от республиканского сенатора Джерри Морана из Канзаса. К этому моменту Трамп уже должен был бы потерять поддержку не только со стороны своих республиканских критиков, таких как сенатор из штата Мэн Сьюзен Коллинз и сенатор из штата Юта Митт Ромни, но также со стороны лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла и своих бывших защитников - сенаторов Линдси Грэма и Роджера Уикера.



Другими словами, нельзя сместить Трампа с занимаемой должности при отсутствии чрезвычайно широкого национального консенсуса, согласно которому он должен уйти. Таким образом, за импичмент должно выступить значительное число американских избирателей, которые проголосовали за Трампа в 2016 году. Сценарий, в рамках которого Трамп, как считает Джеффресс, сохранит за собой широкую поддержку избирателей, гарантирующую ему победу на предстоящих выборах в 2020 году, а Конгресс, несмотря на это, все же решит отстранить его от должности, чтобы не допустить его победы на выборах, является практически невероятным.



Пастор Джеффресс заявил, что импичмент и отставка Трампа "сведут на нет голоса миллионов евангелистов". Если оставить в стороне тот факт, что в случае импичмента Трампа его место занял бы евангелистский христианин Майк Пенс, аргумент Джеффресса опять не вписывается в существующие правила, определяющие процедуру импичмента. Если 67 сенаторов готовы за что-то проголосовать, это почти наверняка будет означать, что многие миллионы евангелистов готовы это поддержать. Нужно, чтобы количество сторонников Трампа сократилось до предела, а его оставшиеся сторонники воочию увидели, что они в меньшинстве.



Противники Трампа также могли бы извлечь для себя один урок. Если они хотят, чтобы Трамп лишился своего поста в результате импичмента, им придется убедить в необходимости импичмента миллионы американских избирателей, которые в настоящее время поддерживают Трампа. Если его противники хотят добиться успеха, импичмент не должен выглядеть как акт мести в ходе острой идеологической борьбы в области культуры, как осуждение избирателей за то, что они настолько глупы и расистски настроены, что выбирают Трампа.



Ничего подобно, скорее всего, не произойдет. Вероятность того, что после смещения Трампа с занимаемой должности начнется гражданская война, - это то, о чем нам не следует беспокоиться.