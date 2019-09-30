Увидел свет трехтомник о российской диаспоре Узбекистана

00:15 02.10.2019

В Ташкенте вышел трехтомник, посвященный истории российской диаспоры, ее видным представителям "Россия - Узбекистан: грани сотрудничества. Люди. События. Итоги".



Ее составителем выступил известный педагог, историк Василий Костецкий.



Он стоял у истоков Русского движения, первым в республике отмечен почетным знаком Россотрудничества.



Предисловие к изданию написал посол России в Ташкенте Владимир Тюрденев.



Он справедливо заместил, что "ни одно доброе дело, ни один человек, посвятивший себя служению людям, в истории не забываются, не уходят в небытие".