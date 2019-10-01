Почему красный Китай смог пережить Советский Союз, свой прототип и своего прародителя, - С.Сигачев

00:46 02.10.2019

Начиная с 70-х, Китай осознанно отказался от всяких внешнеполитических амбиций и сосредоточился на экономическом развитии



Со многим можно согласиться, однако пагубной роли исторического ревизионизма придается, на наш взгляд, слишком большое значение, сообщает ТГ-канал "Автострадный think tank".

Китай действительно получил уникальный исторический шанс, однако состоял он не столько в возможности учиться на наших ошибках, сколько в возможности развиваться, не испытывая внешнего давления.

Начиная с 70-х, Китай осознанно отказался от всяких внешнеполитических амбиций и сосредоточился на экономическом развитии.



Это стало возможным благодаря роли "золотой акции" в противостоянии между СССР и США, когда в обмен на некую лояльность Китай получил 40 лет спокойствия и доступа на американский рынок.



И для Китая, и для нас, и для любой другой страны путь рыночных реформ оказался безальтернативным.

Наша страна эту важную развилку прошла в конце 60-х, когда косыгинские реформы были свернуты в угоду политическому моменту: в условиях холодной войны и внешнего давления советские лидеры не могли пойти на дальнейшее откручивание экономических гаек, так как это неизбежно влекло за собой изменения в структуре общества и как следствие - частичную утрату контроля за процессами внутри страны и в советским лагере.

Китайцы же в лице Дэна Сяопина по сути развили лежавшие в основе косыгинских реформ идеи и в итоге получили удивительный гибрид капитализма и сильной политической вертикали.



Сейчас Китай вступает в новую эпоху, когда Запад ему больше не делает экономических скидок, и когда Китай уже сам не может больше устраняться от мировых процессов.

Степень конфронтации между Китаем и США будет год от года нарастать, а степень взаимной зависимости - снижаться. Это и станет настоящим испытанием для китайской модели; выдержит ли она ее - покажет время.

Сергей Сигачев

1.10.19