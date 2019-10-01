Иран идет на сближение с Евразийским экономическим союзом, - В.Панфилова

00:56 02.10.2019

Казахстан может не поддержать идею членства Тегерана в этой организации



Касым-Жомарт Токаев и Хасан Рухани договорились о сотрудничестве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его иранский коллега Хасан Рухани в Ереване на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили вопросы сотрудничества, в том числе через призму сотрудничества ЕЭАЭ, участником которого становится Иран с 27 октября, пока в рамках зоны свободной торговли. Однако у Тегерана есть планы стать полноправным членом интеграционного объединения. В Нур-Султане эту идею не поддерживают.



Токаев и Рухани в ходе переговоров в Ереване говорили о необходимости укрепления взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. Основные вопросы, которые затронули в беседе лидеры двух стран касались двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах, сообщил сайт Акорды. Президенты договорились о необходимости продолжать поступательное расширение связей между двумя странами во всех возможных направлениях. Тем более что товарооборот между Казахстаном и Ираном в последнее время упал и колеблется в пределах 600–700 млн долл.



Накануне вылета в армянскую столицу Хасан Рухани заявил, что присоединение к ЕЭАС – очень важный шаг в условиях, когда Соединенные Штаты продолжают политику "максимального давления" на Иран. "После вступления временного соглашения с ЕАЭС более 500 иранских наименований товаров смогут пользоваться особыми льготными условиями", – подчеркнул Рухани. Соглашение рассчитано на три года. Однако в Тегеране решили не дожидаться окончания действия торгового соглашения, уже в будущем году начать переговоры и выйти на заключение постоянного соглашения о ЗСТ или начать процесс вступления Ирана в ЕАЭС. Раннее верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил надежду, что в будущем Иран станет полноправным членом ЕЭАС. "Членство Ирана в ЕАЭС позволит реализовывать национальную продукцию в странах, имеющих с ИРИ общую культуру и историю. В условиях "экономики сопротивления" это является приоритетной задачей, учитывая, что сегодня товарооборот ИРИ с большинством стран союза является довольно низким", – заявил Хаменеи.

Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, оценивая возможности сотрудничества Ирана со странами ЕАЭС, отметил, что в рамках ЗСТ между Ираном и ЕЭАС будет расширена взаимная торговля. "ЕАЭС снизил импортные пошлины для Ирана по 502 позициям. Это касается наиболее востребованных товаров на постсоветском пространстве, в сфере продовольствия – фисташки, финики, инжир, изюм, креветки. А также посуда, бытовая химия и ковры. Приток валюты остро необходим иранской экономике в условиях санкций и создаст более устойчивые рабочие места. Иран, в свою очередь, снизит пошлины по 864 товарам. Страны ЕАЭС увеличат экспорт медикаментов, продукции химии, бумаги, текстиля, продукции сталелитейной промышленности, различных видов механического и электрического оборудования, автомобилей. Общие объемы экспорта могут возрасти на 73%. Определенно возрастет казахстанский экспорт ячменя, стального проката, семян рапса и баранины", – сказал "НГ" Караваев.



Согласно прогнозам Евразийской комиссии, наибольший прирост ВВП от ЗСТ ЕАЭС–Иран ожидается в России – около 1,3 млрд долл., в Казахстане – 508,6 млн долл. Увеличение показателей в Белоруссии должно составить до 78,6 млн долл., в Армении – 27 млн долл., в Киргизии – 12 млн долл.

Заключены отдельные соглашения в сфере торговли и таможни с Казахстаном. В Армении в торговле с Ираном активно вовлечена свободная экономическая зона (СЭЗ) "Мегри": производители из Ирана могут ввозить сырье в СЭЗ и получать готовую продукцию для поставок на рынок ЕАЭС. Белорусы заинтересованы в поставках своей машиностроительной продукции и быстро снимают различные правовые ограничения. Но основная доля двусторонних проектов будет ложиться на Россию. По результатам опроса Российского экспортного центра (РЭЦ) из 76 перспективных и реализуемых в Иране проектов ЕАЭС – 63 проекта из России, 5 из Киргизии, по 4 из Казахстана и Белоруссии.



Что касается логистики, то, как считает эксперт, здесь имеются определенные положительные подвижки с Азербайджаном в Астаре (созданы зернохранилище и склад для готовой продукции ни железнодорожной линии, связывающей Иран с Россией). ЗСТ с Ираном послужит большим стимулом для развития транспортно-логистической инфраструктуры обеих сторон, имеющей ряд проблем, затрудняющий торговлю. В связи с созданием ЗСТ будет создана новая точка торгово-экономического притяжения, что в первую очередь должно положительно отразиться на развитии международного транспортного коридора Север–Юг. Морской путь подразумевает развитие коридора через Каспийское море, которое напрямую соединяет Иран и Россию. На сухопутном пути развитие может получить в сторону организации железнодорожного транзита через Грузию и Армению или через Азербайджан.

Вместе с тем в странах ЕАЭС просчитывают и минусы от сотрудничества со страной, которая находится под жесткими санкциями США. Если страны ЕАЭС не возражают против сотрудничества в рамках ЗСТ, то говорить о вступлении Ирана в ЕАЭС пока преждевременно. В частности, Казахстан, как сказала "НГ" политолог Жанар Тулиндинова, не поддержит идею членства Ирана в этой организации. "Это неизбежно способствует политизации ЕАЭС в глазах международной общественности и трансформации ее в некую антизападную коалицию, учитывая сложные отношения с "коллективным Западом" как России, так и Ирана, а для Казахстана это крайне нежелательный эффект. Для Казахстана торгово-экономическое сотрудничество с Западом – тема крайне чувствительная, поскольку ЕС – это основное направление экспорта казахстанский углеводородов, а компания "Тенгизшевройл", в которой доля американцев составляет 75%, – крупнейший налогоплательщик в Казахстане. Надо сказать, что одним из источников евразофобии в Казахстане были санкции Запада отношении России, вернее, их влияние на экономику других стран – членов ЕАЭС, а если быть еще точнее, риски переноса санкций на всю организацию", – отметила Тулиндинова. По ее мнению, учитывая, что Иран является активным участником санкционного противостояния с Западом, то эти фобии только усилятся. Надо сказать, что одним из главных аргументов евразоскептиков в Казахстане является опасение, что рассматривает ЕАЭС не как экономическое объединение (на ограничении деятельности ЕАЭС экономической повесткой настаивает Казахстан), а как политический союз. Любое педалирование Россией включения в ЕАЭС условных "стран-изгоев" способно только усилить антиевразийские настроения в казахстанской общественной повестке.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1.10.2019