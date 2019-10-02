 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Заграничная торговля: ЕАЭС расширит сотрудничество с третьими странами, - Д.Лару
07:09 02.10.2019

На саммите в Ереване было подписано соглашение о ЗСТ с Сингапуром, на очереди - Индия
2 октября 2019,
Дмитрий Лару

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен продолжить работу по устранению барьеров в торговле. Объединению также необходимо сосредоточиться на укреплении сотрудничества в области энергетики и в сфере цифровой экономики. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на прошедшем 1 октября саммите в Ереване. Одним из центральных событий заседания Высшего евразийского экономического совета стало соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. В Госдуме уверены, что объединение имеет хорошие перспективы по дальнейшей кооперации с третьими странами. В частности, за сближение с ЕАЭС уже выступили бизнес-круги Италии и Германии.

На пути к общему рынку

К солнечному Еревану во вторник, 1 октября, было приковано особое внимание. В резиденцию главы Армении для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета съехались лидеры восьми стран. На саммите присутствовали не только руководители стран – членов ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), но и президенты Молдавии и Ирана, а также премьер-министр Сингапура.

Повсюду в столице Армении были вывешены флаги приглашенных государств, а все главные улицы патрулировались правоохранительными органами. Туристы и местные жители с любопытством осматривали проезжающие кортежи, пытаясь запечатлеть отдельных политиков.

Владимир Путин прибыл в резиденцию на автомобиле Aurus после полудня по московскому времени. Этот визит в Армению для российского лидера стал первым после смены власти в закавказской стране в результате "бархатной революции" 2018 года.
Выступая на заседании, Владимир Путин отметил, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС оказывают самое благоприятное воздействие на рост экономик стран-участниц.

- При этом особое внимание, на наш взгляд, следовало бы уделить системной работе по устранению барьеров в торговле товарами и услугами, причем в различных секторах рынка, - заявил российский лидер.
Москва рассчитывает, что в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка ЕАЭС. Владимир Путин пояснил, что "общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году". По его словам, необходимо завершить процесс унификации законодательств в сфере поставки и транспортировки газа. Следует также укреплять сотрудничество в области цифровой экономики.
- В частности, общим интересам отвечает скорейший запуск стандартизированной системы поиска вакансий "Работа без границ". Реализация этого проекта позволит гражданам наших стран узнавать в сети интернет о свободных рабочих местах во всех государствах союза, - пояснил российский президент.
Большое значение также придается скорейшей реализации соглашения о прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, добавил он.

Государства объединения уже утвердили концепцию формирования общего финансового рынка.
- Это само по себе уже является серьезным шагом на пути формирования общего финансового пространства, а также предпосылкой для выстраивания современной платежно-расчетной системы ЕАЭС и создания благоприятных условий для перехода на расчеты в национальных валютах, - сказал Владимир Путин.

Одним из центральных событий саммита стало подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС с Сингапуром. Недавно аналогичное соглашение Союз, уже имеющий ЗСТ с Вьетнамом (оно вступило в силу в 2016 году), подписал также с Ираном. И, как рассказал на днях в интервью "Известиям" председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, на очереди - создание аналогичных зон с Сербией, а также с Индией, Израилем и Египтом.
По словам Владимира Путина, объединение ведет предметные переговоры о сотрудничестве с 13 странами и более чем 20 международными структурами и организациями.

- Сегодня ЕАЭС представляет собой перспективный рынок с населением 186 млн человек, а это треть всего населения Европы, и совокупным ВВП в $1,8 трлн. Нам не следует оставлять без внимания те возможности, которые появляются в различных отраслях экономики стран этого союза. Европейские компании только выиграют от гармонизации правил и стандартов внутри пространства ЕАЭС, - сказал "Известиям" президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.
Представители немецких деловых кругов недавно выдвинули инициативу под названием "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока". Как пояснил "Известиям" автор этой идеи, президент компании Schneider Group Ульф Шнайдер, цель проекта - установить многоуровневое партнерство между двумя интеграционными объединениями - ЕС и ЕАЭС - с конечным выходом на единое экономическое пространство.

Российские товары могут покрыть закупки из дальнего зарубежья минимум на $4 млрд
Главное преимущество ЕАЭС заключается в том, что участники объединения не пытаются втягивать в диалог политические проблемы и акцентируют внимание на сугубо экономических вопросах, которые должны упростить торговые отношения между странами и повысить уровень жизни людей в регионе, отметил в беседе с "Известиями" зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Беседы тет-а-тет
В Ереване российский лидер нашел время и для проведения двусторонних встреч. Так, ближе к вечеру Владимир Путин в формате тет-а-тет пообщался с президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, который был недавно признан временной зоной повышенного риска, и неясная судьба ядерной сделки вынуждают представителей Москвы и Тегерана регулярно сверять часы в целях поиска решения основных проблем. Россия заинтересована в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был достигнут в 2015 году. Однако после того, как США в одностороннем порядке вышли из соглашения и восстановили жесткие антииранские санкции, Тегеран приступил к сокращению своих обязательств по СВПД. К примеру, в начале сентября Исламская Республика отказалась от соблюдения ограничений на исследовательскую деятельность, а также заявила о намерении использовать центрифуги нового поколения для обогащения урана.
Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569989340
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