Бразилия выставила на торги свой авианосец "Сан-Паулу" (бывший французский "Фош")

07:53 02.10.2019

Минобороны Бразилии через командование ВМС и госкомпанию Empresa Gerencial de Projetos Navais объявило об открытии тендера на продажу корпуса снятого с вооружения авианосца (A12) "Сан-Паулу".

Как сообщил портал Infodefensa.com со ссылкой на опубликованное в официальном издании объявление, минимальная цена составила 5,309 млн реалов ($ 1,3 млн).



Отмечается, что построенный французской компанией Chantier de l’Atlantique для ВМС Франции авианосец (R99) "Фош" класса "Клемансо" состоял на вооружении французского флота с июля 1963 года. В ноябре 2000-го корабль был продан Бразилии за $ 12 млн и принят на вооружение ВМС страны под наименованием (A12) "Сан-Паулу" в качестве замены устаревшего (A11) "Минас-Жерайс".



По данным Jane’s Defence Weekly, "Сан-Паулу" находился в составе бразильского флота 18 лет, за этот период он провел в море 206 суток, его общая наплаванность составила 53 тыс. 246 морских миль. С борта авианосца было выполнено 566 взлетов самолетов.



Эксперты Центра анализа мировой торговли оружием обращают внимание на то, что в феврале 2017 года командование ВМС Бразилии заявило о намерении снять авианосец "Сан-Паулу" с вооружения. Корабль, пришвартованный на пирсе государственной верфи Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, был выведен из состава флота в ноябре 2018 года.