Тегеран снова грозит снять с себя обязательства по СВПД, - Д.Моисеев

09:02 02.10.2019

Европа не торопится поддерживать экономику Ирана



Об авторе: Данила Игоревич Моисеев – журналист

1.10.19



Признание лидерами Великобритании, Германии и Франции иранского следа в атаке дронов на саудовские НПЗ 14 сентября может привести к очередному снятию обязательств Тегерана по "ядерной сделке". С мая 2019 года Иран сделал уже три шага в этом направлении. Соглашение в скором времени вообще может быть разорвано, полагают эксперты.



"Иран оставляет за собой право действовать в ответ на несоблюдение Францией, Германией и Великобританией своих обязательств по ядерной сделке", – заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Вместе с тем он надеется, что войны на Ближнем Востоке не будет.

Претензии к трем западноевропейским державам скорее всего вызваны их согласием с утверждениями США и Саудовской Аравии о причастности Ирана к атаке дронов на саудовские НПЗ.



8 мая 2019 года, ровно через год после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран, согласно параграфу 26 соглашения, заявил о прекращении выполнения ряда пунктов, и запасы низкообогащенного урана превысили отметку в 300 кг. 7 июля Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по СВПД, начав процесс обогащения урана свыше 4,5%. Еще через 60 дней, 6 сентября, президент Ирана Хасан Рухани сообщил о третьем этапе.



В атаке дронов 14 сентября на два НПЗ, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco и обеспечивавших переработку почти половины всей добываемой нефти в Саудовской Аравии, Вашингтон и Эр-Рияд обвинили Иран, несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Иран обвинения отвергает, хотя в Тегеране и заявили, что хуситская атака была актом правомерной защиты.



Недавно США ввели санкции в отношении ЦБ Ирана, которые, по мнению президента США Дональда Трампа, должны воспрепятствовать финансированию терроризма. Обе страны не собираются уступать, и примирения в ближайшее время не предвидится. Тегеран категорически отказывается вступать в переговоры с США до отмены санкций. А секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резайи заявил, что Тегеран вновь станет выполнять условия СВПД только в случае компенсации годового ущерба от санкций в размере 50 млрд долл. Именно такая сумма ущерба от санкций была названа представителем США по Ирану Брайаном Хуком.



До последнего времени Европа стремилась показать свою лояльность Тегерану. С этой целью Францией, Германией и Великобританией летом был запущен финансовый механизм дедолларизации INSTEX, позволяющий обходить американские санкции. Он используется для обеспечения населения Ирана лекарствами, медицинским оборудованием и сельхозпродукцией с перспективой расширения сотрудничества.



Однако до тех пор пока INSTEX не будет применяться для экспорта иранской нефти, на чем настаивает Тегеран, этот финансовый механизм так и останется не более чем попыткой задобрить Иран без реальной поддержки его экономики. Хотя 30 сентября стало известно о том, что еще восемь неназванных стран Евросоюза собираются присоединиться к INSTEX.



Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что судьба СВПД находится под серьезной угрозой: "Если недавно Европа выступала против санкций в отношении Ирана, то после атаки дронов 14 сентября ситуация резко изменилась. Стоит сказать, что и сам президент США уже был готов смягчить санкции, одним из сигналов чего было решение Трампа отправить в отставку помощника по национальной безопасности Джона Болтона 10 сентября. Также он не был против идей президента Франции Эмманюэля Макрона по спасению СВПД посредством разрешения Ирану возможности добывать и продавать нефть и предоставления на эти цели кредита в 15 млрд долл. Однако теперь Трамп изменил свою позицию. Европа не готова, как раньше, отстаивать интересы Ирана".

Эксперт считает, что третий шаг Ирана по снятию с себя обязательств по СВПД был наиболее серьезным и выходящим за рамки соглашения, поскольку касался установки новейших центрифуг. Говоря о четвертом шаге, который может быть предпринят Ираном в начале ноября, Сажин сказал, что скорее всего в чем он конкретно будет заключаться, не знают пока даже в Тегеране.

По его словам, санкции оказывают ощутимое воздействие на экономику Ирана. "К концу лета инфляция в стране составила уже 40%, увеличивается безработица, в два раза выросли цены на найм жилья. Но трудно сказать, сумеют ли санкции дожать Иран. Экономисты отмечают, что валютные резервы в стране имеются, и 5–7 лет Тегеран еще способен выстоять, хотя в отмене санкций очень заинтересован", – пояснил Сажин.



Эксперт отметил, что СВПД считается одним из самых значимых достижений международной дипломатии последних лет. Соглашение создавало прецедент взаимоотношений ведущих держав со странами, желающими развивать ядерную энергетику, и процесс ухода от него является крайне негативной в политико-дипломатическом плане тенденцией.