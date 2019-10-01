 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан выкупает у российской "Интер РАО" долю в Экибастузской ГРЭС-2
09:25 02.10.2019

"Самрук Казына" планирует до конца года завершить сделку с российской энергетической компанией

Казахстанский фонд "Самрук-Казына" намерен выкупить у "Интер РАО" 50% доли в Экибастузской ГРЭС-2. Об этом сообщил управляющий директор по управлению активами и приватизацией АО ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев.

"У нас высокий уровень готовности по сделке по приобретению доли "Интер РАО" Экибастузской ГРЭС-2. На сегодняшний день мы получили согласование и разрешение со стороны финансовых институтов кредиторов проекта и проводим корпоративные процедуры", - сообщил в ходе брифинга Алмасадам Саткалиев.
По его словам, сделку с "Интер РАО" планируется совершить до конца текущего года.
"Как только мы завершим сделку, будет сделан официальный анонс. В наших планах - закрытие до конца года", - уточнил он.
Ранее совет директоров "Интер РАО" одобрил прекращение участия в Экибастузской ГРЭС-2.

Что известно о компании "Интер РАО"
"Интер РАО" - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности "Интер РАО" входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.

Источник - sputniknews.ru
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