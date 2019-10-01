Казахстан выкупает у российской "Интер РАО" долю в Экибастузской ГРЭС-2

09:25 02.10.2019

"Самрук Казына" планирует до конца года завершить сделку с российской энергетической компанией



Казахстанский фонд "Самрук-Казына" намерен выкупить у "Интер РАО" 50% доли в Экибастузской ГРЭС-2. Об этом сообщил управляющий директор по управлению активами и приватизацией АО ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев.



"У нас высокий уровень готовности по сделке по приобретению доли "Интер РАО" Экибастузской ГРЭС-2. На сегодняшний день мы получили согласование и разрешение со стороны финансовых институтов кредиторов проекта и проводим корпоративные процедуры", - сообщил в ходе брифинга Алмасадам Саткалиев.

По его словам, сделку с "Интер РАО" планируется совершить до конца текущего года.

"Как только мы завершим сделку, будет сделан официальный анонс. В наших планах - закрытие до конца года", - уточнил он.

Ранее совет директоров "Интер РАО" одобрил прекращение участия в Экибастузской ГРЭС-2.



Что известно о компании "Интер РАО"

"Интер РАО" - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности "Интер РАО" входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.