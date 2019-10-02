Кто получит "Резонанс" – иранцы или сирийцы? - А.Запольскис

09:47 02.10.2019

В 2020 году Россия поставит на Ближний Восток загоризонтные РЛС, но кому – вот в чем вопрос



Информационное агентство ТАСС, со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник, сообщило о начале поставок новейших загоризонтных радиолокационных станций "Резонанс - НЭ" одной из стран Ближнего Востока.



Кто этот партнер, однако, в тексте новости не уточняется. Тем не менее, известно о подписании контрактов с рядом (следовательно, с некоторым количеством) стран, поставки по которым предусматривается осуществить в течение полутора-двух лет.



Эта новость интересна буквально всем. В первую очередь, стилем подачи. В сообщениях СМИ особый упор сделан на выдающиеся возможности "Резонанса", действительно способного заглядывать за горизонт (там сложная технология использования ионосферы земли), обнаруживать цели на дальностях до 600 (низколетящие) и 1100 (высоколетящие) километров.



В широком ассортименте их характеристик – от баллистических боеголовок до малоразмерных беспилотников и гиперзвуковых ракет. Комплекс работает в метровом диапазоне и применяет методику сканирования, как говорят разработчики, практически полностью обесценивающую технологию "стелс", реализованную в США.



Также упоминается способность автоматически выявлять, идентифицировать, проверять на параметр "свой-чужой", и одновременно вести до 500 целей одновременно с темпом обновления информации в 10 секунд.



А еще он мобильный, состоит из шести транспортных единиц (4 колесных полуприцепа с аппаратурой, 1 машина автономного энергоснабжения и 1 подвижный пункт управления). Время развертывания не превышает 24 часа, следовательно, комплекс способен скрытно менять позицию и даже становиться элементом неопределенности.

К тому же он еще и новый. Впервые "Резонанс" был представлен на МАКС-2005. К настоящему моменту в России таких два. Один встал на боевое дежурство в 2014 году в Шойне, другой в 2018 где-то в Арктике.

В общем, все круто и сильно интригующе. Кого Москва таким чудом осчастливила, и как сильно теперь должны вспотеть до нервной дрожи, те, кто... а вот действительно, кто?



Дело в том, что два "Резонанса" мы уже продали на сторону еще пять лет назад Ирану. Один персы развернули в Гермсаре в 2014 году, другой в Ахвазе в 2015 году. Правда, не под российским, а под собственным обозначением – Ghadir. Но это все тот же "Резонанс" только в экспортном исполнении для Ирана. Точнее, для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Вероятно, именно этот факт является одним из ключевых козырей, удерживающих горячих ребят из Белого дома, Госдепа и Пентагона от попытки организовать образцово-показательную порку иранцам. На видеоролике агентства IRINN.IR хорошо видно, что там хорошо просматривается половина Ирака и весь Персидский залив. Так что внезапно организовать какую-нибудь незаметную каверзу США или Израилю, конечно, можно, однако риски и расходы при этом будут слишком велики.



Отсюда напрашивается несколько выводов относительно целей информационной утечки. Подобные вещи продаются только друзьям. Насколько в геополитике понятие дружбы вообще возможно. Таковых у нас на Ближнем Востоке всего два: Сирия и Иран. И временный союзник – Турция. Но учитывая сложности наших с ней отношений, ЗРК С-400 и возможно некоторое количество Су-57 – это ее предельный потолок.



Нужен ли такой комплекс сирийцам – вопрос сложный. Если вообще абстрактно, то да. Им необходимо коренным образом модернизировать свою систему противовоздушной обороны, учитывая идущую войну и участие в ней ВВС Израиля.



Однако специфика боевых действий и особенно характеристика ТВД вряд ли делает РЛС "Резонанс" так уж подходящим для Дамаска. Слишком малы размеры страны, а значит, объект останется недопустимо уязвимым для средств нападения ЦАХАЛ. К тому же воздушную обстановку мало знать. Крайне важно быть в состоянии ее своевременно реализовывать, а с этим у Сирии наблюдаются сложности, которые вряд ли могут быть устранены к 2020 году.



Другое дело – Иран. И территория подходит, и специфика применения, и даже пятилетний опыт эксплуатации имеется. Стало быть, подготовленные кадры для комплектования новых дежурных смен найти проблемы не составит. Да и появление нескольких дополнительных систем с такого уровня возможностями не только значительно подымут уровень ПВО страны, но и кардинально снизят вероятность успеха любой попытки первого удара даже со стороны очень сильных противников вроде США и стран НАТО.



Из чего напрашивается вероятностный вывод – контракт Москва подписала с Тегераном, а информационная утечка должна намекнуть на бесперспективность попытки устроить что-то вроде массированного налета "по сирийскому варианту". Успеха он иметь не будет. Во всяком случае, лучше, чем в Сирии, в Иране не получится точно. А саморучно организовывать себе внешнеполитическое поражение буквально на пороге перевыборов очевидно не в интересах Трампа.



Ну а после... при имеющихся подготовленных операторах время развертывания комплекса всего сутки, а видит он за 600 километров минимум. И таких у Тегерана будет минимум четыре. Два точно есть и еще не менее двух русские поставят в 2020 году.



Сдается мне, на Ближнем Востоке американцам становится все неуютнее и неуютнее. Впрочем, не только им. Чертовски интересно, как на эту новость отреагирует Тель-Авив, некоторым политикам из которого кратковременная война с Ираном очень даже нужна.



Александр Запольскис

2 октября 2019