Когда израильтяне отправят Нетаньяху на помойку истории? - М.Ошеров

09:49 02.10.2019

Израиль: Биби уходить не хочет, но войны пока не будет



Михаил Ошеров

1 октября 2019



С апреля этого года государство Израиль функционирует без постоянного правительства. Выборы депутатов кнессета, прошедшие уже дважды – 9 апреля и 17 сентября, показали, что бывшая правившая партия "Ликуд" и ее лидер Биньямин Нетаньяху теряют доверие граждан.



Израиль по многим социальным показателям скатывается к странам "третьего мира" - несмотря на относительную экономическую стабильность, несмотря на нахождение больших запасов природного газа на спорном шельфе Средиземного моря, контролируемом Израилем, несмотря на внешнее благополучие, Израиль переживает острейший социальный кризис.



Израильское общество стремительно расслаивается на очень бедных и на очень богатых. Израильское государство, финансы которого уходят на ортодоксальных иудеев, на израильских поселенцев, на армию и на оккупацию, погрязло в нарастающих бюджетных долгах и не справляется с решением социальных и инфраструктурных задач.



Государство Израиль из-за продолжения оккупации и отсутствия мира на Ближнем Востоке не имеет нормальных политических и экономических отношений с соседями в регионе, собственно внутренний рынок государства Израиль невелик и крайне монополизирован.

Из-за этого израильские банки не имеют нормальных объектов для инвестирования и финансируют в основном ипотечные кредиты израильских граждан при постоянно растущем "мыльном пузыре" цен на жилье и нарастающем общем долге граждан Израиля израильским банкам.

Все это – следствия агрессивной внешней политики и антисоциальной внутренней политики действующего израильского правительства, возглавляемого партией "Ликуд" и Биньямином Нетаньяху.



Биби Нетаньяху и его партия "Ликуд" изрядно надоели израильтянам, только вот отстранить их от власти и убрать от кормушки пока не удается. Полиция открыла против Биньямина Нетаньяху несколько уголовных дел, связанных с коррупцией. Слушания по этим делам постоянно откладывались из-за выборов и теперь будут проходить в этом месяце.



Биби вертится, словно уж на сковородке, чтобы сохранить за собой пост премьер-министра, который позволяет ему использовать весь административный ресурс против полиции и прокуратуры. Нетаньяху в последнее время уничтожает основные принципы функционирования государства Израиль только ради того, чтобы не пойти в тюрьму после окончания судебных слушаний. Вся эта история тянется уже достаточно давно – с весны, еще до предпоследних выборов, и все это время Биби уничтожает израильскую систему правосудия.



На последних выборах ни "Ликуд", ни оппозиция не набрали необходимое количество голосов, чтобы сформировать новое правительство. По ряду субъективных и политических причин также пока невозможно формирование "правительства национального единства", которое обладало бы необходимым большинством голосов в израильском парламенте – кнессете, но было бы абсолютно недееспособным из-за разницы в целях политических партий.



К тому же одним из требований Биньямина Нетаньяху для формирования правительства национального единства является защита его от судебных преследований, с чем израильская оппозиционная коалиция согласиться не может.

Нынешняя израильская политическая ситуация практически снова является патовой и снова не позволяет сформировать устойчивое правительство, что неотвратимо приближает новые парламентские выборы. Партия "Ликуд" и остальные правые избирательные партии за этот год только теряли голоса израильских избирателей, и только что-либо чрезвычайное помешает победить израильской оппозиции на новых выборах.



Биньямин Нетаньяху перед последними выборами опять пытался затеять очередную предвыборную войну с Сектором Газа и даже объявил об аннексии Иорданской долины (на что требуется решение кнессета). Все это ему не помогло. Я уверен, что в штабе Нетаньяху просчитывают возможность большой войны, и такая вероятность существует – Биби готов на все угодно, чтобы избежать тюремного заключения в конце своей продолжительной и ничтожной по результатам политической карьеры.

Нападать Израилю особо не на кого – Сектор Газа никогда не нападает первым на Израиль и только отвечает на израильские провокации. Ливан и движение "Хизбалла" не дают никаких поводов для израильского нападения. Остаются Сирия и Иран как объекты большого израильского нападения, но тут свое слово может сказать руководство израильской армии, которое может счесть такое нападение рискованным и губительным для государства Израиль.



В любом случае, через некоторое, достаточно близкое время, истечет срок, установленный законом для формирования израильского правительства, и в случае, если правительство снова не будет сформировано, израильским избирателям снова придется приходить к избирательным урнам, чтобы, в конце концов, отправить Биби Нетаньяху на помойку истории.