 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.10.2019
11:58  Дети кукурузы с синдромом Аспергера. Чем опасна Грета Тунберг, - Д.Бавырин
11:55  Снят с должности за "недостатки в работе" 8-й главный коневод Туркмении (глава "Туркмен атлары") Аннанепесов
11:24  Переориентация тадж-миграции: Катар вместо России? - Х.Хуррамов
11:20  Таджикистан сдал китайцам (в аренду) памирский серебряный рудник "Якчилва" (без уплаты налогов на 7 лет!)
11:10  Уволен и лишен всех наград МВД Туркмении И.Муликов. Его сменил - М.Чакыев
10:49  Bloomberg: Трамп добился нового "триумфа" в торговой войне с КНР?
10:38  Формула Штайнмайера: Киев чувствует скорое уничтожение своей недогосударственности, - К.Мочар

09:49  Когда израильтяне отправят Нетаньяху на помойку истории? - М.Ошеров
09:47  Кто получит "Резонанс" – иранцы или сирийцы? - А.Запольскис
09:35  Кечирип коюнуздар! Рос-шоу-фрик Малахов извинился перед кыргызским народом
09:25  Казахстан выкупает у российской "Интер РАО" долю в Экибастузской ГРЭС-2
09:06  Слив нефти. Нефтегазовой индустрии грозят перекрыть кран из-за потепления климата, - Д.Мигунов
09:02  Тегеран снова грозит снять с себя обязательства по СВПД, - Д.Моисеев
07:53  Бразилия выставила на торги свой авианосец "Сан-Паулу" (бывший французский "Фош")
07:09  Заграничная торговля: ЕАЭС расширит сотрудничество с третьими странами, - Д.Лару
00:56  Иран идет на сближение с Евразийским экономическим союзом, - В.Панфилова
00:46  Почему красный Китай смог пережить Советский Союз, свой прототип и своего прародителя, - С.Сигачев
00:17  КНР отмечает 70-летие: история и современность, - В.Павленко
00:15  Увидел свет трехтомник о российской диаспоре Узбекистана
Вторник, 01.10.2019
20:54  Bloomberg: США действительно грозит гражданская война?
20:47  Почему немцы бегут из Германии в Россию, - "КП"
20:45  Кто настоящие потомки Золотой Орды?
20:44  Киргизия объявила в розыск Интерпола экс-главу ГКНБ генерал-полковника Табалдиева
15:33  Актуальной версии Китая сегодня 70 лет, - ИА REX
14:55  О первом хане Казахской Орды - Керее (история), - Е.Сарсенбаев
14:27  Американцы убийственно глупы в отношении России, - Оливер Стоун
14:04  Террористы в тюрьмах Кыргызстана: сколько их, какого они пола, возраста, и где сидят?
14:00  Китай поразил военной мощью. В Пекине прошел парад к 70-летию КНР (видео)
13:59  Протестные построения: каталонцы напомнят Мадриду о независимости, - Д.Писицына
13:57  Излучение. Убийство пчел или самоубийство цивилизации? - Н.Кухальская
13:53  На какие территории России претендует Казахстан?
13:46  Таджикистан. Заметки на полях Форума ОБСЕ в Варшаве, - С.Мирзорахматов
13:43  Узбекистан. Станет ли 2019 год годом очередной экономической катастрофы? – Юлий Юсупов
12:42  Америке придется выбирать между Трампом и социализмом, - Д.Бавырин
12:39  В гостницие Нур-Султана найден застрелившимся командировочный старший офицер ГУИС МВД А.Глазко
12:19  Казах-олигарх Б.Утемуратов избрался "вице-президентом Совета директоров Международной федерации тенниса"
12:05  В Узбекистане начала действовать Единая база мигрантов
11:56  Острые углы Шелкового пути. ЦентрАзия превращается в китайскую колонию, - А.Храмчихин
11:55  Восстание лесбиян. Греки не могут справиться с наплывом мигрантов
11:00  Джихадист Абдирахманов. Гражданина Кыргызстана приговорили в Хакасии к семи годам тюрьмы за терроризм
10:50  Воевать с Ираном Западу страшно. Почему? - К.Сивков
10:48  Глобальное совместное патрулирование. Россия – Китай: стратегическое взаимодействие или военно-политический союз? - ВПК
10:45  КазСкандал. МВД неуклюже отрицает свое участие в "деле врачей"
09:50  КырДепутаты - это нелигитим и позор! - Э.Карыбеков
09:35  Главным врагом России и Китая являются не США, - П.Акопов
09:12  Ферганский хоким-"брадобрей" Ганиев получил уникальное наказание - "строгое предупреждение с 3-месячным испытательным сроком"
09:08  Висло-одерская операция в исполнении хуситов. Поражение саудитов в Наджране, - А.Запольскис
09:04  Попытка переворота в Америке, Украина и "окно возможностей" для России, - И.Шишкин
08:51  Как Запад не хотел признавать КНР, - Игорь Плянко
08:22  КырКоррупция. Из аэропорта "Манас" вывели $5 миллионов. Возбуждено уголовное дело
06:24  Арабская весна была недаром. На побережье Красного моря обосновался амбициозный кинофестиваль
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Когда израильтяне отправят Нетаньяху на помойку истории? - М.Ошеров
09:49 02.10.2019

Израиль: Биби уходить не хочет, но войны пока не будет

Михаил Ошеров
1 октября 2019

С апреля этого года государство Израиль функционирует без постоянного правительства. Выборы депутатов кнессета, прошедшие уже дважды – 9 апреля и 17 сентября, показали, что бывшая правившая партия "Ликуд" и ее лидер Биньямин Нетаньяху теряют доверие граждан.

Израиль по многим социальным показателям скатывается к странам "третьего мира" - несмотря на относительную экономическую стабильность, несмотря на нахождение больших запасов природного газа на спорном шельфе Средиземного моря, контролируемом Израилем, несмотря на внешнее благополучие, Израиль переживает острейший социальный кризис.

Израильское общество стремительно расслаивается на очень бедных и на очень богатых. Израильское государство, финансы которого уходят на ортодоксальных иудеев, на израильских поселенцев, на армию и на оккупацию, погрязло в нарастающих бюджетных долгах и не справляется с решением социальных и инфраструктурных задач.

Государство Израиль из-за продолжения оккупации и отсутствия мира на Ближнем Востоке не имеет нормальных политических и экономических отношений с соседями в регионе, собственно внутренний рынок государства Израиль невелик и крайне монополизирован.
Из-за этого израильские банки не имеют нормальных объектов для инвестирования и финансируют в основном ипотечные кредиты израильских граждан при постоянно растущем "мыльном пузыре" цен на жилье и нарастающем общем долге граждан Израиля израильским банкам.
Все это – следствия агрессивной внешней политики и антисоциальной внутренней политики действующего израильского правительства, возглавляемого партией "Ликуд" и Биньямином Нетаньяху.

Биби Нетаньяху и его партия "Ликуд" изрядно надоели израильтянам, только вот отстранить их от власти и убрать от кормушки пока не удается. Полиция открыла против Биньямина Нетаньяху несколько уголовных дел, связанных с коррупцией. Слушания по этим делам постоянно откладывались из-за выборов и теперь будут проходить в этом месяце.

Биби вертится, словно уж на сковородке, чтобы сохранить за собой пост премьер-министра, который позволяет ему использовать весь административный ресурс против полиции и прокуратуры. Нетаньяху в последнее время уничтожает основные принципы функционирования государства Израиль только ради того, чтобы не пойти в тюрьму после окончания судебных слушаний. Вся эта история тянется уже достаточно давно – с весны, еще до предпоследних выборов, и все это время Биби уничтожает израильскую систему правосудия.

На последних выборах ни "Ликуд", ни оппозиция не набрали необходимое количество голосов, чтобы сформировать новое правительство. По ряду субъективных и политических причин также пока невозможно формирование "правительства национального единства", которое обладало бы необходимым большинством голосов в израильском парламенте – кнессете, но было бы абсолютно недееспособным из-за разницы в целях политических партий.

К тому же одним из требований Биньямина Нетаньяху для формирования правительства национального единства является защита его от судебных преследований, с чем израильская оппозиционная коалиция согласиться не может.
Нынешняя израильская политическая ситуация практически снова является патовой и снова не позволяет сформировать устойчивое правительство, что неотвратимо приближает новые парламентские выборы. Партия "Ликуд" и остальные правые избирательные партии за этот год только теряли голоса израильских избирателей, и только что-либо чрезвычайное помешает победить израильской оппозиции на новых выборах.

Биньямин Нетаньяху перед последними выборами опять пытался затеять очередную предвыборную войну с Сектором Газа и даже объявил об аннексии Иорданской долины (на что требуется решение кнессета). Все это ему не помогло. Я уверен, что в штабе Нетаньяху просчитывают возможность большой войны, и такая вероятность существует – Биби готов на все угодно, чтобы избежать тюремного заключения в конце своей продолжительной и ничтожной по результатам политической карьеры.
Нападать Израилю особо не на кого – Сектор Газа никогда не нападает первым на Израиль и только отвечает на израильские провокации. Ливан и движение "Хизбалла" не дают никаких поводов для израильского нападения. Остаются Сирия и Иран как объекты большого израильского нападения, но тут свое слово может сказать руководство израильской армии, которое может счесть такое нападение рискованным и губительным для государства Израиль.

В любом случае, через некоторое, достаточно близкое время, истечет срок, установленный законом для формирования израильского правительства, и в случае, если правительство снова не будет сформировано, израильским избирателям снова придется приходить к избирательным урнам, чтобы, в конце концов, отправить Биби Нетаньяху на помойку истории.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569998940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве уточнили республиканский бюджет на 2019 год
- А. Мамин поручил разработать проекты эффективного использования 5G и ускорить подключение сел к высокоскоростному интернету
- Глава Правительства провел второе заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-сентябрь 2019 года составила 3,3%
- Кадровые перестановки
- Обеспечение занятости и досуга школьников во внеурочное время обсудили в Правительстве РК
- В Казахтелекоме рассказали о перспективах перехода на электронную SIM-карту
- Платных парковок в Алматы с октября станет больше
- Казахстан выкупает у российской компании долю в Экибастузской ГРЭС-2
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  