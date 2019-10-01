Формула Штайнмайера: Киев чувствует скорое уничтожение своей недогосударственности, - К.Мочар

10:38 02.10.2019 Но страна и люди останутся - в статусе нового федеративного государства, потенциально снова братского России

Константин Мочар

1 октября 2019



Интересная новость долетела к нам из как бы "обновленной" Зеленским "нэньки". И любопытна она не по решениям Киева - насчет этого могут строить иллюзии только недалекие русские из России и ЛДНР, и особенно жители других областей бывшей Украины. Которым сильная "эмоциональная вовлеченность" зашоривает мозги и, вместе с зазомбированностью украинским телевизором, мешает хоть что-то оценивать адекватно.



Любопытна она по настроениям киевского политикума и, судя по всему, по ощущениям их давно ноющей в тревоге "пятой точки", которая, как известно, у "торгашей" довольно чувствительна, и здесь уже не столь важно, чем они торгуют. Это могут быть или товары народного потребления, или русская водка под названием "маленькая обезьянка вида самых крупных приматов" ("горилка"), или презервативы крупнооптовыми партиями, или честь и Родина.



Как известно, был уже недавно на вершине киевской власти такой "чувствительный" - который Пэтро Порошенко. Он тоже в свое время, как весьма "успешный "торгаш" "просто этой самой почувствовал" - скоро такой большой аудитории, как в статусе президента, у него уже не будет. И поэтому очень, очень много говорил, торопился еще сказать чего-то, успеть народ то ли посмешить напоследок", то ли еще наподличать-нагадить России, в надежде, что заокеанские кураторы это оценят.



И эти, новые, которые, похоже "порошенковская клика-лайт", тоже много чувствуют и много говорят. А в чем эта их тревога-паника конкретно выражается? Например, в данной новости: "В Киеве рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора, чтобы закрепить на годы, а лучше "на столетия" суверенитет и территориальную целостность Украины.



Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Поделившись также мечтами всего киевского политикума, что в таком договоре могли бы принять участие "все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай".



То есть человек из ОПУ, по фамилии великого русского путешественника, казачьего атамана и завоевателя Сибири, рассказал нам, что у них есть идея, "чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора".

То есть опять здесь наблюдается совершенно тупое непонимание различия формы и содержания. И ведется работа не по устранению причин грядущего развала страны, а в попытках ситуацию заговорить-"зашаманить". Договор ведь всегда является следствием оформлением достигнутой ситуации, а не ее причиной.

Или это наивные иллюзии, что, если удастся стороны склонить к подписанию, то они и будут прилагать усилия, максимальные и достаточные, чтобы договор оставался действующим? Может, как когда-то Будапештский меморандум, который Украина (тогда еще не бывшая), сама же и не ратифицировала?



И это при том, что "ранее в США заявили о "железной поддержке", которая оказывается и будет оказываться Украине". Во что, похоже, вся нынешняя киевская "кодла" уже не очень верит. Или, видя как США "колбасит" изнутри (по теме взаимоотношений между "республиканцами" и "демократами"), боится, что американцам будет недосуг именно в тот неожиданный момент, когда бывшей Украине в статусе Анти-России будут делать "кирдык".

Это напоминает чувства вороватого бухгалтера советского кооператива, острую его тоску, вместе с целым "букетом" других отрицательных эмоций, в весьма определенной ситуации. Бухгалтер украл "денег" и при этом остро чувствует, что скоро грядет проверка, а убегать некуда – семья, дети, любовница, снова дети... Да и человека из ОБХСС, которому раньше всегда давал "мзду малую", посадили.



То есть новые киевские власти и другие представители киевского политикума почти в панике. И они пытаются получить "охранную грамоту" от Запада, в свое время склонившего их на предательство, типа, "вы же в ответе за тех, кого приручили", вы же так красиво все обещали! Забывая, кстати, собственную же лживость и категорическое невыполнение собственноручно подписанных Минских договоренностей.



Забывая, во-вторых, что не предателям напоминать о гуманистических ценностях – да и то лишь тогда, когда им это выгодно. А еще в Киеве, в-третьих, не понимают, что Запад, традиционно-исторически склоняющий других к предательству, отнюдь не является последователем вышеуказанных ценностей, что традиционно всегда готов "кинуть" своих "сексотов" и вассалов, лишь только это становится более выгодным, чем пользование подобными "услугами".



Но еще опаснее, даже трагичнее, другое непонимание: ни одна страна, значимая и действительно самостоятельная и независимая, имеющая историю самостоятельного государствования, никогда не потерпит данную ситуацию в долгосрочной перспективе. То есть не потерпит наличие соседку, превращенную врагами в свой антипод – в данном случае в Анти-Россию, которая, по конкретному указанию своих кураторов, поставила своей целью уничтожение России.



Например, та же Куба рядом с США, которая 60 лет назад стала как бы антиподом великого американского соседа. Но одно дело, когда Фидель Кастро сказал о самостоятельном пути развития и удалении всех внешних акторов, пытающихся продолжать эксплуатировать Кубу в качестве колонии, и объявил о желании защититься от враждебного влияния США.



И совершенно другое, если бы эта маленькая страна объявила своей целью уничтожение США, если бы постоянно "мусолила" сценарии разрушения последних в СМИ и вела активную информационную войну по этой теме. Ведь даже при отсутствии подобного "демократические" США практически все время после вышеуказанной смены власти пытались уничтожить кубинский социализм и лично Фиделя Кастро.



Примером яро-враждебного соседа может быть не столько Карфаген для древнего Рима (у Карфагена, по значимости и экономической мощи, скорее был статус где-то между США и Великобританией), сколько, конкретно для России, ее многочисленные враги на протяжении более чем тысячелетней истории. Которые после схватки с нами или надолго теряли силу и вчерашние враждебные возможности, или территории и вчерашнюю значимость, как Швеция.



Но самый наглядный пример вражды, не подкрепленной собственными силами, так сказать, в стиле шакала Табаки: Польша ближе ко второй половине Нового времени и три прибалтийских "тигра" в Новейшей истории. Это пример того, чем подобное периодически заканчивается или к чему идет сейчас.



Потому что к указанному времени Польша, почти как и Швеция, потеряла свою значимость и размеры ("от можа до можа" - от моря до моря), но не растеряла своей традиционной враждебности. И поэтому периодически заканчивала свое существование как государство, в полном соответствии с глубокой фразой русской императрицы Екатерины II: "Государство сие России недружественно, на карте его быть не должно".

И можно не сомневаться, что "хорошие традиции" Россия не забывает – в длительной перспективе Польша или перестанет быть Анти-Россией, или перестанет быть. Это и нам, и немцам понятно.



Относительно же прибалтийских стран, которые в свое время довольно давно вошли в состав России – Эстония и Латвия после войны Петра I со Швецией и Литва после раздела Речи Посполитой в конце 18 века - "работа" уже ведется. Все идет к тому, что данные страны будут окончательно лишены российского и белорусского транзита и дотаций из ЕС. А ведь это наиболее важные по значимости поступления в их бюджет.

Потому что денег от туризма, мелкого бизнеса и американской платы за русофобию (услуги за "обнал" прекратились или почти прекратились), на фоне "убитого" при вступлении в ЕС собственного производства и "почти убитого" сельского хозяйства, а также продолжения "убегания" населения, уже и близко не хватит для нормальной жизни пока оставшихся людей. Чуть позже только и останется, что вспомнить о русских или "тайно-русских" корнях жителей и попробовать если не "задружиться" с Россией, то попроситься обратно... на коленях...



Ну, а что же все-таки с "болезными", с представителями бывшей Украины и их мечтами, что если написать, подписать и даже ратифицировать красивый договор, то он, как чудесный амулет, сам по себе волшебным образом продлит "на столетия" дни нежизнеспособного псевдо-государственного образования?



Для них только терпеливое пока пожелание, в ряду уже многократно сказанных таких же – попытаться "включить" голову, если удастся ее найти. Потому что – еще раз! - Екатерина II, из глубины веков, но очень конкретно подсказывает: Если "государство сие России недружественно, на карте его быть не должно!"

А еще потому, что часики тикают, а терпение заканчивается. Русский мужик, как известно, пока из печки слезет, "черт из дуба упадет". Но когда уже спустится, мало не покажется. И насчет того, что "русские долго запрягают, но быстро ездят" - это тоже сюда.



Однако, возможно, кто-то что-то не так понял, или, по тупой своей "хохлофобии", привык ассоциировать часть единого русского народа, живущего на территории пока еще враждебного недо-государства, с самой этой "хунтой". Поэтому, еще раз: уничтожена будет враждебная нам Анти-Россия, а страна и люди останутся - в статусе нового федеративного (конфедеративного) государства, потенциально снова братского России. Источник - ИА REX

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