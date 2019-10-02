Bloomberg: Трамп добился нового "триумфа" в торговой войне с КНР?

10:49 02.10.2019

В конечном итоге из-за решений американского правительства компании Apple придется дополнительно раскошелиться на приобретение компонентов настольного компьютера Mac Pro. Это также означает то, что основную выгоду получит не Техас, где собирают компьютеры Mac Pro, и не Китай, который поставляет комплектующие. Скорее всего, в числе победителей окажутся такие страны, как Вьетнам, Мексика и Тайвань, собственно, как и всегда на протяжении всей торговой войны между КНР и Соединенными Штатами.



Новостные сообщения о том, что правительство США одобрило одни просьбы компании Apple об освобождении от торговых пошлин и отклонило другие, могут создать видимость триумфа, которого якобы достиг президент США Дональд Трампа, пишет Тим Кулпан в статье для издания Bloomberg.



В конечном итоге из-за решений американского правительства компании Apple придется дополнительно раскошелиться на приобретение компонентов Mac Pro. Это также означает то, что основную выгоду получит не Техас, где собирают компьютеры Mac Pro, и не Китай, который поставляет комплектующие, а третьи страны. Скорее всего, в числе победителей окажутся такие страны, как Вьетнам, Мексика и Тайвань, собственно, как и всегда на протяжении всей торговой войны между КНР и Соединенными Штатами.



Компании, в том числе HP и Dell, предпринимают усилия, чтобы изменить свои цепочки поставок, поскольку администрация Трампа делает все возможное, чтобы освободить американские компании от зависимости от китайских поставщиков. Американские власти также разрешили компаниям подавать заявления на освобождение от торговых пошлин. При выдаче освобождений от торговых пошлин американское правительство учитывает три фактора.



Во-первых, доступны ли поставки товаров только из Китая или есть возможность получить эти же товары (или аналогичные товары) в самих США или из третьих стран?

Во-вторых, причинят ли дополнительные торговые пошлины серьезный экономический ущерб американской компании или интересам США?

В-третьих, имеет ли тот или иной товар стратегически важное значение или связан ли он с китайскими промышленными программами?



Стоит обратить внимание на компоненты Mac Pro, импорт которых американское правительство освободило от торговых пошлин, чтобы убедиться в том, насколько случайный характер носит вся эта игра с торговыми пошлинами. Например, от торговых пошлин был освобожден импорт таких комплектующих, как корпус для ПК из нержавеющей стали и алюминия.

Вероятно, корпус для ПК из нержавеющей стали никак не поспособствует развитию китайской полупроводниковой индустрии, но мысль о том, что кроме Китая Apple больше нигде в мире не может найти корпус из нержавеющей стали для своих ПК, кажется невероятной. Учитывая то, что США, как известно, производят гражданские и военные самолеты, а также космические корабли, откровение о том, что США не могут создать корпус для 18-килограммового компьютера, должно вызвать глубокое чувство разочарования у администрации Трампа.



Компании Apple также отказали в освобождении от пошлин на импорт 5 из 15 компонентов настольного компьютера Apple Mac Pro. Однако Apple никак не зависит от КНР с точки зрения поставок именно этих пяти компонентов, включая кабель для передачи данных, кабель питания, радиатор центрального процессора и др.

Например, одним из возможных поставщиков кабеля питания может стать базирующаяся в Тайбэйе компания Delta Electronics, которая уже осуществляет поставки для компании Apple с заводов в Китае, Тайване и Таиланде. В Delta Electronics планируют инвестировать в Тайвань $1,8 млрд для расширения своего производства.



Компания Delta Electronics, так же как и остальные компании, намерена перенести свое производство из КНР в другие страны. Например, производитель ноутбуков Inventec Corp. также принял решение о переносе своего производства из Китая, но не в США, как на то рассчитывал Трамп, а на Тайвань.



Между тем новым поставщиком кабелей для передачи данных для Apple могла бы стать тайваньская компания Foxlink, производство которой находится в Тайбэйе, а также во Вьетнаме, Индии, Мьянме и США. Остальные компоненты, которые американское правительство отказалось освободить от дополнительных торговых пошлин, компания Apple может приобрести у десятков других компаний. При этом большинство альтернативных поставщиков Apple продолжают расширять свое присутствие за пределами Китая, но лишь немногие из них расширяют свое присутствие в США. Например, в Мексике, согласно отчетам Apple за 2018 год, расположено семь заводов, которые поставляют Apple различные компоненты, тогда как двумя годами ранее в Мексике было всего три таких завода.



2 октября 2019

Александр Белов