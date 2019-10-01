Уволен и лишен всех наград МВД Туркмении И.Муликов. Его сменил - М.Чакыев

11:10 02.10.2019

Президент Туркменистана уволил и лишил всех государственных наград главу МВД

Бывший глава МВД Туркменистана Исгендер Муликов, уволенный во время заседания Совбеза 1 октября, распоряжением президента Гурбангулы Бердымухамедова лишен всех госнаград и понижен в звании с генерал-лейтенанта до майора полиции.

В ходе заседания генеральный прокурор Туркменистана Батыр Атдаев доложил о результатах проверки в МВД, в ходе которой были выявлены недостатки и случаи коррупции, передает Хроники Туркменистана.

Обнаружены следующие нарушения:

• Муликов назначил временным управляющим исправительного учреждения в Ахалском велаяте Бердимырата Бердиева, у которого было ветеринарное образование;

• Экс-министр не справился с нарушениями правил движения на дорогах. Во время месячника безопасности дорожного движения, который прошел в сентябре, были допущены случаи, связанные с созданием препятствий для слаженного трафика транспортных средств на столичных автодорогах;

• Был задержан сотрудник дорожной полиции капитан Керимгулы Чарыев за использование служебного транспорта не по назначению. В частности, неправомерно использовался транспорт при перевозке работников коммунальной службы хякимлика Ашхабада;

• Выявлена коррупция среди инспекторов дорожной полиции. В частности, полицейские Гуванч Мухаммедов и Сылапберди Ширлиев, сговорившись, потребовали крупную взятку у водителя остановленного автомобиля, хотя все документы были в порядке. Водителю полицейские пригрозили конфискацией машины;

• Превышения должностных полномочий полицейскими. Офицер дорожной полиции Ашхабада Азат Сапаров пытался воспрепятствовать составлению протокола на своих близких друзей, нарушивших правила дорожного движения;

• После дополнительного расследования по делу предпринимателя Чары Кулова, арестованного в середине сентября, были выявлены новые факты взяточничества в особо крупных размерах. В пользу государства конфискованы два жилых дома и несколько автомобилей. Отметим, что издание Turkmen news предполагает, что именно за связь с Куловым Муликов был снят с должности. Согласно данным издания, арестованный предприниматель был осужден на 25 лет;

• Муликов не уволил заместителя руководителя отдела паспортизации Ашхабада Дидармырата Мухаммедова, который является родственником Чары Кулова. Мухаммедов, по данным следствия, покрывал осужденного ныне родственника.

Все упомянутые нарушители были арестованы, а "вышеприведенные факты показывают, что министр внутренних дел не исполнял надлежащим образом возложенные на него должностные обязанности", передает ТДХ.

Официальные туркменские СМИ о дальнейшей судьбе экс-министра умалчивают, однако, по данным издания "Гундогар", Муликов был арестован.

Радио "Азатлык" сообщило об аресте личного водителя Муликова Максата Аманова. По информации радио, арестованный Кулов управлял бизнесом экс-министра, а Аманов играл роль посредника.



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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил новым главой МВД полковника Чакыева Мамметхана Бердимырадовича. Он освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.

Меджлис Туркменистана дал согласие на предложение президента Гурбангулы Бердымухамедова о назначении на должность министра внутренних дел Туркменистана Чакыева Мамметхана Бердимырадовича.

Постановлением Президента Туркменистана на заместителя Председателя Кабинета Министров Пурчекова Чарымырата Хывалиевича возложено временное исполнение обязанностей вице-премьера по промышленно-коммуникационному комплексу.