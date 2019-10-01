 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан сдал китайцам (в аренду) памирский серебряный рудник "Якчилва" (без уплаты налогов на 7 лет!)
11:20 02.10.2019

Парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения китайской компании
Парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения китайским инвесторам. Китайскую компанию "Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент" также освободили от уплаты налогов на семь лет.
Переданное китайцам серебряное месторождение "Якчилва" находится в Мургабском районе, в Памирских горах на высоте 4500 метров над уровнем моря. Это самое высокогорное месторождение в стране, передает Радио Озоди.

"Инвестор будет обязан потратить 385 миллионов сомони (около $40 млн) на освоение месторождения, создание хвостохранилища, подведение линий электропередач и прочее. Инвестор берет на себя обязательства, что первые три года 60% рабочих мест будут заполнены местными жителями, а потом эта цифра вырастет до 80%. Для повышения уровня квалификации работников инвестор должен тратить 500 тысяч сомони ($51 тыс.) в год", – рассказал Фаррух Хамрализода, председатель Госкоминвеста Таджикистана.

Шукурджон Зухуров, спикер нижней палаты парламента Таджикистана спросил у главы Госкоминвеста: "Какую выгоду получит Таджикистан от передачи серебряного месторождения китайской компании?".
"Выгода заключается в получении налогов", - последовал ответ Хамрализода.
Однако, согласно соглашению, китайская компания освобождена от налогов на семь лет. В частности, отменены все пошлины на ввоз оборудования и техники. Но компания будет обязана нанимать и обучать местных жителей.
"Уже идет геологическая разведка и испытательная добыча. Только за один год мы сможем добывать 40 тонн серебра. На сегодня разведанные запасы составляют 113 тонн", – сказал Юан Ин Ху, представитель "Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент".
Тем временем, как сообщает "Азия-плюс" со ссылкой на Главное управление геологии Таджикистана, запасы месторождения "Якчилва" составляет около 205 тонн серебра.
Юан Ин Ху, присутствующий на заседании таджикского парламента, заявил, что компания имеет опыт работы в высокогорных работ, и рабочие месторождения получают в среднем по 2600 сомони (более $260). Однако депутат парламента Абдулхалим Гаффоров посчитал среднюю зарплату рабочих мизерной. По его словам, месторождение находится на высоте 4500 метров над уровнем моря, и китайская компания, согласно законам Таджикистана, должна выплатить рабочим коэффициент доплаты за высокогорье.
Фаррух Хамрализода, глава Госкоминвеста РТ, в беседе с Радио Озоди после завершения заседания парламента, сообщил, что китайская компания не намерена построить отдельное предприятие в Таджикистана. По его словам, руда из месторождения отправляется в Китай, где и произойдет выделение металла.
Доктор экономических наук Ходжимухаммад Умаров считает, что передача месторождения китайской компании на подобных условиях невыгодна Таджикистану.
"Все месторождения цветных и драгоценных металлов должны разрабатываться местными компаниями при поддержке властей и все добытое должно оставаться в стране. Особенно золото и серебро, добываемое здесь, должны пополнять госфонды. Это все понадобится, когда нам нужны будут кредиты и инвестиции", – говорит Умаров.
"Якчилва" – не единственное месторождение серебра в Мургабском районе Памира. Умаров считает, что разработкой в будущем также могут заняться китайские компании.

В конце августа 2019-го стало известно, что Таджикистан передал китайской компании месторождение золота в Айнинском районе. В Таджикистане более 80% золота добывают совместные китайско-таджикские компании. По словам таджикских партнеров Talco Gold, выбор в пользу китайцев обусловлен экономической выгодой.

Источник - Радио Озоди
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