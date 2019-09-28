Переориентация тадж-миграции: Катар вместо России? - Х.Хуррамов

11:24 02.10.2019

Правительство Таджикистана за последние годы систематически предпринимает попытки переориентировать миграционные потоки из России в другие страны, но существенного прогресса пока добиться не может.



Новое направление



В начале сентября в Дохе посол Таджикистана в Катаре Хисрав Сохибзод провел встречу с министром административного развития, труда и социальных вопросов этой страны Юсуфом бен Мухаммед аль-Усман Фахру.

Как сообщает сайт министерства иностранных дел Таджикистана, сторонами был обсуждены пути реализации межправительственного соглашения о трудовом регулировании, который был подписан еще в феврале текущего года. Отмечается, что стороны обсудили создание совместной рабочей группы, определили ее основные задачи для реализации подписанного документа и список специальностей, востребованных на рынке труда Катара.

Ранее, в феврале текущего года, был подписан документ на уровне министров двух стран. Тогда же отмечалось, что в 2022 году в Дохе состоится Чемпионат мира по футболу и в целях строительства инфраструктуры и спортивных сооружений, возможно привлечение рабочей силы из Таджикистана.

Представитель труда, миграции и занятости населения Таджикистана Бахром Самадов тогда в интервью Радио Озоди отметил, что отправка мигрантов будет прерогативой Агентства по трудоустройству при Минтруда Таджикистана, а не частных компаний.



Предполагается, что между работником и работодателем будет заключен договор, который регулируется Трудовым кодексом Катара. Катар предоставит нам список специалистов, на который есть спрос, мы, в свою очередь, подготовим и отправим их", - сказал Самадов.

В соглашении прописано, что работодатель берет на себя дорожные расходы, страховку, обеспечение жильем, а также обязуется предоставить хорошие условия труда и выплату компенсации в случае несчастного случая.

Альтернатива России

Известно, что основным направлением для миграционного потока из Таджикистана остается Россия. Как отметила, еще год назад министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода, около 92% трудовых мигрантов из Таджикистана предпочитают зарабатывать на территории России. На втором месте, по ее словам, находится Казахстан, где год назад трудились около 6,8 тысяч граждан Таджикистана.

Таджикские мигранты в России очень часто подвергаются дискриминации со стороны правоохранительных органов и националистических групп, о чем периодически сообщается в новостях различных СМИ.



Об уязвимом положении таджикских мигрантов иногда сообщают также из Казахстана, где ситуация с миграцией также оставляет желать лучшего.

В целом, ухудшающееся экономическое положение России и Казахстана, и как следствие ужесточение условий для трудовой миграции, постепенно становятся причиной поиска новых стран для заработка.

Табрез Аламшоев, студент из Таджикистана, уже три года живет и работает в городе Тэгу Южной Кореи. Он хорошо владеет корейским языком и в свободное от учебы время подрабатывает, занимаясь распределением почты. "По закону мы имеем право работать 30 часов в неделю, но если договориться с начальством, то можно и дольше. Студенты из Таджикистана в основном работают на почте", - говорит Табрез.



Учащихся из Таджикистана и простых мигрантов в Южной Корее, по словам студента, немало. Рабочие обычно попадают туда с российским паспортом как туристы (между РФ и Южной Кореей 60 дней безвизового режима), а затем остаются нелегально, студенты же, заканчивая вузы, либо находят работу и официально трудятся, либо уходят также в подполье.

"Многие работают в поле, кто-то идет на море ловить крабов, в основном это тяжелый труд. При выезде этих людей просто депортируют без штрафов и других ограничений", - поясняет он. Средняя зарплата, по его словам, в этой стране составляет 3000 долларов, при том, что те, кто попадают через фирмы, обеспечиваются бесплатно жильем и питанием. Однако, работа тяжелая, и полученные деньги приходится отрабатывать в полной мере, поэтому многие, приехав сюда, разочаровываются, - подчеркивает Табрез.



Государство ищет партнеров

В июле текущего года во время встречи вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима с парламентской делегацией Южной Кореи был затронут вопрос о подписании соглашений о трудовой миграции между странами. "Азии-Плюс" со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана тогда сообщило, парламентарии обещали сделать для Таджикистана исключение и подписать подобное соглашение, несмотря на снижение роста своей экономики.

В октябре 2017 года посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдов провел встречу с министром социальной защиты, труда, развития и планирования Кувейта Хинд ас-Сабихом. Главной темой встречи также стал вопрос привлечения трудовых мигрантов из Таджикистана.



Однако соответствующее соглашение удалось подписать Таджикистану лишь с Катаром.

Журналист из Таджикистана, осведомленный в вопросах миграции, на анонимных условиях отметил Радио Озоди, что действия правительства больше похожи на имитацию бурной деятельности, поскольку до сих пор не достигли существенного результата. "Мы как были зависимы от России на 95%, так и остались, лишь малой части наших граждан удается попасть в Дубай, Турцию и некоторые страны Персидского залива и то, через подставные фирмы, которые часто навлекают на них кучу проблем", - отметил наш собеседник.



Причина провала - отсутствие квалификации

Эксперт по вопросам миграции из Таджикистана профессор Рахмон Ульмасов отмечает, что причиной отсутствия прогресса в поиске новых направлений для мигрантов является недостаточная квалификация и языковой барьер. "Катар, Саудовская Аравия и все другие страны нуждаются в высококвалифицированных мигрантах, у нас самих не хватает таких кадров. В четырех областях у нас имеются курсы подготовки специалистов, есть 63 профтехучилищ, но материально-техническая база не отвечает современным требованиям", - отмечает Ульмасов.

Эксперт предлагает Минтруда, миграции и занятости населения ориентироваться на потребности рынка в России и подготавливать востребованных специалистов в Таджикистане, в том числе, с привлечением компаний, которые нуждаются в рабочей силе. Кроме того, он считает целесообразным взять в долгосрочную аренду земли в России. "Там 23 тысячи пустующих деревень, и мы должны ориентироваться не на города, а на села, что позволит нам занять население, обеспечивать себя необходимой продукцией и финансами", - говорит профессор Ульмасов.

Понимание языка и безвизовый режим с Россией эксперты указывают в качестве основных причин того, что эта страна является в приоритете для миграции.



Точное количество таджикских мигрантов в России неизвестно. Стороны приводят противоречивые данные и используют разные методы статистики. Согласно официальным данным таджикской стороны, по итогам 2018 года в Россию выехало 484 тысяч граждан. Российская сторона периодически сообщает, что на ее территории живут и работают порядка 1 млн 200 тысяч граждан Таджикистана.



Новым направлением для граждан Таджикистана становится также иммиграция в США. Официальных данных, характеризующих эту тенденцию, нет, но в целом это направление считается весьма привлекательным.

По официальным данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, на начало июля текущего года более 77 тысяч граждан состояли на учете агентства труда и занятости населения в качестве безработных. Реальные показатели безработицы остаются высокими, но не отражены в официальной статистике.



Хурсанд Хуррамов

28.09.2019