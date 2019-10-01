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|Снят с должности за "недостатки в работе" 8-й главный коневод Туркмении (глава "Туркмен атлары") Аннанепесов
11:55 02.10.2019
Генеральный директор ГО "Туркмен атлары" М. Аннанепесов уволен за недостатки в работе
Указом Президента Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедова генеральный директор Государственного объединения "Туркмен атлары (Туркменские кони) Мергеннепес Аннанепесов освобожден от должности "за серьезные недостатки, допущенные в работе, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля за деятельностью подведомственных предприятий".
Государственное объединение "Туркмен атлары" - государственная некоммерческая организация, занимающаяся развитием коневодства и эксплуатацией ипподромов в Туркменистане.
М. Аннанепесов стал восьмым подряд руководителем "Туркмен атлары", уволенным за недостатки в работе.