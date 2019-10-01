Снят с должности за "недостатки в работе" 8-й главный коневод Туркмении (глава "Туркмен атлары") Аннанепесов

11:55 02.10.2019

Генеральный директор ГО "Туркмен атлары" М. Аннанепесов уволен за недостатки в работе

Указом Президента Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедова генеральный директор Государственного объединения "Туркмен атлары (Туркменские кони) Мергеннепес Аннанепесов освобожден от должности "за серьезные недостатки, допущенные в работе, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля за деятельностью подведомственных предприятий".

Государственное объединение "Туркмен атлары" - государственная некоммерческая организация, занимающаяся развитием коневодства и эксплуатацией ипподромов в Туркменистане.

М. Аннанепесов стал восьмым подряд руководителем "Туркмен атлары", уволенным за недостатки в работе.