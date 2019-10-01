Странная история. 23-летняя узбечка-сиделка застрелилась в доме турецкого генерала и депутата Унала

14:27 02.10.2019

Ситуация с гибелью Нодиры Кодировой на контроле - МИД

Посольство Узбекистана в Турции держит на контроле ситуацию с гибелью Нодиры Кодировой в доме депутата, где она работала сиделкой.



Посольство Узбекистана в Турции держит на контроле ситуацию, связанную с трагической смертью 23 сентября в Анкаре гражданки Узбекистана Нодиры Кодировой, сообщила пресс-служба МИДа.

По информации прокуратуры Анкары, сейчас проводится следствие, в том числе опрашиваются свидетели, изучаются содержание телефонных разговоров и электронной переписки. Следственные органы ожидают заключение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщают турецкие СМИ, 23-летняя Нодира Кодирова работала сиделкой в доме депутата правящей "Партии справедливости и развития", генерал-майора в отставке Сирина Унала. Она покончила с собой на рабочем месте, застрелившись из пистолета, принадлежавшего депутату.