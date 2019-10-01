Скончался любимец советских женщин - чешский певец Карел Готт

14:28 02.10.2019

Умер чешский певец Карел Готт



В Праге на 81-м году жизни скончался знаменитый певец Карел Готт, которого многие называли "чешским соловьем".



"Карел Готт скончался перед полночью в окружении членов своей семьи", - сообщила журналистам пресс-секретарь артиста Анета Штольцова.



В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.



В начале сентября Готт рассказал, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.



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По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме "Децибелы любви", записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню "Сердца не гаснут" на одной из радиостанций.



В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в России множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".



Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".





