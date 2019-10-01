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Bloomberg: Россия и Саудовская Аравия добывают слишком много нефти?
16:11 02.10.2019

В этом году нефтяной рынок сталкивается с очень серьезными перебоями в поставках. При этом рост спроса на нефть застопорился, а движущие силы макроэкономических, торговых и политических рисков продолжают укрепляться. Издание "Блумберг" рассказывает о ситуации с ценами на нефть.

Bloomberg (США): Россия и Саудовская Аравия добывают слишком много нефти?
Что происходит с ценами на нефть?

В этом году нефтяной рынок сталкивается с очень серьезными перебоями в поставках, однако цены зависли на уровне 60 с небольшим долларов.

Дина Хренникова (Dina Khrennikova), Ольга Танас (Olga Tanas)

Добыча нефти странами ОПЕК в прошлом месяце снизилась максимально за последние 16 лет после мощного удара по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, из-за которого производство там временно упало наполовину. А летом на российском трубопроводе "Дружба" произошло загрязнение нефти, из-за которого Москве пришлось резко сократить добычу. Кроме того, в силе остаются финансовые санкции США против Ирана.

Тем не менее, нефть марки "Брент" большую часть 2019 года сохраняла цену на уровне 66 долларов за баррель. Такая цена свидетельствует о том, что мир не испытывает дефицита нефти. Поскольку российский министр энергетики Александр Новак и его недавно назначенный саудовский коллега принц Абдулазиз ибн Салман (Abdulaziz bin Salman) встречаются в среду на конференции в Москве, мир начал задаваться вопросом о том, не слишком ли много нефти выкачивают эти страны.

"Министр Новак и принц Абдулазиз признают, что в будущем году они могут столкнуться с большими неприятностями, - сказал руководитель „Рапидан Энерджи Груп" Боб Макналли (Bob McNally). - Рост спроса на нефть застопорился, а движущие силы макроэкономических, торговых и политических рисков продолжают укрепляться. Это и Брексит, и импичмент, и возможный конфликт в Персидском заливе, и американо-китайская торговая война".

На фоне таких рисков для спроса только что закончился самый худший с конца прошлого года квартал для нефти. Это усилило нагрузку на Саудовскую Аравию, которая очень сильно зависит от нефтедолларов, и в этом месяце намерена объявить первое открытое размещение акций своего государственного нефтяного гиганта "Арамко". В России профицитный бюджет, и поэтому ослабление цен на нефть для нее не столь серьезная проблема. Однако этой стране все равно надо наполнять казну, поскольку в предстоящие три года она намерена увеличить расходы, чтобы дать толчок к развитию своей топчущейся на месте экономике.

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Во время встречи на форуме "Российская энергетическая неделя" министры энергетики двух стран скорее всего постараются успокоить рынок и убедить его в том, что атаки в Саудовской Аравии никак не отразились на мировых поставках. Они также могут выступить за сохранение квот на добычу членами ОПЕК и их союзниками, о чем рассказал старший советник "Хеджай Риск Менеджмент" по вопросам энергетики Джо Макмонигл (Joe McMonigle).

"Я думаю, они очень хотят сохранить квоты в рамках ОПЕК+, и для этого начнут говорить об опасностях для мировой экономики и о продолжающейся торговой войне, - сказал Макмонигл. - Это дает возможность немного поднять цены, особенно в связи с приближающимся первичным размещение акций „Арамко"".

Безусловно, очерчивая контуры будущих сокращений, Новак и Абдулазиз будут проявлять осторожность. Как показывает история, "это прерогатива лидеров - принимать такие решения о стратегическом партнерстве", сказал аналитик Ильдар Давлетшин, работающий в Лондоне в фирме "Вуд энд Компани".

Об очередном продлении квот на добычу странами ОПЕК+ объявил российский президент Владимир Путин, сделавший это в конце июня после встречи в Японии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом (Mohammed Bin Salman). Это заявление, прозвучавшее всего за два дня до официальной встречи ОПЕК+ по вопросу будущего сотрудничества в области ограничений добычи, показала, что принимаемые русскими и саудовцами решения приводят в действие всю эту организацию.

На предстоящей конференции Путин выступит со вступительной речью, хотя он вряд ли скажет о том, намерена ли Россия идти на дальнейшие сокращения добычи до истечения срока договоренности, который наступит в марте 2020 года. В июне Путин сказал, что нефтяные цены в районе 60-65 долларов за баррель "вполне устраивают" Россию.

"Когда наступит декабрь, в прогнозах на 2020 год будет больше слов о перенасыщении рынка, чем сегодня", - сказал Макналли. К тому времени "будет уже не так важно, подают ли Москва и Эр-Рияд сигналы о единстве и о решимости поддержать нефтяные цены в будущем году. Гораздо важнее будет другое: смогут ли они со своими сигналами и политикой предложения идти в ногу с быстро меняющимися базисными факторами".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570021860
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